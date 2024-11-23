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مرض دماغي غامض يثير رعبا في كندا.. والسلطات تتدخل

11/23/2024 6:27:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أثار مرض دماغي غامض أصاب المئات في مقاطعة نيو برونزويك جنوب شرقي كندا مخاوف السلطات المحلية، التي طالبت بتدخل العلماء من الحكومة الفيدرالية وإجراء تحقيق عاجل.

وفي التفاصيل، طالبت رئيسة وزراء مقاطعة نيو برونزويك سوزان هولت وكالة الصحة العامة الكندية، بالمساعدة في التحقيق في مرض دماغي غامض أصاب مئات الأشخاص في مقاطعتها.


جاء ذلك، بعدما رفضت لجنة إشرافية عينتها حكومة سلفها بلين هيغز فكرة أن حالات الإصابة مترابطة، مشيرة إلى أن معظم المرضى في المجموعة تم تشخيصهم بشكل خاطئ.

ولكن بعد اجتماع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو قالت هولت إن علماء الحكومة الفيدرالية سيتدخلون.

وأضافت هولت: "نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق شامل حول ما يجعل الناس مرضى.. لأننا لا نعرف الآن. ليس فقط أننا لا نعرف كيفية تحديده وتشخيصه وعلاجه، ولا نعرف ما الذي يسببه". وكالات

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