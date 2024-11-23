شلباية يلتقي الإسباني تيفون بربع نهائي مونتيمار تشالنجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يلتقي لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسه الإسباني بول مارتين تيفون اليوم، في ربع نهائي منافسات مونتيمار تشالنجر ذات الـ75 نقطة، التي تقام على الأراضي الصلبة حتى الأحد المقبل.
ويتطلع شلباية إلى الاقتراب من المشهد الختامي ومحاولة المنافسة على اللقب، في ظل عدم وجود لاعبين أصحاب مراكز متقدمة عالميا، باستثناء الإيطالي فابيو فونيني صاحب المركز 84 عالميا، علما أن تصنيفه الدولي حاليا يبلغ 249 عالميا، فيما يتواجد منافسه تيفون بالمركز 266 عالميا.
وكان شلباية، تأهل لدور الـ16 بعد توقف مباراته مع الإيطالي أندريا بيليجرينو بسبب إرهاق الأخير، فيما فاز في ثمن النهائي على جومر دامر (المصنف 106 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.
ويضمن شلباية في حال الفوز وصوله ربع النهائي الحصول على 12 نقطة ومبلغ مالي يقدر بـ2070 دولارا، فيما يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ مالي يصل إلى 10200 دولارا و75 نقطة، مقابل حصول الوصيف على 6015 دولارا و44 نقطة.
وكانت آخر مشاركات شلباية الأسبوع الماضي في بطولة تشالنجر ليون، حيث ودع المسابقة بصورة مفاجئة من دور الـ32 على يد الفرنسي لوان ماسارد (المصنف 691 عالميا)، بالخسارة من أمامه بمجموعتين لواحدة.
ويتطلع شلباية إلى الوقوف على منصات التتويج بعد غياب طويل امتد لأكثر من عام، بعد حصوله على آخر لقب فردي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والمتمثل ببطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة.
ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.
وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة، ببطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميين.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: هيلنسكي تشالنجر، بريست تشالنجر، سانت برويك تشالنجر، تيبرون تشالنجر، تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية.
وكما شارك في كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
MENAFN23112024000072011014ID1108917755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.