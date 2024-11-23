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أموريم يشعر بالصدمة من لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات الأولى

11/23/2024 6:27:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أفادت تقارير صحفية انجليزية، بأن مدرب مانشستر يونايتد الجديد روبن أموريم، عانى من صدمة خلال قيادته تدريبات الفريق في أيامه الاولى بالنادي.
واستلم أموريم تدريب مانشستر يونايتد في فترة التوقف الدولية، وقاد تمارين الفريق بغياب اللاعبين الدوليين، بيد أنه تفاجأ من افتقاد اللاعبين للسرعة والحدة خلال التمارين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
وأضافت الصحيفة، أن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، يعتقد أن الفريق الذي كلف أموالا باهظة، بات مليئا باللاعبين الزائدين عن حاجته، وحدد بالفعل عددًا من اللاعبين الذين يعتقد أنهم لا يتناسبون مع أسلوب لعبه المعتمد على خطة 3-4-3 .
وتابعت "ذا صن"، أن أموريم كان مضطرًا باستمرار إلى إخبار اللاعبين بزيادة وتيرة اللعب، واستمر على هذا المنوال طوال الأسبوع.
وحث طاقم التدريب والمحللون، اللاعبين على مشاهدة عروض تقديمية لأموريم، لتجهيزهم لمباراتهم خارج الديار أمام إبسويتش يوم الأحد.
وأموريم هو سادس مدرب دائم لمانشستر يونايتد في 11 عامًا، منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون العام 2013.
يونايتد يسعى لاستعادة جوميز
أكدت تقارير صحفية انجليزية، أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد أموريم، يستهدف ضم أحد لاعبيه السابقين.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد ما يزال يأمل في ضم النجم الدولي الإنجليزي أنجل جوميز من ليل الفرنسي.
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر يونايتد دان أشوورث وجيسون ويلكوكس، يعتقدان أن جوميز الذي خاض 4 مباريات دولية مع منتخب انجلترا، سيكون جزءا مهما من الخطة الرئيسية للمدرب الجديد أموريم.
وتابعت أن المدرب البرتغالي نفسه يدعم هذه الخطوة، كونه معجب بجوميز البالغ من العمر 24 سنة منذ فترة طويلة.
وغادر جوميز يونايتد إلى ليل في صفقة انتقال مجانية العام 2020، وينتهي عقده البالغة مدته خمس سنوات في الصيف المقبل.
ووفقا للصحيفة نفسها، استسلم النادي الفرنسي لخسارة جوميز الذي تبلغ قيمته في السوق 25 مليون جنيه إسترليني، مع وجود اللاعب رادار توتنهام أيضًا.
ويمكن لجوميز التحدث إلى الأندية في كانون الثاني (يناير)، بشأن توقيع اتفاقية ما قبل العقد.
وانضم جوميز إلى يونايتد وهو في السادسة من عمره، ولعب مع فريق تحت 18 عامًا في سن 14 عامًا فقط.
وأصبح جوميز أصغر لاعب في النادي منذ دنكان إدواردز في العام 1953، يخوض أول مباراة له في الدوري الممتاز وهو في سن 16 عامًا و263 يومًا العام 2017.
نيفيل ينتقد ثنائي يونايتد
شكك جاري نيفيل في احترافية نجمي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكاسيميرو، بعد سفر الثنائي إلى الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي.
وتوجه راشفورد إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة بين نيويورك نيكس وبروكلين نتس في صالة "ماديسون سكوير جاردن" يوم الجمعة الماضي.
وفي الوقت نفسه، سافر كاسيميرو إلى أورلاندو خلال فترة التوقف الدولي، ونشر صورًا له ولعائلته في ديزني وورلد على إنستجرام.
لكن نيفيل أوضح إنه شعر بخيبة أمل من الثنائي لسفرهما خلال أول أسبوعين للمدرب الجديد أموريم، وتساءل أيضًا عن احترافيتهما.
وقال نيفيل في برنامج "ستيك تو فوتبول" الذي تقدمه شبكة "سكاي سبورتس": "الاحترافية، والعناية بجسدك والتأكد من أنك مستعد بشكل أفضل لجلسة التدريب التالية أمر بالغ الأهمية لكل قرار تتخذه خلال الموسم".
وأضاف: "لقد حصل (راشفورد) على استراحة ذهنية، عليه أن يبتعد ويجب أن يستريح مع الأصدقاء، ثم تتحدث عن اختيار المكان، وإلى أي مدى تطير، وما هو فارق التوقيت، هل سيسبب ذلك مشكلة إرهاق السفر، هل سيسبب ذلك مشكلة من البقاء على متن رحلة لمدة 12 ساعة؟".
وتابع: "هذا الأمر يقع على عاتق كاسيميرو أكثر من راشفورد، فاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وهو لاعب لا يصدق، ولكن إذا كان مع المنتخب البرازيلي لمدة 10 أيام، فسنقول إنه سيكافح هذا الأسبوع لأنه كان بعيدًا".
وأردف: "لقد اختارا فترة التوقف الدولية. إذا كنت تتحدث عن التفاصيل الصغيرة في أن تكون محترفًا قدر الإمكان ومستعدًا لجلسة تدريبية ليلة الاثنين، فهذا ليس أفضل اختيار".
واسترسل مدافع يونايتد السابق: "لست منزعجًا بشأن ذهاب راشفورد وكاسيميرو إلى الولايات المتحدة، لكن ما أسأله هو، إذا حصلت على استراحة لمدة أربعة أيام، وبورتلاند على بعد 12 ساعة طيران مع فارق زمني ثماني ساعات، فإن فارق التوقيت لديك سيء، وستشعر بقليل من عدم الراحة".
وأوضح: "ذهب (راشفورد) إلى بورتلاند، وأنا أطرح السؤال بناءً على الاحترافية، أنت تلعب بشكل سيء، والفريق يخسر، تحتل المركز الثالث عشر في الدوري، وهناك مدرب جديد قادم، هل تختار هذه الرحلة كاستراحة لإعادة شحن بطارياتك؟ هذه ليست رحلة لإعادة الشحن. ليس من الصواب فعل ذلك".
سانيا: جوستو أفضل ظهير أيمن
اختار لاعب آرسنال السابق باكاري سانيا، اللاعب الذي يعتقد أنه أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، متجاهلًا أمثال ترينت ألكسندر أرنولد وكايل ووكر.
وفي رأي سانيا، فإن الدولي الفرنسي مالو جوستو يعتبر الأبرز في مركزه حاليا.
وانضم مدافع تشيلسي من ليون في صيف العام الماضي، وقدم أداءً جيدًا في فريق كان غير مستقر طوال فترة وجوده في "ستامفورد بريدج".
وأشاد لاعب أرسنال السابق بالعديد من ميزات طريقة لعب جوستو، ويعتقد أنه يمكن أن يصبح الظهير الأيمن الأول في الدوري الممتاز، وهذا من شأنه أن يضعه في مرتبة أعلى من ألكسندر أرنولد، الذي ما يزال له تأثير إبداعي كبير على ليفربول، وبن وايت الذي تلقى أيضًا إشادات ملحوظة مع آرسنال.
وقال سانيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "في الوقت الحالي، أنا حقًا أحب مالو جوستو في تشيلسي. أعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كان ممتازًا هذا الموسم. جوستو نشيط للغاية. إنه جيد في المواجهات الفردية؛ إنه ديناميكي. اتخاذه للقرارات فيما يتعلق بالتمركز الدفاعي والهجومي جيد حقًا".
وأضاف: "أعتقد أنه لاعب يستحق المشاهدة. كنت أتابعه منذ أن كان في ليون. إنه يؤدي بشكل جيد مع تشيلسي، وما يزال شابًا. يمكنك الاعتماد عليه للقيام بالمهمة".
وتابع: "بالطبع، هناك لاعبون آخرون رائعون في مركز الظهير الأيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون كانوا في اللعبة لفترة طويلة، ولكن في الوقت الحالي، هو واحد من الأفضل في الدوري".
كوليمور: سترلينج أسوأ صفقة
تعرض رحيم سترلينج لانتقادات لاذعة باعتباره "أحد إخفاقات الموسم"، من قبل لاعب ليفربول السابق ستان كوليمور.
ووقع الجناح الإنجليزي مع آرسنال في أواخر فترة الانتقالات الصيفية، لينضم بصفقة إعارة لمدة موسم قادما من تشيلسي، لكنه فشل في الارتقاء بمستوى التوقعات حتى الآن.
وشارك سترلينج (29 عامًا)، في 8 مباريات مع الجانرز، لم يبدأ سوى مباراتين منها، وجاءت مساهماته التهديفية الوحيدة في الفوز 5-1 على فريق بولتون واندررز بالدور الأول من كأس الرابطة.
ويعتقد كوليمور أن سترلينج كان أسوأ صفقة في الموسم، وقال في حديث لصحيفة "مترو": "كان رحيم سترلينج خيبة أمل كبيرة، جاء وقال إنه سيقدم للنادي أفضل ما لديه، لكن هذا لم يحدث. يمكن القول إنه أخفق في مكانه حتى الآن، وهو بالتأكيد أحد إخفاقات الموسم بعد أن وعد ببذل قصارى جهده في آرسنال".
وأضاف: "إنه لاعب ذو خبرة فاز بكل شيء يمكن الفوز به، وكان من المتوقع أن يدفع غرفة الملابس إلى مستوى آخر ولم يفعل ذلك".
وبينما خيب ستيرلينج الآمال حتى الآن، لم يكن كوليمور معجبًا بشكل خاص بانتقالات أرسنال الصيفية الأخرى، ويعتقد كوليمور أن صفقة ضم ريكاردو كالافيوري لم ترق إلى مستوى التوقعات أيضًا.
وتابع: "أنفق أرسنال 42 مليون جنيه إسترليني على ريكاردو كالافيوري، وهي خطوة مخيبة للآمال إلى حد ما حتى الآن. لقد تعرض لإصابتين، لكن كان من المفترض أن يأتي ويكون الرجل المناسب". -(وكالات)

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