أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيز تبنّي السلطات قانونا يحظر استخدام شبكات قبل سن 16 عاما.



وأشار ألبانيز في بيان إلى أن أستراليا أقرت "قانونا رائدا على مستوى العالم يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما".



وأضاف: "إنه يعدل التشريعات الحالية التي تحكم السلامة على الإنترنت، مما سيوفر حماية أكبر للشباب الأسترالي في المراحل الحرجة من تطورهم".



وأردف رئيس الوزراء أن السلطات ستطلب من شركات التكنولوجيا وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات وصفحات.



وأوضح أن "الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على انتهاك القانون الجديد، وستواجه شبكات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاك القانون الجديد"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"إكس"، بينما ستظل منصتا "غوغل كلاسروم" و"يوتيوب" متاحين للأطفال، بالإضافة إلى مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.RT