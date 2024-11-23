أموريم يشعر بالصدمة من لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أفادت تقارير صحفية انجليزية، بأن مدرب مانشستر يونايتد
الجديد روبن أموريم، عانى من صدمة خلال قيادته تدريبات الفريق في أيامه الاولى بالنادي.
واستلم أموريم تدريب مانشستر يونايتد
في فترة التوقف الدولية، وقاد تمارين الفريق بغياب اللاعبين الدوليين، بيد أنه تفاجأ من افتقاد اللاعبين للسرعة والحدة خلال التمارين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
وأضافت الصحيفة، أن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، يعتقد أن الفريق الذي كلف أموالا باهظة، بات مليئا باللاعبين الزائدين عن حاجته، وحدد بالفعل عددًا من اللاعبين الذين يعتقد أنهم لا يتناسبون مع أسلوب لعبه المعتمد على خطة 3-4-3 .
وتابعت "ذا صن"، أن أموريم كان مضطرًا باستمرار إلى إخبار اللاعبين بزيادة وتيرة اللعب، واستمر على هذا المنوال طوال الأسبوع.
وحث طاقم التدريب والمحللون، اللاعبين على مشاهدة عروض تقديمية لأموريم، لتجهيزهم لمباراتهم خارج الديار أمام إبسويتش يوم الأحد.
وأموريم هو سادس مدرب دائم لمانشستر يونايتد في 11 عامًا، منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون العام 2013.
يونايتد يسعى لاستعادة جوميز
أكدت تقارير صحفية انجليزية، أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد أموريم، يستهدف ضم أحد لاعبيه السابقين.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد ما يزال يأمل في ضم النجم الدولي الإنجليزي أنجل جوميز من ليل الفرنسي.
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر يونايتد دان أشوورث وجيسون ويلكوكس، يعتقدان أن جوميز الذي خاض 4 مباريات دولية مع منتخب انجلترا، سيكون جزءا مهما من الخطة الرئيسية للمدرب الجديد أموريم.
وتابعت أن المدرب البرتغالي نفسه يدعم هذه الخطوة، كونه معجب بجوميز البالغ من العمر 24 سنة منذ فترة طويلة.
وغادر جوميز يونايتد إلى ليل في صفقة انتقال مجانية العام 2020، وينتهي عقده البالغة مدته خمس سنوات في الصيف المقبل.
ووفقا للصحيفة نفسها، استسلم النادي الفرنسي لخسارة جوميز الذي تبلغ قيمته في السوق 25 مليون جنيه إسترليني، مع وجود اللاعب رادار توتنهام أيضًا.
ويمكن لجوميز التحدث إلى الأندية في كانون الثاني (يناير)، بشأن توقيع اتفاقية ما قبل العقد.
وانضم جوميز إلى يونايتد وهو في السادسة من عمره، ولعب مع فريق تحت 18 عامًا في سن 14 عامًا فقط.
وأصبح جوميز أصغر لاعب في النادي منذ دنكان إدواردز في العام 1953، يخوض أول مباراة له في الدوري الممتاز وهو في سن 16 عامًا و263 يومًا العام 2017.
نيفيل ينتقد ثنائي يونايتد
شكك جاري نيفيل في احترافية نجمي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكاسيميرو، بعد سفر الثنائي إلى الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي.
وتوجه راشفورد إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة بين نيويورك نيكس وبروكلين نتس في صالة "ماديسون سكوير جاردن" يوم الجمعة الماضي.
وفي الوقت نفسه، سافر كاسيميرو إلى أورلاندو خلال فترة التوقف الدولي، ونشر صورًا له ولعائلته في ديزني وورلد على إنستجرام.
لكن نيفيل أوضح إنه شعر بخيبة أمل من الثنائي لسفرهما خلال أول أسبوعين للمدرب الجديد أموريم، وتساءل أيضًا عن احترافيتهما.
وقال نيفيل في برنامج "ستيك تو فوتبول" الذي تقدمه شبكة "سكاي سبورتس": "الاحترافية، والعناية بجسدك والتأكد من أنك مستعد بشكل أفضل لجلسة التدريب التالية أمر بالغ الأهمية لكل قرار تتخذه خلال الموسم".
وأضاف: "لقد حصل (راشفورد) على استراحة ذهنية، عليه أن يبتعد ويجب أن يستريح مع الأصدقاء، ثم تتحدث عن اختيار المكان، وإلى أي مدى تطير، وما هو فارق التوقيت، هل سيسبب ذلك مشكلة إرهاق السفر، هل سيسبب ذلك مشكلة من البقاء على متن رحلة لمدة 12 ساعة؟".
وتابع: "هذا الأمر يقع على عاتق كاسيميرو أكثر من راشفورد، فاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وهو لاعب لا يصدق، ولكن إذا كان مع المنتخب البرازيلي لمدة 10 أيام، فسنقول إنه سيكافح هذا الأسبوع لأنه كان بعيدًا".
وأردف: "لقد اختارا فترة التوقف الدولية. إذا كنت تتحدث عن التفاصيل الصغيرة في أن تكون محترفًا قدر الإمكان ومستعدًا لجلسة تدريبية ليلة الاثنين، فهذا ليس أفضل اختيار".
واسترسل مدافع يونايتد السابق: "لست منزعجًا بشأن ذهاب راشفورد وكاسيميرو إلى الولايات المتحدة، لكن ما أسأله هو، إذا حصلت على استراحة لمدة أربعة أيام، وبورتلاند على بعد 12 ساعة طيران مع فارق زمني ثماني ساعات، فإن فارق التوقيت لديك سيء، وستشعر بقليل من عدم الراحة".
وأوضح: "ذهب (راشفورد) إلى بورتلاند، وأنا أطرح السؤال بناءً على الاحترافية، أنت تلعب بشكل سيء، والفريق يخسر، تحتل المركز الثالث عشر في الدوري، وهناك مدرب جديد قادم، هل تختار هذه الرحلة كاستراحة لإعادة شحن بطارياتك؟ هذه ليست رحلة لإعادة الشحن. ليس من الصواب فعل ذلك".
سانيا: جوستو أفضل ظهير أيمن
اختار لاعب آرسنال السابق باكاري سانيا، اللاعب الذي يعتقد أنه أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، متجاهلًا أمثال ترينت ألكسندر أرنولد وكايل ووكر.
وفي رأي سانيا، فإن الدولي الفرنسي مالو جوستو يعتبر الأبرز في مركزه حاليا.
وانضم مدافع تشيلسي من ليون في صيف العام الماضي، وقدم أداءً جيدًا في فريق كان غير مستقر طوال فترة وجوده في "ستامفورد بريدج".
وأشاد لاعب أرسنال السابق بالعديد من ميزات طريقة لعب جوستو، ويعتقد أنه يمكن أن يصبح الظهير الأيمن الأول في الدوري الممتاز، وهذا من شأنه أن يضعه في مرتبة أعلى من ألكسندر أرنولد، الذي ما يزال له تأثير إبداعي كبير على ليفربول، وبن وايت الذي تلقى أيضًا إشادات ملحوظة مع آرسنال.
وقال سانيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "في الوقت الحالي، أنا حقًا أحب مالو جوستو في تشيلسي. أعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كان ممتازًا هذا الموسم. جوستو نشيط للغاية. إنه جيد في المواجهات الفردية؛ إنه ديناميكي. اتخاذه للقرارات فيما يتعلق بالتمركز الدفاعي والهجومي جيد حقًا".
وأضاف: "أعتقد أنه لاعب يستحق المشاهدة. كنت أتابعه منذ أن كان في ليون. إنه يؤدي بشكل جيد مع تشيلسي، وما يزال شابًا. يمكنك الاعتماد عليه للقيام بالمهمة".
وتابع: "بالطبع، هناك لاعبون آخرون رائعون في مركز الظهير الأيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون كانوا في اللعبة لفترة طويلة، ولكن في الوقت الحالي، هو واحد من الأفضل في الدوري".
كوليمور: سترلينج أسوأ صفقة
تعرض رحيم سترلينج لانتقادات لاذعة باعتباره "أحد إخفاقات الموسم"، من قبل لاعب ليفربول السابق ستان كوليمور.
ووقع الجناح الإنجليزي مع آرسنال في أواخر فترة الانتقالات الصيفية، لينضم بصفقة إعارة لمدة موسم قادما من تشيلسي، لكنه فشل في الارتقاء بمستوى التوقعات حتى الآن.
وشارك سترلينج (29 عامًا)، في 8 مباريات مع الجانرز، لم يبدأ سوى مباراتين منها، وجاءت مساهماته التهديفية الوحيدة في الفوز 5-1 على فريق بولتون واندررز بالدور الأول من كأس الرابطة.
ويعتقد كوليمور أن سترلينج كان أسوأ صفقة في الموسم، وقال في حديث لصحيفة "مترو": "كان رحيم سترلينج خيبة أمل كبيرة، جاء وقال إنه سيقدم للنادي أفضل ما لديه، لكن هذا لم يحدث. يمكن القول إنه أخفق في مكانه حتى الآن، وهو بالتأكيد أحد إخفاقات الموسم بعد أن وعد ببذل قصارى جهده في آرسنال".
وأضاف: "إنه لاعب ذو خبرة فاز بكل شيء يمكن الفوز به، وكان من المتوقع أن يدفع غرفة الملابس إلى مستوى آخر ولم يفعل ذلك".
وبينما خيب ستيرلينج الآمال حتى الآن، لم يكن كوليمور معجبًا بشكل خاص بانتقالات أرسنال الصيفية الأخرى، ويعتقد كوليمور أن صفقة ضم ريكاردو كالافيوري لم ترق إلى مستوى التوقعات أيضًا.
وتابع: "أنفق أرسنال 42 مليون جنيه إسترليني على ريكاردو كالافيوري، وهي خطوة مخيبة للآمال إلى حد ما حتى الآن. لقد تعرض لإصابتين، لكن كان من المفترض أن يأتي ويكون الرجل المناسب". -(وكالات)
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