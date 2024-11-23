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سعر بيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار

11/23/2024 6:27:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الرياض- ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس، لتتجاوز سعر 97 ألف دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".
وفي هذه الأثناء، بلغ سعر العملة 97.55 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.93 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6 % آخر 7 أيام.
وكانت العملة قد لامست مستويات 97.86 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب. وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.-(رويترز)


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