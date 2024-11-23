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المنتخب النسوي تحت20 يخسر أمام هونغ كونغ بخماسية

11/23/2024 6:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الوطني النسوي للشابات لكرة القدم تحت سن 20 أمام نظيره هونغ كونغ بنتيجة 2-5، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وسجل هدفي المنتخب ديانا الخواجا في الدقيقة 8 وحلا مرار في الدقيقة 25.
مثل المنتخب في اللقاء: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، ملك سلامة (لمار إبراهيم)، ميرا عطاري، حلا مرار (سدين ضامن)، سوار عبيد (ليليا الساحلي)، ديانا الخواجا، كندا التيتي (راما السيلاوي)، إيدا التميمي، ختام شقير.
وكان المنتخب قد تفوق على هونغ كونغ في المواجهة الأولى يوم الاثنين الماضي 2-1.
وتأتي المباراتان ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة للشابات والمقامة في العقبة من 28 الحالي وحتى 6 كانون الأول، بمشاركة منتخبات فلسطين والسعودية وسوريا ولبنان.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركزين الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي تحت 20 عامًا، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)

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