الأسبستوس مادة مسرطنة تعود للظهور في مستحضرات التجميل

كشفت دراسة علمية جديدة عن وجود مادة مسرطنة في تعرف بـ"الأسبستوس"، أدت إلى ظهور بعض أنواع السرطانات.

"الأسبستوس" هي مادة مسرطنة سيئة السمعة، كانت مستخدمة على نطاق واسع طوال القرن العشرين، في مواد البناء وفرامل السيارات ويتم استخدامها أيضا للعزل وتدفئة المنازل.



ومن ظلال العيون إلى أحمر الخدود وبودرة الوجه، يعد "الأسبستوس" مكونًا شائعًا في مستحضرات التجميل. يتم دمج "الأسبستوس" في تركيبات مستحضرات التجميل لأنه عامل مضاد للتكتل يمتص الرطوبة، ما يجعل المنتجات أسهل في التطبيق. ومع ذلك لا توجد سجلات تشير إلى استخدام "الأسبستوس" عمدًا في مستحضرات التجميل.

في الستينيات، تم إثبات وجود رابط بين التعرض لـ"الأسبستوس" وورم "الظهارة المتوسطة" (هو نوع نادر من السرطان يصيب طبقة البطانة في العديد من تجاويف الجسم مثل الرئتين والصدر والبطن)، وهو سرطان غير قابل للشفاء يؤثر في المقام الأول على الرئتين ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على البطن والقلب. ونتيجة لذلك، تم حظر "الأسبستوس" كمنتج حتى عام 1999.







التعرض للـ"أسبستوس" مسؤول عن 80% من جميع حالات ورم "الظهارة المتوسطة"، ويعد تطور ورم "الظهارة المتوسطة" المرتبط بـ"الأسبستوس" عملية معقدة وتستغرق عقودًا من الزمن وتستمر لمدة 30-50 عامًا.





في القرن الحادي والعشرين، تُقاضي بعض النساء شركات مستحضرات التجميل بسبب ورم "الظهارة المتوسطة" نتيجة التعرض لـ"الأسبستوس".





من الناحية الجيولوجية، "الأسبستوس" عبارة عن مجموعة كاملة من المعادن، ولكن هناك 6 معادن ليفية من "الأسبستوس" معروفة بأنها تسبب ورم "الظهارة المتوسطة"، وهي الـ"كريسوتيل" (الأبيض)، الـ"أموسيت" (البني)، الـ"كروسيدوليت" (الأزرق)، الـ"أنثوفيلليت"، الـ"تريموليت الليفي"، والـ"أكتينوليت الليفي".







عند فحصها باستخدام المجهر، فإن معادن "الأسبستوس" هي عبارة عن حزم من الألياف، تُعرف باسم "الأسبستي الليفي". الحزم الليفية تشبه الحبال، ويمكن أن تتآكل حزمة "الأسبستي" وتتفكك إلى ألياف أصغر.



إذا تفككت حزمة من ألياف "الأسبستي" إلى ألياف مجهرية أصغر، كما يحدث أثناء أعمال الهدم، فقد تتحول إلى جزيئات غبار يسهل استنشاقها.



بمجرد دخولها إلى الرئتين، يمكن أن تجد طريقها إلى الغشاء المتوسط ، غشاء الأنسجة، الذي يبطّن الرئتين والبطن والقلب.

وبمجرد دخول ألياف "الأسبستوس" إلى الغشاء المتوسط للرئة، يمكن أن تظل هناك لعقود من الزمن، حيث تسبب خدوشًا مجهرية. يتعرف الجسم على ألياف "الأسبستوس" كجسم غريب. لعلاج الضرر، يتم إرسال الخلايا المناعية إلى المنطقة لتفتيت ألياف "الأسبستوس".



ومع ذلك، فإن ألياف "الأسبستوس" مقاومة للهجوم المناعي، والمواد الكيميائية التي تنتجها الخلايا المناعية لتفتيت ألياف "الأسبستوس" تهاجم الغشاء المتوسط، ما يؤدي إلى ظهور ورم "الظهارة المتوسطة".

وكجزء من دراسة أجراها مجموعة من العلماء في بريطانيا، في عام 2024، تم اختبار 8 عينات من مستحضرات التجميل المتوفرة تجاريًا تحتوي على "الأسبستوس" باستخدام المجهر الإلكتروني، وتم العثور على مستويات ضئيلة من "الأسبستوس" في اثنتين من العينات.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت"، عادةً ما يتم وضع مستحضرات التجميل على الوجه، ما يزيد من خطر استنشاق جزيئات "الأسبستوس"، ومن المرجح جدًا أن تكون النتيجة النهائية ورم "الظهارة المتوسطة"، لذلك يجب توعية المستهلكين بالمخاطر المحتملة. سبوتنيك

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