فى ذكرى تأسيس برشلونة.. ميسى على رأس المدعوين

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، سيعود إلى برشلونة يوم الجمعة، لحضور حفل ناديه السابق، الذي سيقام بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى أن علاقته بالرئيس جوان لابورتا قد انهارت.



وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن سيكون حاضراً في الحفل الذي سيقام في مسرح "غران تياتر ديل ليسيو"، والذي وسينعقد بمناسبة بمرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، ومن المقرر أن يلعب النجم الأرجنتيني دورًا مهمًا في الاحتفال.



وأضاف التقرير: يتطلع لابورتا إلى وضع الخلافات مع ميسي جانباً وأرسل دعوة شخصية إليه لحضور الحفل الذي تم توجيه الدعوة فيه للعديد من أساطير النادي، أمثال تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وبيب غوارديولا وغيرهم.

ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم إلى النادي الأميركي، قائلاً إن هناك أناساً في إدارة النادي الإسباني لا يرغبون بعودته، وهم نفسهم الذين دفعوه للخروج قبل عامين في مشهد سبب له وعائلته "جرحاً" لم يلتئم حتى الآن.

وعاد لابورتا إلى رئاسة برشلونة في 2021 للمرة الثانية بعد فترة ناجحة بين 2003-2010، لكنه لاقى هجوماً كبيراً بعدما واجه عدة مشاكل مثل الأزمة المالية للنادي، بالإضافة إلى رحيل ميسي أسطورة النادي.

ولعب ميسي مباراته الأولى في برشلونة أثناء فترة رئاسة لابورتا، إذ كان يُنظر إلى العلاقة بينهما بأنها "رائعة"، ورفض رئيس النادي رحيل اللاعب الشاب حينها إلى إنتر ميلان، قبل أن تنهار العلاقة بينهما بعد رحيل النجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده.

وكشفت تقارير صحافية في نوفمبر 2023، أن ميسي تجاهل لابورتا ورفض التقاط صورة شخصية معه بعدما التقيا في حفل جائزة الكرة الذهبية عام 2022، كما اتهم النجم الأرجنتيني، لابورتا، بالكاذب، بعد انتشار منشور زعم أن الأخير اجتمع بقائد النادي السابق لتحديد أفضل موعد لتكريمه.