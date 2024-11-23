البنك الدولي: برامج الإدماج الاقتصادي في الأردن تسير وفق المخطط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- أكد البنك الدولي مؤخرا، أن برامج الإدماج الاقتصادي التي يغطيها في الأردن فعالة وإيجابية، في تحقيق الشمول الاقتصادي للفئات المعوزة والأشد احتياجا.
وبين البنك أن برامج الإدماج الاقتصادي المنفذة حاليا في الأردن، تعتمد استراتيجية "التركز على المنطقة" أو استراتيجية على مستوى المجتمع أو القطاع، وتسعى إلى تحسين توافر الفرص والخدمات الاقتصادية على نطاق أوسع.
وتستخدم هذه البرامج استراتيجية "الجذب" لتسجيل الأشخاص على نطاق واسع، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
وتتمثل برامج الإدماج الاقتصادي في الأردن الممولة من البنك الدولي ببرنامجين هما، برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي انطلق العمل به في العام 2020، إضافة إلى برنامج "شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا"، الذي أطلق في العام 2021.
واعتبر تقرير الشمول الاقتصادي للعام الحالي، الذي أصدره البنك أمس، وترجمته "الغد"، أن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" (YTJ) هو البرنامج الأساسي في الأردن لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محليا، حيث يستهدف نحو 15 ألف أسرة.
وأكد التقرير أن لبرامج الإدماج الاقتصادي، القدرة على التصدي للتحديات الإنمائية الملحة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والحد من البطالة بين صفوف الشباب، غير أن تحقيق هذا الهدف يستلزم قدرا أكبر من التركيز في تصميم البرامج وتنفيذها.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب الذين يواجهون تحدي البطالة في الأردن من خلال تعزيز تنمية المهارات الرقمية لديهم، لخلق فرص عمل لهم في قطاعات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
ويدعم برنامج، "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، التدريب على المهارات الرقمية والشهادات من خلال برامج في الترميز وتحليل البيانات والتسويق الرقمي، من خلال إنشاء خمسة مراكز تكنولوجية في المجتمعات المحرومة، إضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة، التدريب، والإرشاد لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال، عدا عن تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة.
وبشكل عام، بين التقرير أن برامج الإدماج الاقتصادي التي ينفذها البنك في العالم، تعمل على توفير التحويلات النقدية، التدريب على المهارات، توفير رأس المال للشركات، والتوجيه، والنفاد إلى الأسواق، إضافة إلى مد يد العون للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، ولا سيما النساء، من أجل إخراجهن من دائرة الفقر.
وأفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة الشمول الاقتصادي للعام الحالي: مسارات توسيع نطاق التأثير"، بأن برامج الإدماج الاقتصادي في العالم فعالة، من حيث التكلفة ومؤثرة، ولكنها لا تغطي إلا نحو واحد من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع. وفي حين تشهد هذه البرامج توسعا سريعا عالميا، يظهر التقرير أنها لا تغطي سوى 10 % من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلا على 70 مليون شخص موزعين على 88 بلدا.
وبصورة عامة، لفت التقرير إلى أن برامج الإدماج الاقتصادي تساعد في بناء قدرة الأسر على الصمود في مواجهة الصدمات المتقطعة والعوامل المسببة للتوتر، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التحويلات النقدية المنتظمة والمتوقعة، تسهيل تراكم الأصول، تنويع الدخل، الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشبكات الاجتماعية.
ووفق التقرير تظهر العديد من الدراسات على مستوى العالم، أن الأسر المشاركة في برامج الإدماج الاقتصادي كانت أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات من الأسر غير المشاركة. لجأ غير المشاركين إلى استراتيجيات مواجهة سلبية، مثل بيع الأصول أو تقليل استهلاك الغذاء، وبالتالي عانوا من انخفاض في الرفاهية أكثر من الأسر المشاركة.
وأشار التقرير إلى أن عدد برامج الإدماج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، شهد زيادة مطردة وتوسع عدد كبير من البرامج الحالية، على الرغم من الأزمات المتداخلة عالميا، ففي العام الماضي، حدد مسح المشهد الذي نفذه التقرير 570 برنامجا مستمرا للإدماج الاقتصادي في 105 دول، ومن المتوقع أن تكون العديد من البرامج الأخرى جاهزة للعمل في المستقبل. وهذا الرقم أكثر من ضعف عدد البرامج التي تم تحديدها في العام 2020، مما يعكس التوسع المطرد في برامج الإدماج الاقتصادي.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يتصارع فيه العالم مع الصدمات والأزمات المتكررة، من جائحة "كورونا" مرورا بالاضطرابات في التجارة العالمية والأسواق، وصولا إلى التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج للتخلص من المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعيق مسيرة المرأة. وفي حين أن ثلثي هذه البرامج يستهدف فئة الشباب، يمكن تعزيز فرص العمل بأجر من خلال التدريب على المهارات، وبرامج التلمذة المهنية، وشراكات التدريب لأغراض الالتحاق بالعمل مع جهات التشغيل وأرباب العمل.
وأخيرا، يشير التقرير أيضا إلى القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ باعتبارها بعدا جديدا لجهود الشمول الاقتصادي ويخلص إلى أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تدمج ممارسات تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمساعدة الناس على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويشمل ذلك أساليب مبتكرة مثل التأمين ضد مخاطر المناخ والتكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.
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