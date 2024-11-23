Sunday, 24 November 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأفراح تعم السلط بعد تحقيق أول إنجاز كروي في تاريخه

11/23/2024 6:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نادي السلط عقب فوزه بلقب درع اتحاد كرة القدم، إثر تخطي منافسه الوحدات أول من أمس بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1 على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
وأعاد سموه أمس عبر "ستوري" حسابه على منصة "إنستجرام"، نشر فيديو احتفالات نادي السلط بإحراز أول لقب كروي في تاريخه على صعيد بطولات المحترفين، وأرفق مع الفيديو عبارة تقول: "السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط".
وعاشت مدينة السلط يوما رياضيا من أروع أيامها، عندما نقش فريقها اسمه بحروف من ذهب في سجل أبطال البطولات الأردنية، بعدما نال أول ألقابه منذ صعوده لمصاف الأندية المحترفة.
وانطلقت مواكب الفرح بعد نهاية المباراة والتويج المستحق" للرهيب" من ملعب الأمير محمد بالزرقاء، صوب مقر بلدية السلط الذي شهد احتفالا تاريخيا، بحضور محافظ البلقاء سليمان النجادا، ورئيس البلدية المهندس محمد الحياري، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية أبناء المحافظة الذين استقبلوا الفريق بالأغنيات والأهازيج الوطنية.
وحرم السلط الوحدات من لقبه الـ11 في البطولة مقابل 9 للفيصلي، 5 للرمثا و3 للحسين إربد ولقبين لكل من: الجزيرة، عمان، شباب الأردن. ولقب واحد لكل من: كفرسوم، اليرموك والجليل، بينما تم إلغاء البطولة 6 مرات في الأعوام 1999، 2012، 2013، 2014، 2015، 2018.
السلط التي عرفت الألقاب والتتويج كثيرا من خلال فريق كرة اليد في مناسبات كثيرة، استقبلت الإنجاز الكروي بطريقة مختلفة تدل على عشق المدينة للرياضة، والإنجاز غير المسبوق، حيث استحق فريق السلط اللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم مباراة تكتيكية عالية، رغم غياب أبرز لاعبيه المهاجم وهداف الفريق محمد عبد المطلب "بوغبا"، المعار من فريق الوحدات بالتزام أدبي من إدارة السلط، كما لم يشكل المدافع السنغالي أوليفر الإضافة المطلوبة، إلى جانب ضعف الخيارات الفنية عند المدير الفني هيثم الشبول بسبب اقتصار كشف السلط على 17 لاعبا فقط.
وعرف الشبول كيف يوقف خطورة مهاجمي الوحدات والرجوع للمباراة في الوقت القاتل، خصوصا بعد أن تلقى الفريق هدفا في وقت مبكر، فظهر السلط بمنظومة جماعية متطورة في الجانبين الدفاعي والهجومي، واستحق جميع اللاعبين التحية والإشادة، كما قدم الحارس الشاب سيف أبو هزيم نفسه نجما بعدما ساهم مع رفاقه في الفوز بفارق ركلات الترجيح للمرة الثانية في البطولة، حيث حقق الفوز قبل ذلك على فريق الحسين إربد، ليخطف فريق السلط لقب درع اتحاد الكرة بنسخته السابعة والثلاثين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
يعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، حيث بدأ مشواره في الدرع مع المدرب ديان صالح بالتعادل السلبي مع الأهلي، وبالنتيجة نفسها مع الصريح، وتعادل إيجابيا مع مغير السرحان، وبعد التعاقد مع الشبول قاد الفريق للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وأبعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، وفي المشهد النهائي على الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3.
وحصل فريق السلط جراء فوزه بلقب الدرع على جائزة مالية قدرها 15 ألف دينارا، فيما نال الوحدات مبلغ 10 آلاف دينار باعتباره وصيفا للبطل، وشكل فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في المشاركة الأولى له، وهو المركز الذي عزز حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن هذا الإنجاز سيكون حافزا للفريق لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري المحترفين، والبحث عن المنافسة في بطولة كأس الأردن.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "إن الفريق استحق اللقب بعدما قدم مباريات فنية جميلة وكان المستوى الفني في تصاعد، وأن الجهاز الفني بقيادة هيثم الشبول، بذل جهدا مميزا مع الفريق ولمساته ظهرت واضحة على الأداء".
وشكر عربيات اللاعبين على هذا الإنجاز غير المسبوق، الذي أفرح جميع محبي الفريق، وأشاد بالدعم الجماهيري الكبير من "السلطية".
وأثنى المدير الفني هيثم الشبول على أداء اللاعبين خلال المباراة النهائية، بعد أن طبقوا التعليمات بشكل كامل ولعبوا بروح واحدة وتغلب على الصعوبات، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "الفريق يسير بطريقة تصاعدية في مباريات الدوري الأخيرة، الفوز بلقب بطولة الدرع يشكل حافزا للاعبين، والفريق من الجانب البدني بحالة جيدة، وتكتيكيا الأمور تسير بشكل مدروس، والفريق يطبق أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، وهذا يريح الفريق في المباريات المقبلة بالدوري، والسلط يستحق دائما الأفضل بلاعبيه وإداراته".

MENAFN23112024000072011014ID1108917752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث