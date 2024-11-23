المنتخب النسوي تحت20 يخسر أمام هونغ كونغ بخماسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني النسوي للشابات لكرة القدم تحت سن 20 أمام نظيره هونغ كونغ بنتيجة 2-5، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وسجل هدفي المنتخب ديانا الخواجا في الدقيقة 8 وحلا مرار في الدقيقة 25.
مثل المنتخب في اللقاء: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، ملك
سلامة (لمار إبراهيم)، ميرا عطاري، حلا مرار (سدين ضامن)، سوار عبيد (ليليا الساحلي)، ديانا الخواجا، كندا التيتي (راما السيلاوي)، إيدا التميمي، ختام شقير.
وكان المنتخب قد تفوق على هونغ كونغ في المواجهة الأولى يوم الاثنين الماضي 2-1.
وتأتي المباراتان ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة للشابات والمقامة في العقبة من 28 الحالي وحتى 6 كانون الأول، بمشاركة منتخبات فلسطين والسعودية وسوريا ولبنان.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركزين الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي تحت 20 عامًا، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
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