السلط والأهلي يواجهان الكتة وكفرنجة بـيد الأولى اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - يسعى فريق السلط إلى تجاوز عقبة نظيره فريق الكتة، عندما يتواجهان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، والفريق قادر على ذلك نظرا للفارق الفني بين الفريقين وتطلعات السلط للبقاء في صدارة الترتيب العام للفرق، فيما يرنو فريق الكتة إلى إيقاف منافسه والتقدم خطة نحو المنطقة الدافئة كونه مهددا حاليا بشبح الهبوط.
وفي المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة السابعة مساء، يلتقي فريقا الأهلي وكفرنجة في مباراة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة، ورغم أفضلية الأهلي وما يتميز به من وجود العديد من اللاعبين البارزين، إلا أن فريق كفرنجة قادر على إحراج منافسه وهو يملك مجموعة متجانسة من اللاعبين الذين يجيدون بناء الهجمات المضادة.
وتختتم لقاءات الجولة العاشرة غدا، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم، التي تقام في صالة مدينة الحسن الرياضية عند الساعة الخامسة مساء.
وكانت لقاءات الجولة التاسعة شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق الأهلي بنتيجة 26-25، فوز فريق السلط على فريق ساكب بنتيجة 26-25، وحقق فريق العربي الفوز على فريق الكتة بنتيجة 26-23.
ويذكر أن فريق السلط يتربع على قمة الترتيب العام وحيدا برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي يتشارك فيه فريقا العربي والأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة لكل فريق مع أفضلية العربي بفارق المواجهات، بينما يأتي فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، وهذه الفرق تتنافس بكل قوة للظفر باللقب، ولعل المواجهات المقبلة ستحدد بشكل كبير هوية الفريق الذي سينال اللقب.
معركة الهبوط تشهد هي الأخرى تنافسا كبيرا بين فرق كفرنجة، الكتة وكفرسوم، حيث يملك فريق كفرنجة 4 نقاط، فيما لفريقي الكتة وساكب نقطتين، والفرق الثلاثة تسعى في الجولات المقبلة إلى تعزيز رصيدها والتقدم خطة نحو المنطقة الآمنة، علما أن الفريق صاحب المركز السابع والأخير سيرافق فريق الحسين إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، علما أن فريق الحسين اعتذر عن المشاركة في منافسات الدوري بعد قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.
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