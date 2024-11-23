نوع من الفطر يبطئ نمو سرطان البروستاتا.. تعرف عليه

أكدت دراسة جديدة أنَّ فطر ((الزر الأبيض)) قد يبطئ تطور سرطان البروستاتا عن طريق إعاقة نمو الورم، ودعم الخلايا المناعية المقاومة للسرطان.



وبحسب صحيفة ((نيويورك بوست))، فقد أُجريت الدراسة بواسطة باحثين من مركز الأميركي ((City of Hope))، وقد وجدت أن نحو 36 في المائة من المشاركين حدث لديهم انخفاض في مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) بعد 3 أشهر من تناول أقراص مستخلص فطر ((الزر الأبيض)).



ومستضد البروستاتا النوعي هو بروتين تنتجه خلايا البروستاتا، وقد تشير المستويات المرتفعة منه إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.



ولم يلاحظ الباحثون أي آثار جانبية كبيرة لتناول المستخلص.



وفي المرحلة الثانية من التجربة، اختبر الباحثون فرضيتهم القائلة إن الفطر يخفف من تطور سرطان البروستاتا من خلال استهداف الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع العظمي (MDSCs).



وتدعم هذه الخلايا نمو الورم من خلال خنق الجهاز المناعي.



ووجد الباحثون عدداً أقل من الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع العظمي في دم 8 مرضى مصابين بسرطان البروستاتا بعد 3 أشهر من تناول مستخلص فطر ((الزر الأبيض))، وزيادة نشاط الخلايا التائية التي تدمر الأورام.



وفي المرحلة الثالثة من التجربة، التي أُجريت على مجموعة من الفئران المصابة بالمرض، أدى تناول مستخلص الفطر مع العلاج المناعي إلى إطالة معدل البقاء على قيد الحياة.



وأشار الباحثون إلى أن فطر ((الزر الأبيض)) يحتوي على عديدات السكاريد، المعروفة أيضاً باسم ((بيتا غلوكان))، وهي مركبات ثبت أنها تحفز الجهاز المناعي بطرق عدة.



ويعدّ سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، وأشدها فتكاً، بين الرجال. وتشمل خيارات العلاج الجراحة لإزالة غدة البروستاتا، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي. وكالات

اقرأ أيضاً:

علاج يظهر نتائج واعدة في محاربة سرطان البروستات

تشخيص سرطان البروستاتا خلال 15 دقيقة