الأفراح تعم السلط بعد تحقيق أول إنجاز كروي في تاريخه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نادي السلط عقب فوزه بلقب درع اتحاد كرة القدم، إثر تخطي منافسه الوحدات أول من أمس بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1 على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
وأعاد سموه أمس عبر "ستوري" حسابه على منصة "إنستجرام"، نشر فيديو احتفالات نادي السلط بإحراز أول لقب كروي في تاريخه على صعيد بطولات المحترفين، وأرفق مع الفيديو عبارة تقول: "السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط".
وعاشت مدينة السلط يوما رياضيا من أروع أيامها، عندما نقش فريقها اسمه بحروف من ذهب في سجل أبطال البطولات الأردنية، بعدما نال أول ألقابه منذ صعوده لمصاف الأندية المحترفة.
وانطلقت مواكب الفرح بعد نهاية المباراة والتويج المستحق" للرهيب" من ملعب الأمير محمد بالزرقاء، صوب مقر بلدية السلط الذي شهد احتفالا تاريخيا، بحضور محافظ البلقاء سليمان النجادا، ورئيس البلدية المهندس محمد الحياري، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية أبناء المحافظة الذين استقبلوا الفريق بالأغنيات والأهازيج الوطنية.
وحرم السلط الوحدات من لقبه الـ11 في البطولة مقابل 9 للفيصلي، 5 للرمثا و3 للحسين إربد ولقبين لكل من: الجزيرة، عمان، شباب الأردن. ولقب واحد لكل من: كفرسوم، اليرموك والجليل، بينما تم إلغاء البطولة 6 مرات في الأعوام 1999، 2012، 2013، 2014، 2015، 2018.
السلط التي عرفت الألقاب والتتويج كثيرا من خلال فريق كرة اليد في مناسبات كثيرة، استقبلت الإنجاز الكروي بطريقة مختلفة تدل على عشق المدينة للرياضة، والإنجاز غير المسبوق، حيث استحق فريق السلط اللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم مباراة تكتيكية عالية، رغم غياب أبرز لاعبيه المهاجم وهداف الفريق محمد عبد المطلب "بوغبا"، المعار من فريق الوحدات بالتزام أدبي من إدارة السلط، كما لم يشكل المدافع السنغالي أوليفر الإضافة المطلوبة، إلى جانب ضعف الخيارات الفنية عند المدير الفني هيثم الشبول بسبب اقتصار كشف السلط على 17 لاعبا فقط.
وعرف الشبول كيف يوقف خطورة مهاجمي الوحدات والرجوع للمباراة في الوقت القاتل، خصوصا بعد أن تلقى الفريق هدفا في وقت مبكر، فظهر السلط بمنظومة جماعية متطورة في الجانبين الدفاعي والهجومي، واستحق جميع اللاعبين التحية والإشادة، كما قدم الحارس الشاب سيف أبو هزيم نفسه نجما بعدما ساهم مع رفاقه في الفوز بفارق ركلات الترجيح للمرة الثانية في البطولة، حيث حقق الفوز قبل ذلك على فريق الحسين إربد، ليخطف فريق السلط لقب درع اتحاد الكرة بنسخته السابعة والثلاثين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
يعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، حيث بدأ مشواره في الدرع مع المدرب ديان صالح بالتعادل السلبي مع الأهلي، وبالنتيجة نفسها مع الصريح، وتعادل إيجابيا مع مغير السرحان، وبعد التعاقد مع الشبول قاد الفريق للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وأبعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، وفي المشهد النهائي على الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3.
وحصل فريق السلط جراء فوزه بلقب الدرع على جائزة مالية قدرها 15 ألف دينارا، فيما نال الوحدات مبلغ 10 آلاف دينار باعتباره وصيفا للبطل، وشكل فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في المشاركة الأولى له، وهو المركز الذي عزز حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن هذا الإنجاز سيكون حافزا للفريق لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري المحترفين، والبحث عن المنافسة في بطولة كأس الأردن.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "إن الفريق استحق اللقب بعدما قدم مباريات فنية جميلة وكان المستوى الفني في تصاعد، وأن الجهاز الفني بقيادة هيثم الشبول، بذل جهدا مميزا مع الفريق ولمساته ظهرت واضحة على الأداء".
وشكر عربيات اللاعبين على هذا الإنجاز غير المسبوق، الذي أفرح جميع محبي الفريق، وأشاد بالدعم الجماهيري الكبير من "السلطية".
وأثنى المدير الفني هيثم الشبول على أداء اللاعبين خلال المباراة النهائية، بعد أن طبقوا التعليمات بشكل كامل ولعبوا بروح واحدة وتغلب على الصعوبات، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "الفريق يسير بطريقة تصاعدية في مباريات الدوري الأخيرة، الفوز بلقب بطولة الدرع يشكل حافزا للاعبين، والفريق من الجانب البدني بحالة جيدة، وتكتيكيا الأمور تسير بشكل مدروس، والفريق يطبق أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، وهذا يريح الفريق في المباريات المقبلة بالدوري، والسلط يستحق دائما الأفضل بلاعبيه وإداراته".
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