تسمية معيني الأجسام.. وتحديد موعد بطولة المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- سمت اللجنة الأولمبية المعينين في اتحاد بناء الأجسام للدورة الانتخابية المقبلة، كل من: رولى فرحات وليث الحمود، قبل إجراء انتخابات
مجلس جديد لفئتي المراكز والأندية واللاعبين المعتزلين، التي ستجري في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مقر الاتحاد الجديد الكائن في منطقة الرابية.
وعن تحضيرات اتحاد بناء الأجسام للانتخابات، قال عضو مجلس الإدارة أحمد الحروب: "أجرينا قبل فترة انتخابات روابط الرياضة الجسمانية والبدنية، لكل من المراكز، الأندية واللاعبين المعتزلين لتحديد الهيئة العامة، التي يحق لها المشاركة في انتخاب مجلس جديد، حيث سارت الأمور بسلالة وتعاون كبيرين مع المعنيين بالمشاركة بالانتخابات".
وأضاف: "ستشهد الانتخابات، انتخاب 3 عن فئة الأندية والمراكز، واثنين عن فئة اللاعبين المعتزلين، والفئة الأخيرة يجب أن يترشح عنها لاعب ولاعبة، ولعدم وجود مرشحة لاعبة عن هذه الفئة، سيتم تعيينها من قبل اللجنة الأولمبية، إلى جانب تسميتها للعضويين المعينين رولى فرحات، وليث الحمود، ليتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء.
وتابع: "اتحاد بناء الأجسام الحالي، قدم "الأجسام" واللياقة البدنية، بقوة على الخريطة الدولية القارية الإقليمية والعربية، وسجل حضورا مميزا ولاسيما في تحديات اللياقة البدنية المستحدثة، التي استطاعت جلب ما يزيد على 50 ميدالية ملونة في المنافسات العربية القارية والإقليمية، وتقدم الاتحاد المحلي ومثل العرب وحيدا في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في إسبانيا، واستطاع الأبطال والبطلات الاحتفاظ بكأس العالم- بطل أبطال العالم-، للمرة الثانية على التوالي وقبلها حملوا كأس الرئيس في جورجيا".
وعن اللغط الذي دار حول عدد الميداليات الملونة التي عاد بها المنتخب الوطني من إسبانيا أشار الحروب: "هناك نظام جديد لاحتساب الميداليات الملونة، وشاركنا في بطولات استحدثت لأول مرة، ما سبب في هذا اللغط، وكانت حساباتنا صحيحة لكن تعليمات الدولي وحساباته لميداليات مختلف المستويات، وأعددنا تقريرا مفصلا وقارناه بالطريقة التي احتسبت بها ميداليات بطولة جورجيا، وسيتم تعميمه وتأكيد تقلد الأبطال والبطلات لـ17 ميدالية ملونة في بطولة العالم".
وزاد: "نفخر بما حققه المنتخب الوطني في بناء الأجسام واللياقة البدنية، وندرس نظاما جديدا للمكافآت، للأبطال والبطلات على إنجازاتهم للرياضة الجسمانية والبدنية الأردنية، ويأتي إقرار نظام المكافآت تحفيزا للمنتخبات الوطنية، لبذل قصارى الجهد للوقوف على منصات التتويج وخطف الإنجازات النوعية الوطنية".
وحول تحديد موعد بطولة المملكة، باكورة أنشطة الاتحاد للعام المقبل، في 22 شباط (فبراير) المقبل، قال الحروب: "نحن في مجلس الإدارة نعمل لصالح اللعبة، والمعروف أن أي لاعب بناء أجسام، يحتاج إلى فترة زمنية، للتجهيز المثالي قبل الوقوف على مسرح المنافسات، وطبيعة تدريبات وبرنامج تغذية، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية ضمنا خصوصية تحضيرات الأبطال وتدريباتهم وبرامجهم الغذائية، وتم تحديد موعدها قبل شهر رمضان المبارك، ودائما ما نعتبر البطولات الرسمية الاتحادية بوابة عبور الأبطال في مختلف الفئات (الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلدنج" للمنتخب الوطني، شريطة تجاوز فحص المنشطات والمحافظة على الجاهزية في مختلف الاختبارات لاختيار عناصر المنتخب الوطني".
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