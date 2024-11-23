الكراتيه يتدرب في إسبانيا.. وعالية يشارك في إدارة نزالات بطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
باشر المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي تدريباته في إسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمنتخبات الوطنية للفرق التي ستقام منافساتها بمدينة بامبلونا الإسبانية، وتنطلق منافساتها غدا، وتستمر حتى يوم الأحد.
وتقام بطولة المنتخبات للمرة الأولى منفصلة عن فئة الفردي، وستتيح للمنتخبات في القارات كافة، المنافسة على الألقاب.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام الماضي.
وسيلعب المنتخب الوطني في دور المجموعات غدا، مع منتخبات سلوفينيا، كولومبيا، أوكرانيا وتونس، وتباعا سيواصل مشواره في حال نجح بتخطي هذا الدور.
ويمثل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي: عبد الرحمن مصاطفة، زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عفيف غيث، حسن المصاروة، يوسف نوفل، أحمد شديد وعمر شقرة.
ويرافق وفد المنتخب الوطني فراس حسونة رئيسا للوفد، المدير الفني محمد فتيان، المدرب محمود سجان والمعالج معاذ المدني.
من جهة أخرى، تم اختيار الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه، ضمن أفضل 25 حكما للمشاركة في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للمنتخبات.
ويذكر أيضا، أن الحكم عالية عضو في لجنة الحكام الآسيوية.
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