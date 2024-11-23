منتخب السلة يتطلع لترويض أسود الرافدين في النافذة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وذلك عندما يستقبل نظيره المنتخب العراقي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية عن مباريات
المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب الفلسطيني نظيره المنتخب السعودي في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:45 من مساء اليوم أيضا، وهي الصالة التي اختارها الاتحاد الفلسطيني ملعبا بيتيا له بالنافذة الثانية، ويستقبل فيها أيضا المنتخب الوطني عند الساعة 2:45 مساء يوم الإثنين المقبل.
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، بدأ مشواره في النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46)، السعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن والعراق.. تأكيد الأفضلية
يتطلع المنتخب الوطني إلى تأكيد أفضليته ووضع قدمه نحو حسم التأهل المبكر إلى نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس" 2025، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور واكتمال صفوفه.
واستقر الجهاز التدريبي على 13 لاعبا لخوض النافذة الثانية من التصفيات القارية، والتي سيغادرها أحد اللاعبين على هامش الاجتماع الفني، الذي عقد في وقت متأخر من أمس، حيث يتواجد اللاعبون: المجنس الأميركي دار تاكر، أحمد الدويري، محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة وعمر سلمان، فيما غادر اللاعبون، علي كنعان، أدهم الدجاني وعاكف الشياب القائمة الأولية.
ويعول المدير الفني وسام الصوص على قدرات المجنس الأميركي دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس وأحمد الدويري مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، إلى جانب المداورة مع لاعبي "البنش" محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة وعمر سلمان، علما أن أحد لاعبي دكة البدلاء ينتظر أن يكون غادر القائمة النهائية للفريق أمس.
في المقابل، يبحث المنتخب العراقي عن تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة نحو الأمام، رغم اقتصار تحضيرات "أسود الرافدين"، على خوض أربع مباريات ودية مع فرق الدوري العراقي لكرة السلة، فريق من المحترفين هناك.
ويتوقع أن يعتمد المدير الفني الصربي فازلين ماتيج على الخماسي، المجنس ديماريو مايفيلد، مراد علي، محمد صلاح، علي علاء وحسان علي، إلى جانب امتلاكه مرونة تكتيكية على "البنش"؛ الذي يضم اللاعبين: علي مؤيد، إيهاب حسن، عباس هادي، عبدالله حيدر، كرار جاسم، ميرنه ريمان نصر الدين وفريد رعدي، للمداورة مع اللاعبين الأساسيين طبقا لظروف المباراة ورؤية الجهاز التدريبي.
تصنيف القوة
تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مركزا واحدا في تصنيف القوة الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ليحتل المركز السادس، خلف منتخبات، أستراليا، الفلبين، اليابان، لبنان ونيوزيلندا على الترتيب.
وجاءت منتخبات، كوريا الجنوبية، الصين، إيران، السعودية، كازاخستان، تايبيه الصينية، البحرين، وتايلند، غوام وقطر في المراكز من 7 إلى 16 تواليا، فيما يغيب المنتخب العراقي عن التواجد في سجل تصنيف القوة.
تفوق تاريخي للأردن
تحمل المواجهة المقبلة بين "صقور الأردن" والمنتخب العراقي، الرقم "14" على الصعيد الرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 27 آب (أغسطس) من العام 2003، في بطولة كأس الملك، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني (80-69).
ولم يسبق للمنتخب الوطني التعرض للخسارة أمام "أسود الرافدين" في 13 مباراة خاضها معه خلال الألفية الجديدة، حيث فاز "الصقور" على العراق (82-59) في لقاء جمعهما يوم 2 تموز (يوليو) 2005، ضمن بطولة غرب آسيا للأمم، و(104-72) يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، ببطولة المنتخبات العربية السابعة عشرة، و(104-75) يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) ،2007 بالألعاب العربية الحادية عشرة.
وفاز المنتخب الوطني 5 مرات متتالية على نظيره العراقي في بطولة غرب آسيا للأمم، وبدأها بالفوز (79-77) يوم 24 حزيران (يونيو) 2011، (86-80) يوم 2 شباط (فبراير) 2013، (65-51) يوم 28 أيار (مايو) 2014، (85-71) يوم 31 أيار (مايو) 2015، (84-80) يوم 31 أيار (مايو) 2016.
وتغلب "صقور الأردن" على العراق (94-72) يوم 18 أيلول (سبتمبر) 2016 في بطولة التحدي الآسيوية، ثم فاز (66-62) يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2017 ببطولة غرب آسيا، (84-70) يوم 15 آب (أغسطس) 2017 في بطولة أمم آسيا، فيما كان اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين يوم 12 شباط (فبراير) 2020 في بطولة كأس الملك الدولية، وحسم المنتخب الوطني اللقاء (83-77).
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