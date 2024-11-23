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منتخب السلة يتطلع لترويض أسود الرافدين في النافذة الآسيوية

11/23/2024 6:27:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وذلك عندما يستقبل نظيره المنتخب العراقي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية عن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب الفلسطيني نظيره المنتخب السعودي في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:45 من مساء اليوم أيضا، وهي الصالة التي اختارها الاتحاد الفلسطيني ملعبا بيتيا له بالنافذة الثانية، ويستقبل فيها أيضا المنتخب الوطني عند الساعة 2:45 مساء يوم الإثنين المقبل.
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، بدأ مشواره في النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46)، السعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن والعراق.. تأكيد الأفضلية
يتطلع المنتخب الوطني إلى تأكيد أفضليته ووضع قدمه نحو حسم التأهل المبكر إلى نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس" 2025، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور واكتمال صفوفه.
واستقر الجهاز التدريبي على 13 لاعبا لخوض النافذة الثانية من التصفيات القارية، والتي سيغادرها أحد اللاعبين على هامش الاجتماع الفني، الذي عقد في وقت متأخر من أمس، حيث يتواجد اللاعبون: المجنس الأميركي دار تاكر، أحمد الدويري، محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة وعمر سلمان، فيما غادر اللاعبون، علي كنعان، أدهم الدجاني وعاكف الشياب القائمة الأولية.
ويعول المدير الفني وسام الصوص على قدرات المجنس الأميركي دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس وأحمد الدويري مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، إلى جانب المداورة مع لاعبي "البنش" محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة وعمر سلمان، علما أن أحد لاعبي دكة البدلاء ينتظر أن يكون غادر القائمة النهائية للفريق أمس.
في المقابل، يبحث المنتخب العراقي عن تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة نحو الأمام، رغم اقتصار تحضيرات "أسود الرافدين"، على خوض أربع مباريات ودية مع فرق الدوري العراقي لكرة السلة، فريق من المحترفين هناك.
ويتوقع أن يعتمد المدير الفني الصربي فازلين ماتيج على الخماسي، المجنس ديماريو مايفيلد، مراد علي، محمد صلاح، علي علاء وحسان علي، إلى جانب امتلاكه مرونة تكتيكية على "البنش"؛ الذي يضم اللاعبين: علي مؤيد، إيهاب حسن، عباس هادي، عبدالله حيدر، كرار جاسم، ميرنه ريمان نصر الدين وفريد رعدي، للمداورة مع اللاعبين الأساسيين طبقا لظروف المباراة ورؤية الجهاز التدريبي.
تصنيف القوة
تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مركزا واحدا في تصنيف القوة الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ليحتل المركز السادس، خلف منتخبات، أستراليا، الفلبين، اليابان، لبنان ونيوزيلندا على الترتيب.
وجاءت منتخبات، كوريا الجنوبية، الصين، إيران، السعودية، كازاخستان، تايبيه الصينية، البحرين، وتايلند، غوام وقطر في المراكز من 7 إلى 16 تواليا، فيما يغيب المنتخب العراقي عن التواجد في سجل تصنيف القوة.
تفوق تاريخي للأردن
تحمل المواجهة المقبلة بين "صقور الأردن" والمنتخب العراقي، الرقم "14" على الصعيد الرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 27 آب (أغسطس) من العام 2003، في بطولة كأس الملك، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني (80-69).
ولم يسبق للمنتخب الوطني التعرض للخسارة أمام "أسود الرافدين" في 13 مباراة خاضها معه خلال الألفية الجديدة، حيث فاز "الصقور" على العراق (82-59) في لقاء جمعهما يوم 2 تموز (يوليو) 2005، ضمن بطولة غرب آسيا للأمم، و(104-72) يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، ببطولة المنتخبات العربية السابعة عشرة، و(104-75) يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) ،2007 بالألعاب العربية الحادية عشرة.
وفاز المنتخب الوطني 5 مرات متتالية على نظيره العراقي في بطولة غرب آسيا للأمم، وبدأها بالفوز (79-77) يوم 24 حزيران (يونيو) 2011، (86-80) يوم 2 شباط (فبراير) 2013، (65-51) يوم 28 أيار (مايو) 2014، (85-71) يوم 31 أيار (مايو) 2015، (84-80) يوم 31 أيار (مايو) 2016.
وتغلب "صقور الأردن" على العراق (94-72) يوم 18 أيلول (سبتمبر) 2016 في بطولة التحدي الآسيوية، ثم فاز (66-62) يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2017 ببطولة غرب آسيا، (84-70) يوم 15 آب (أغسطس) 2017 في بطولة أمم آسيا، فيما كان اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين يوم 12 شباط (فبراير) 2020 في بطولة كأس الملك الدولية، وحسم المنتخب الوطني اللقاء (83-77).

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