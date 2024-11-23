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الشنطي تضع بصمتها مع إمباير في دوري السيدات الإماراتي ر

11/23/2024 6:27:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - استثمرت حارسة مرمى كرة القدم جود الشنطي عملها في الإمارات العربية المتحدة، لتواصل ممارسة هوايتها الأولى، من خلال اللعب في صفوف فريق إمباير بالدوري الإماراتي للسيدات الذي انطلق مؤخرا بحلة جديدة.
وأثبتت الشنطي حضورا طيبا في أول مباراتين لها مع فريقها، حيث استطاع الفريق الفوز في مباراته الأولى على فريق جو برو بهدفين لهدف، قبل أن يسجل إمباير فوزا كاسحا في مباراته الثانية على بريسشن بخماسية نظيفة، على أن يلتقي الفريق غدا مع فريق بي إس إيه، صاحب المركز الثامن والأخير من دون نقاط، في ثالث مبارياته بالبطولة.
وحافظت الشنطي على نظافة شباكها في مباراة واحدة، واستقبلت هدفا وحيدا في مباراة أخرى، لتساهم مع فريقها في الحصول على العلامة الكاملة حتى الآن، علما أن امباتير يعتبر ثاني أفضل فريق دفاعيا حتى الآن، بعد فريق أبو ظبي الذي لم يستقبل أي هدف.
وتسعى الشنطي لتحقيق إنجاز مع فريق إمباير الذي يمضي بخطوات ثابتة لصناعة مفاجأة بالبطولة المحلية، حيث تعتبر أيضا من أوائل اللاعبات اللواتي يحترفن في الإمارات، وتقام البطولات النسوية في الإمارات بصورة متقطعة، مع الإشارة إلى أن فريق أبو ظبي شارك مؤخرا، بدوري أبطال آسيا للسيدات بدور المجموعات.
وكانت الشنطي (24 عاما)، لعبت في مرحلة الذهاب بالموسم الماضي من دوري المحترفات مع فريق الأرثوذكسي، قبل أن تغادر الفريق تقريبا في منتصف الموسم للاستقرار في الإمارات، ومنه تفتح بابا للعب مع أحد الأندية المتطورة هناك.
وكانت أبرز إنجازات الشنطي مع فريقها السابق الحصول على وصافة بطولة غرب آسيا للسيدات في العام 2022، حيث نال الأرثوذكسي الميدالية الفضية في النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في مدينة الزرقاء، فيما مثلت المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، وتواجدت بقائمة المنتخب الوطني النسوي تحت 17 عاما بكأس العالم التي أقيمت في الأردن 2016.
وتعد الشنطي من عديد اللاعبات اللواتي يمثلن فرقا خارجية في الوقت الحالي، واللواتي سبق لهن أن بدأن مسيرتهن الكروية في الأردن، حيث يضم فريق الأهلي السعودي الثنائي روند كساب وآية المجالي، فيما تلعب لانا فراس مع فريق الشباب السعودي، وتواصل شهناز جبرين رحلتها مع اتحاد جدة السعودي، وتلعب ميساء جبارة مع نيوم السعودي.
وضم منتخب السيدات مؤخرا، عددا من اللاعبات اللواتي يحترفن في الخارج من دون أن يكون لهن حضورا بالمنافسات المحلية، ومن أبرزهن اللاعبة سارة أبو صباح التي تلعب مع نادي يونيون برلين الألماني، إلى جانب فرح أبو تايه، مرح أبو تايه، رانيا جمهور، ندى غضبان، رقية الفرارجة، سيليا عكروش.

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