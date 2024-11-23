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البنك الدولي: برامج الإدماج الاقتصادي في الأردن تسير وفق المخطط

11/23/2024 6:27:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أكد البنك الدولي مؤخرا، أن برامج الإدماج الاقتصادي التي يغطيها في الأردن فعالة وإيجابية، في تحقيق الشمول الاقتصادي للفئات المعوزة والأشد احتياجا.
وبين البنك أن برامج الإدماج الاقتصادي المنفذة حاليا في الأردن، تعتمد استراتيجية "التركز على المنطقة" أو استراتيجية على مستوى المجتمع أو القطاع، وتسعى إلى تحسين توافر الفرص والخدمات الاقتصادية على نطاق أوسع.
وتستخدم هذه البرامج استراتيجية "الجذب" لتسجيل الأشخاص على نطاق واسع، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
وتتمثل برامج الإدماج الاقتصادي في الأردن الممولة من البنك الدولي ببرنامجين هما، برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي انطلق العمل به في العام 2020، إضافة إلى برنامج "شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا"، الذي أطلق في العام 2021.
واعتبر تقرير الشمول الاقتصادي للعام الحالي، الذي أصدره البنك أمس، وترجمته "الغد"، أن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" (YTJ) هو البرنامج الأساسي في الأردن لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محليا، حيث يستهدف نحو 15 ألف أسرة.
وأكد التقرير أن لبرامج الإدماج الاقتصادي، القدرة على التصدي للتحديات الإنمائية الملحة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والحد من البطالة بين صفوف الشباب، غير أن تحقيق هذا الهدف يستلزم قدرا أكبر من التركيز في تصميم البرامج وتنفيذها.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب الذين يواجهون تحدي البطالة في الأردن من خلال تعزيز تنمية المهارات الرقمية لديهم، لخلق فرص عمل لهم في قطاعات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
ويدعم برنامج، "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، التدريب على المهارات الرقمية والشهادات من خلال برامج في الترميز وتحليل البيانات والتسويق الرقمي، من خلال إنشاء خمسة مراكز تكنولوجية في المجتمعات المحرومة، إضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة، التدريب، والإرشاد لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال، عدا عن تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة.
وبشكل عام، بين التقرير أن برامج الإدماج الاقتصادي التي ينفذها البنك في العالم، تعمل على توفير التحويلات النقدية، التدريب على المهارات، توفير رأس المال للشركات، والتوجيه، والنفاد إلى الأسواق، إضافة إلى مد يد العون للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، ولا سيما النساء، من أجل إخراجهن من دائرة الفقر.
وأفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة الشمول الاقتصادي للعام الحالي: مسارات توسيع نطاق التأثير"، بأن برامج الإدماج الاقتصادي في العالم فعالة، من حيث التكلفة ومؤثرة، ولكنها لا تغطي إلا نحو واحد من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع. وفي حين تشهد هذه البرامج توسعا سريعا عالميا، يظهر التقرير أنها لا تغطي سوى 10 % من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلا على 70 مليون شخص موزعين على 88 بلدا.
وبصورة عامة، لفت التقرير إلى أن برامج الإدماج الاقتصادي تساعد في بناء قدرة الأسر على الصمود في مواجهة الصدمات المتقطعة والعوامل المسببة للتوتر، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التحويلات النقدية المنتظمة والمتوقعة، تسهيل تراكم الأصول، تنويع الدخل، الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشبكات الاجتماعية.
ووفق التقرير تظهر العديد من الدراسات على مستوى العالم، أن الأسر المشاركة في برامج الإدماج الاقتصادي كانت أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات من الأسر غير المشاركة. لجأ غير المشاركين إلى استراتيجيات مواجهة سلبية، مثل بيع الأصول أو تقليل استهلاك الغذاء، وبالتالي عانوا من انخفاض في الرفاهية أكثر من الأسر المشاركة.
وأشار التقرير إلى أن عدد برامج الإدماج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، شهد زيادة مطردة وتوسع عدد كبير من البرامج الحالية، على الرغم من الأزمات المتداخلة عالميا، ففي العام الماضي، حدد مسح المشهد الذي نفذه التقرير 570 برنامجا مستمرا للإدماج الاقتصادي في 105 دول، ومن المتوقع أن تكون العديد من البرامج الأخرى جاهزة للعمل في المستقبل. وهذا الرقم أكثر من ضعف عدد البرامج التي تم تحديدها في العام 2020، مما يعكس التوسع المطرد في برامج الإدماج الاقتصادي.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يتصارع فيه العالم مع الصدمات والأزمات المتكررة، من جائحة "كورونا" مرورا بالاضطرابات في التجارة العالمية والأسواق، وصولا إلى التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج للتخلص من المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعيق مسيرة المرأة. وفي حين أن ثلثي هذه البرامج يستهدف فئة الشباب، يمكن تعزيز فرص العمل بأجر من خلال التدريب على المهارات، وبرامج التلمذة المهنية، وشراكات التدريب لأغراض الالتحاق بالعمل مع جهات التشغيل وأرباب العمل.
وأخيرا، يشير التقرير أيضا إلى القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ باعتبارها بعدا جديدا لجهود الشمول الاقتصادي ويخلص إلى أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تدمج ممارسات تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمساعدة الناس على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويشمل ذلك أساليب مبتكرة مثل التأمين ضد مخاطر المناخ والتكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.

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