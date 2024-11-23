نوع من الفطر يبطئ نمو سرطان البروستاتا.. تعرف عليه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت دراسة جديدة أنَّ فطر ((الزر الأبيض)) قد يبطئ تطور سرطان البروستاتا عن طريق إعاقة نمو الورم، ودعم الخلايا المناعية المقاومة للسرطان.
وبحسب صحيفة ((نيويورك بوست))، فقد أُجريت الدراسة بواسطة باحثين من مركز علاج السرطان الأميركي ((City of Hope))، وقد وجدت أن نحو 36 في المائة من المشاركين حدث لديهم انخفاض في مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) بعد 3 أشهر من تناول أقراص مستخلص فطر ((الزر الأبيض)).
ومستضد البروستاتا النوعي هو بروتين تنتجه خلايا البروستاتا، وقد تشير المستويات المرتفعة منه إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.
ولم يلاحظ الباحثون أي آثار جانبية كبيرة لتناول المستخلص.
وفي المرحلة الثانية من التجربة، اختبر الباحثون فرضيتهم القائلة إن الفطر يخفف من تطور سرطان البروستاتا من خلال استهداف الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع العظمي (MDSCs).
وتدعم هذه الخلايا نمو الورم من خلال خنق الجهاز المناعي.
ووجد الباحثون عدداً أقل من الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع العظمي في دم 8 مرضى مصابين بسرطان البروستاتا بعد 3 أشهر من تناول مستخلص فطر ((الزر الأبيض))، وزيادة نشاط الخلايا التائية التي تدمر الأورام.
وفي المرحلة الثالثة من التجربة، التي أُجريت على مجموعة من الفئران المصابة بالمرض، أدى تناول مستخلص الفطر مع العلاج المناعي إلى إطالة معدل البقاء على قيد الحياة.
وأشار الباحثون إلى أن فطر ((الزر الأبيض)) يحتوي على عديدات السكاريد، المعروفة أيضاً باسم ((بيتا غلوكان))، وهي مركبات ثبت أنها تحفز الجهاز المناعي بطرق عدة.
ويعدّ سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، وأشدها فتكاً، بين الرجال. وتشمل خيارات العلاج الجراحة لإزالة غدة البروستاتا، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي. وكالات
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