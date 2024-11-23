سعر بيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الرياض- ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس، لتتجاوز سعر 97 ألف دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".
وفي هذه الأثناء، بلغ سعر العملة 97.55 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.93 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6 % آخر 7 أيام.
وكانت العملة قد لامست مستويات 97.86 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب. وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.-(رويترز)
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