Sunday, 24 November 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكراتيه يتدرب في إسبانيا.. وعالية يشارك في إدارة نزالات بطولة العالم

11/23/2024 6:27:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






باشر المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي تدريباته في إسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمنتخبات الوطنية للفرق التي ستقام منافساتها بمدينة بامبلونا الإسبانية، وتنطلق منافساتها غدا، وتستمر حتى يوم الأحد.
وتقام بطولة المنتخبات للمرة الأولى منفصلة عن فئة الفردي، وستتيح للمنتخبات في القارات كافة، المنافسة على الألقاب.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام الماضي.
وسيلعب المنتخب الوطني في دور المجموعات غدا، مع منتخبات سلوفينيا، كولومبيا، أوكرانيا وتونس، وتباعا سيواصل مشواره في حال نجح بتخطي هذا الدور.
ويمثل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي: عبد الرحمن مصاطفة، زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عفيف غيث، حسن المصاروة، يوسف نوفل، أحمد شديد وعمر شقرة.
ويرافق وفد المنتخب الوطني فراس حسونة رئيسا للوفد، المدير الفني محمد فتيان، المدرب محمود سجان والمعالج معاذ المدني.
من جهة أخرى، تم اختيار الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه، ضمن أفضل 25 حكما للمشاركة في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للمنتخبات.
ويذكر أيضا، أن الحكم عالية عضو في لجنة الحكام الآسيوية.

MENAFN23112024000072011014ID1108917764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث