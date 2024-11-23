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هاميلتون يعترف: شعرت بعدم رغبتي في العودة إلى السباقات

11/23/2024 6:27:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إنه أراد الرحيل عن فريق مرسيدس مباشرة في أعقاب سباق جائزة البرازيل الكبرى.
وقدم هاميلتون (39 عاما)، أحد أسوأ العروض في مسيرته اللامعة على مضمار إنترلاجوس، حيث أنهى السباق في المركز العاشر، قبل أسبوعين، وقال في إذاعة الفريق قبل عبور خط النهاية: " كان هذا السباق كارثيا، كان هذا أسوأ أداء للسيارة على الإطلاق. شكرا لكم على المحاولة، وعمل رائع من جميع الفتيان في مركز الصيانة".
وأضاف :"لو كان هذا آخر سباق لي مع الفريق لكان من المؤسف أن النتيجة لم تكن جيدة ولكنني ممتن لكم".
ولدى سؤاله عن التغييرات قبل جائزة لاس فيجاس الكبرى يوم غد السبت، قال هاميلتون، الذي يدخل الجولات الثلاث الأخيرة من مسيرته مع مرسيدس التي استمرت 12 عاما قبل انتقاله إلى فيراري: "في تلك اللحظة، كان هذا ما شعرت به، وكأنني لم أرغب في العودة بعد ذلك الأسبوع".
وتابع: "بالتأكيد، في لحظة متوترة، كنت أفضل أن أكون على الشاطئ مسترخيا، وألا أكون بحاجة لفعل ذلك. لكنني هنا، أحب هذا العمل، وسأبذل قصارى جهدي في السباقات القليلة المتبقية وإنهاء الموسم بشكل قوي. هذا هو هدفي دائما".
وأنهى هاميلتون السباق متأخرا بفارق 50 ثانية خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي فاز بالسباق بعدما بدأ سباق البرازيل خلف هاميلتون، وبفارق 27 نقطة خلف زميله بالفريق جورج راسل الذي أنهى السباق في المركز الرابع.
ويتواجد هاميلتون، الذي أنهى سلسلة من عدم الانتصارات استمرت لعامين ونصف بفوزه بسباق جائزة بريطانيا الكبرى في تموز (يونيو) الماضي، في المركز السابع في ترتيب فئة السائقين هذا الموسم، بفارق 203 نقطة خلف فيرستابن وبفارق مركز ونقطتين خلف زميله راسل.
مشكلة تسونودا
قال يوكي تسوندا، سائق فريق فيزا أر بي، إنه كان يخشى أن يتم إعادته لبلاده بعدما أوقفته سلطات الهجرة لاستجوابه بشأن وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى.
وأوضح السائق الياباني إنه تم اصطحابه جانبا واجراء مقابلة معه وسط شكوك حول ما إذا كان يجب السماح له بدخول البلاد.
وقال تسوندا للصحفيين: "لحسن الحظ، سمحوا لي بالدخول بعد مناقشات.. في الحقيقة، بعد كثير من المناقشات. كنت قريبا من العودة لبلادي. كل شيء بخير الآن، ولكن لحسن الحظ أنا هنا".
وأضاف أنه تم اصطحابه إلى غرفة جانبية لاستجوابه ولم يسمح له بالتواصل مع أي شخص.
وقال: "أردت الاتصال بالفريق أيضا، أو ربما مسؤولي فورمولا 1 حتى يتمكنوا من مساعدتي. ولكن في تلك الغرفة، لا يمكنك فعل أي شيء".
وقال السائق إنه كان لديه تأشيرة سليمة وإنه لم يواجه أي مشاكل مؤخرا عند السفر عبر الولايات المتحدة من أجل سلسلة السباقات الثلاثية في أوستن والمكسيك والبرازيل.
ولكنه أشار إلى أن ضباط الهجرة لم يصدقوا إنه سائق في فورمولا-1 لأنه كان يرتدي ملابس غير رسمية.
راسل متفاجئ من "فيا"
أكد جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، إن الاتحاد الدولي للسيارات لم يرد بعد على خطاب من السائقين، طلبوا فيه من الاتحاد معاملتهم ككبار، أو ناضجين وسط الجدل الدائر بشأن الألفاظ، ودعوا رئيس الاتحاد محمد بن سليم أن يأخذ ألفاظه بعين الاعتبار.
وقال راسل، الذي يشغل منصب مدير رابطة سائقي فورمولا-1 والمسؤول عن الرسالة: "أنا متفاجئ قليلا من ذلك، ربما سيحدث شيء ما في المستقبل."
ومؤخرا، تم معاقبة ماكس فيرستابن، بطل العالم، وتشارلز لوكلير، سائق فيراري، بسبب استخدام ألفاظ بذيئة.
وقال بن سليم في مقابلة مع "أوتوسبورت" إن نجوم فورمولا 1 لديهم مسؤولية لإيقاف الألفاظ البذيئة عبر إذاعة الفريق، وإنه لا ينبغي عليهم التصرف مثل مغنيي الراب.
وانتقدت تصريحاته من قبل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، والذي يرى أن هذه التصريحات تحمل "جزءا عنصريا".
وقال راسل، قبل سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى هذا الأسبوع، للصحفيين: "نريد أن نعمل سويا مع الاتحاد الدولي للسيارات، ونحن نشعر أن هذا لم يحدث حتى الآن، على الأقل ليس بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد".
وأضاف: "هناك بعض السائقين الذي سئموا الوضع، الذي يبدو أنه يسير في الاتجاه الخاطئ إلى حد ما".
ووصف السائق البريطاني رحيل مدير السباق الألماني نيلس فيتيش المفاجئ بـ "المثال الواضح على كيفية عدم مشاركتنا في هذه المناقشات".
وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات رحيل فيتيش عقب السباق الذي أقيم في البرازيل يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وكان فيتيش تولى المنصب منذ العام 2022. ووفقا لتقارير إعلامية نفى فيتيش أن يكون قد تقدم باستقالته كما أعلن الاتحاد الدولي.
ورغم أن السائقين اشتكوا مؤخرا بشكل متكرر مما رأوه من تفسيرات متناقضة للقواعد والعقوبات، فإن الانفصال عن فيتيش لم يكن هو الهدف.
وقال راسل: "ليس سرا أن بعض الأشخاص لم يكونوا سعداء بالقرارات التي تم اتخاذها. لكن في نهاية اليوم، هو عمل معنا وأعتقد أنه كان بإمكاننا مساعدته في تحسين الأمور".
وولف: ألمانيا تعاني
يعتقد توتو فولف رئيس فريق مرسيدس أن ألمانيا مازالت "تعاني من آثار سنوات ما بعد شوماخر" عندما يتعلق الأمر بسباقات سيارات فورمولا 1.
وقال وولف في مقابلة مع صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج": "إنها ظاهرة ألمانية غريبة، ولا يمكن لا أحد أن يشرحها".
ما كانت تعنيه تصريحات فولف أن ألمانيا لم تكن جزءا من أجندة سباقات فورمولا 1 لبعض الوقت، رغم أن البلاد كانت تنظم سباقين في العام في بعض الأوقات خلال الحقبة التي هيمن عليها مايكل شوماخر.
بالإضافة إلى ذلك، لم تعد سباقات فورمولا 1 خيارا منتظما على قنوات البث المباشر المجانية، مع تبقي سبع سباقات فقط هذا العام.
ويتذكر فولف بقوله: "كان يتواجد دائما سائقين ألمان عظماء، مؤخرا نيكو روزبرج وسيباستيان فيتل".
ولكن لم يتمكن فيتل، الذي فاز بلقب العالم أربع مرات في الفترة مابين 2010 إلى 2013، ولا روزبرج، الذي توج ببطولة العالم في 2016، في إشعال نفس الحماس الذي كان موجودا أثناء تواجد شوماخر، الذي يتقاسم أكثر السائقين تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد سبع ألقاب مع البريطاني لويس هاميلتون.
وكانت ألمانيا متواجدة في أجندة سباقات فورمولا 1 بسباق جائزة ألمانيا الكبرى في هوكنهايم حتى 2019. وخلال فترة الوباء شارك مضمار نوربرج رينج في أجندة السباقات المعدلة لموسم 2020. ولكن منذ ذلك الحين، لم تستضيف ألمانيا أي سباق لفورمولا 1.
ورفض المنظمون تنظيم أي سباقات في البلاد بسبب التكاليف المرتفعة ونقص الاستثمار.
وقال فولف: "من أجل الحصول على عائد مناسب من الاستثمار، تحتاج في البداية لشخص يستثمر. أسأل نفسي.. هل الظروف السياسية والاقتصادية في ألمانيا تجعل الناس يرغبون في الاستثمار بسباق جائزة كبرى؟".
وذكر أنه يتفهم الناس الذين يعتقدون أن سباق فورمولا 1 شيء غير ضروري، لكنه أضاف: "نحن تكنولوجيا متقدمة، نحن ابتكار، ولدينا دعم عدد لا يحصى من الأشخاص. في بلدي النمسا، يدعم السياسيون من جميع الأطياف السباق لأنهم يعترفون بالقيمة المضافة".
ويتواجد سباق جائزة النمسا الكبرى، الذي يقام على مضمار ريد بول رينج في سبيلبرج، في أجندة سباقات فورمولا 1 منذ العام 2014. -(وكالات)

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