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السلط والأهلي يواجهان الكتة وكفرنجة بـيد الأولى اليوم

11/23/2024 6:27:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يسعى فريق السلط إلى تجاوز عقبة نظيره فريق الكتة، عندما يتواجهان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، والفريق قادر على ذلك نظرا للفارق الفني بين الفريقين وتطلعات السلط للبقاء في صدارة الترتيب العام للفرق، فيما يرنو فريق الكتة إلى إيقاف منافسه والتقدم خطة نحو المنطقة الدافئة كونه مهددا حاليا بشبح الهبوط.
وفي المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة السابعة مساء، يلتقي فريقا الأهلي وكفرنجة في مباراة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة، ورغم أفضلية الأهلي وما يتميز به من وجود العديد من اللاعبين البارزين، إلا أن فريق كفرنجة قادر على إحراج منافسه وهو يملك مجموعة متجانسة من اللاعبين الذين يجيدون بناء الهجمات المضادة.
وتختتم لقاءات الجولة العاشرة غدا، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم، التي تقام في صالة مدينة الحسن الرياضية عند الساعة الخامسة مساء.
وكانت لقاءات الجولة التاسعة شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق الأهلي بنتيجة 26-25، فوز فريق السلط على فريق ساكب بنتيجة 26-25، وحقق فريق العربي الفوز على فريق الكتة بنتيجة 26-23.
ويذكر أن فريق السلط يتربع على قمة الترتيب العام وحيدا برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي يتشارك فيه فريقا العربي والأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة لكل فريق مع أفضلية العربي بفارق المواجهات، بينما يأتي فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، وهذه الفرق تتنافس بكل قوة للظفر باللقب، ولعل المواجهات المقبلة ستحدد بشكل كبير هوية الفريق الذي سينال اللقب.
معركة الهبوط تشهد هي الأخرى تنافسا كبيرا بين فرق كفرنجة، الكتة وكفرسوم، حيث يملك فريق كفرنجة 4 نقاط، فيما لفريقي الكتة وساكب نقطتين، والفرق الثلاثة تسعى في الجولات المقبلة إلى تعزيز رصيدها والتقدم خطة نحو المنطقة الآمنة، علما أن الفريق صاحب المركز السابع والأخير سيرافق فريق الحسين إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، علما أن فريق الحسين اعتذر عن المشاركة في منافسات الدوري بعد قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.

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