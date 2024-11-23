الشنطي تضع بصمتها مع إمباير في دوري السيدات الإماراتي ر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - استثمرت حارسة مرمى كرة القدم
جود الشنطي عملها في الإمارات العربية المتحدة، لتواصل ممارسة هوايتها الأولى، من خلال اللعب في صفوف فريق إمباير بالدوري الإماراتي للسيدات الذي انطلق مؤخرا بحلة جديدة.
وأثبتت الشنطي حضورا طيبا في أول مباراتين لها مع فريقها، حيث استطاع الفريق الفوز في مباراته الأولى على فريق جو برو بهدفين لهدف، قبل أن يسجل إمباير فوزا كاسحا في مباراته الثانية على بريسشن بخماسية نظيفة، على أن يلتقي الفريق غدا مع فريق بي إس إيه، صاحب المركز الثامن والأخير من دون نقاط، في ثالث مبارياته بالبطولة.
وحافظت الشنطي على نظافة شباكها في مباراة واحدة، واستقبلت هدفا وحيدا في مباراة أخرى، لتساهم مع فريقها في الحصول على العلامة الكاملة حتى الآن، علما أن امباتير يعتبر ثاني أفضل فريق دفاعيا حتى الآن، بعد فريق أبو ظبي الذي لم يستقبل أي هدف.
وتسعى الشنطي لتحقيق إنجاز مع فريق إمباير الذي يمضي بخطوات ثابتة لصناعة مفاجأة بالبطولة المحلية، حيث تعتبر أيضا من أوائل اللاعبات اللواتي يحترفن في الإمارات، وتقام البطولات النسوية في الإمارات بصورة متقطعة، مع الإشارة إلى أن فريق أبو ظبي شارك مؤخرا، بدوري أبطال آسيا للسيدات بدور المجموعات.
وكانت الشنطي (24 عاما)، لعبت في مرحلة الذهاب بالموسم الماضي من دوري المحترفات مع فريق الأرثوذكسي، قبل أن تغادر الفريق تقريبا في منتصف الموسم للاستقرار في الإمارات، ومنه تفتح بابا للعب مع أحد الأندية المتطورة هناك.
وكانت أبرز إنجازات الشنطي مع فريقها السابق الحصول على وصافة بطولة غرب آسيا للسيدات في العام 2022، حيث نال الأرثوذكسي الميدالية الفضية في النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في مدينة الزرقاء، فيما مثلت المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، وتواجدت بقائمة المنتخب الوطني النسوي تحت 17 عاما بكأس العالم التي أقيمت في الأردن 2016.
وتعد الشنطي من عديد اللاعبات اللواتي يمثلن فرقا خارجية في الوقت الحالي، واللواتي سبق لهن أن بدأن مسيرتهن الكروية في الأردن، حيث يضم فريق الأهلي السعودي الثنائي روند كساب وآية المجالي، فيما تلعب لانا فراس مع فريق الشباب السعودي، وتواصل شهناز جبرين رحلتها مع اتحاد جدة السعودي، وتلعب ميساء جبارة مع نيوم السعودي.
وضم منتخب السيدات مؤخرا، عددا من اللاعبات اللواتي يحترفن في الخارج من دون أن يكون لهن حضورا بالمنافسات المحلية، ومن أبرزهن اللاعبة سارة أبو صباح التي تلعب مع نادي يونيون برلين الألماني، إلى جانب فرح أبو تايه، مرح أبو تايه، رانيا جمهور، ندى غضبان، رقية الفرارجة، سيليا عكروش.
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