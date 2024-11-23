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شلباية يلتقي الإسباني تيفون بربع نهائي مونتيمار تشالنجر

11/23/2024 6:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يلتقي لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسه الإسباني بول مارتين تيفون اليوم، في ربع نهائي منافسات مونتيمار تشالنجر ذات الـ75 نقطة، التي تقام على الأراضي الصلبة حتى الأحد المقبل.
ويتطلع شلباية إلى الاقتراب من المشهد الختامي ومحاولة المنافسة على اللقب، في ظل عدم وجود لاعبين أصحاب مراكز متقدمة عالميا، باستثناء الإيطالي فابيو فونيني صاحب المركز 84 عالميا، علما أن تصنيفه الدولي حاليا يبلغ 249 عالميا، فيما يتواجد منافسه تيفون بالمركز 266 عالميا.
وكان شلباية، تأهل لدور الـ16 بعد توقف مباراته مع الإيطالي أندريا بيليجرينو بسبب إرهاق الأخير، فيما فاز في ثمن النهائي على جومر دامر (المصنف 106 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.
ويضمن شلباية في حال الفوز وصوله ربع النهائي الحصول على 12 نقطة ومبلغ مالي يقدر بـ2070 دولارا، فيما يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ مالي يصل إلى 10200 دولارا و75 نقطة، مقابل حصول الوصيف على 6015 دولارا و44 نقطة.
وكانت آخر مشاركات شلباية الأسبوع الماضي في بطولة تشالنجر ليون، حيث ودع المسابقة بصورة مفاجئة من دور الـ32 على يد الفرنسي لوان ماسارد (المصنف 691 عالميا)، بالخسارة من أمامه بمجموعتين لواحدة.
ويتطلع شلباية إلى الوقوف على منصات التتويج بعد غياب طويل امتد لأكثر من عام، بعد حصوله على آخر لقب فردي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والمتمثل ببطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة.
ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.
وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة، ببطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميين.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: هيلنسكي تشالنجر، بريست تشالنجر، سانت برويك تشالنجر، تيبرون تشالنجر، تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية.
وكما شارك في كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.

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