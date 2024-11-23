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تسمية معيني الأجسام.. وتحديد موعد بطولة المملكة

11/23/2024 6:27:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- سمت اللجنة الأولمبية المعينين في اتحاد بناء الأجسام للدورة الانتخابية المقبلة، كل من: رولى فرحات وليث الحمود، قبل إجراء انتخابات مجلس جديد لفئتي المراكز والأندية واللاعبين المعتزلين، التي ستجري في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مقر الاتحاد الجديد الكائن في منطقة الرابية.
وعن تحضيرات اتحاد بناء الأجسام للانتخابات، قال عضو مجلس الإدارة أحمد الحروب: "أجرينا قبل فترة انتخابات روابط الرياضة الجسمانية والبدنية، لكل من المراكز، الأندية واللاعبين المعتزلين لتحديد الهيئة العامة، التي يحق لها المشاركة في انتخاب مجلس جديد، حيث سارت الأمور بسلالة وتعاون كبيرين مع المعنيين بالمشاركة بالانتخابات".
وأضاف: "ستشهد الانتخابات، انتخاب 3 عن فئة الأندية والمراكز، واثنين عن فئة اللاعبين المعتزلين، والفئة الأخيرة يجب أن يترشح عنها لاعب ولاعبة، ولعدم وجود مرشحة لاعبة عن هذه الفئة، سيتم تعيينها من قبل اللجنة الأولمبية، إلى جانب تسميتها للعضويين المعينين رولى فرحات، وليث الحمود، ليتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء.
وتابع: "اتحاد بناء الأجسام الحالي، قدم "الأجسام" واللياقة البدنية، بقوة على الخريطة الدولية القارية الإقليمية والعربية، وسجل حضورا مميزا ولاسيما في تحديات اللياقة البدنية المستحدثة، التي استطاعت جلب ما يزيد على 50 ميدالية ملونة في المنافسات العربية القارية والإقليمية، وتقدم الاتحاد المحلي ومثل العرب وحيدا في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في إسبانيا، واستطاع الأبطال والبطلات الاحتفاظ بكأس العالم- بطل أبطال العالم-، للمرة الثانية على التوالي وقبلها حملوا كأس الرئيس في جورجيا".
وعن اللغط الذي دار حول عدد الميداليات الملونة التي عاد بها المنتخب الوطني من إسبانيا أشار الحروب: "هناك نظام جديد لاحتساب الميداليات الملونة، وشاركنا في بطولات استحدثت لأول مرة، ما سبب في هذا اللغط، وكانت حساباتنا صحيحة لكن تعليمات الدولي وحساباته لميداليات مختلف المستويات، وأعددنا تقريرا مفصلا وقارناه بالطريقة التي احتسبت بها ميداليات بطولة جورجيا، وسيتم تعميمه وتأكيد تقلد الأبطال والبطلات لـ17 ميدالية ملونة في بطولة العالم".
وزاد: "نفخر بما حققه المنتخب الوطني في بناء الأجسام واللياقة البدنية، وندرس نظاما جديدا للمكافآت، للأبطال والبطلات على إنجازاتهم للرياضة الجسمانية والبدنية الأردنية، ويأتي إقرار نظام المكافآت تحفيزا للمنتخبات الوطنية، لبذل قصارى الجهد للوقوف على منصات التتويج وخطف الإنجازات النوعية الوطنية".
وحول تحديد موعد بطولة المملكة، باكورة أنشطة الاتحاد للعام المقبل، في 22 شباط (فبراير) المقبل، قال الحروب: "نحن في مجلس الإدارة نعمل لصالح اللعبة، والمعروف أن أي لاعب بناء أجسام، يحتاج إلى فترة زمنية، للتجهيز المثالي قبل الوقوف على مسرح المنافسات، وطبيعة تدريبات وبرنامج تغذية، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية ضمنا خصوصية تحضيرات الأبطال وتدريباتهم وبرامجهم الغذائية، وتم تحديد موعدها قبل شهر رمضان المبارك، ودائما ما نعتبر البطولات الرسمية الاتحادية بوابة عبور الأبطال في مختلف الفئات (الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلدنج" للمنتخب الوطني، شريطة تجاوز فحص المنشطات والمحافظة على الجاهزية في مختلف الاختبارات لاختيار عناصر المنتخب الوطني".

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