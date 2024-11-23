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صدور مجلد البلاغة السياسية من منظور حضاري لغسان عبد الخالق

11/23/2024 6:27:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر مجلد "البلاغة السياسية من منظور حضاري" للكاتب والناقد الدكتور غسان عبد الخالق، وذلك عن دار "الآن؛ ناشرون وموزعون".
وضم المجلد ثلاثة كتب هي: "الدولة والمذهب" و"بلاغة الشارع" و"بلاغة السلطة"، ويقع في 606 صفحات من القطع المتوسط، وقد صدّره المؤلف بإهداء وإشارة وتقديم عام.
أهدى عبد الخالق المجلد إلى ابنته الدكتورة لين بوصفها (باحثة لامعة في الأنثروبولوجيا الثقافية ومحاورة سياسية رفيعة)، كما وشحه بهذه الإشارة الدالة: "قد يعيد التاريخ نفسه مرات عديدة؛ ولكن ثمنه يتضاعف في كل مرة".
وقد استهل الدكتور غسان عبد الخالق تقديمه للمجلد، قائلاً: "لم أكد أصدر كتابي "بلاغة السلطة؛ نحو مختبر تطبيقي في النثر السياسي العربي"، حتى سارع بعض القراء والأصدقاء، إلى مطالبتي بضم هذا الكتاب إلى سابقيه: "الدولة والمذهب؛ جدل السلطة والسلطة الموازية" و"بلاغة الشارع؛ بحوث تطبيقية في النقد الثقافي"، انطلاقاً من اعتقادهم بأن هذه الكتب الثلاثة، تمثل سلسلة متصلة، ومن المستحسن أن تجمع في مجلد واحد، تحت عنوان بارز ينتظمها".
وأضاف: "تفكرت كثيراً في أمر هذا العنوان الجامع المانع، ووجدتني تارة أتحمس لنظمها تحت عنوان "البلاغة السياسية من منظور ثقافي"، وتارة أتحمس لنظمها تحت عنوان "البلاغة السياسية من منظور حضاري". وقد قرّ قراري على العنوان الثاني، لأسباب تتعلق بأن "الدولة والمذهب" تحديدا -وإن كان يشتمل على نصيب وافر من النقد الثقافي- أوسع إطاراً من النقد الثقافي بالمعنى الدقيق لهذا النقد، وبأن النقد الحضاري أكثر احتمالاً للسياقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية، التي حرصتُ على مراعاتها في الكتب الثلاثة".
وختم عبد الخالق تقديمه العام، قائلاً: "ومن البديهي أن أعيد التذكير في هذا المجلد، بقناعتي التي أودعتها مستهل "بلاغة السلطة" وعلى نحو أرحب قليلاً؛ ففي هذا الزمن الملحمي الذي يعج بالعلامات والمجازات والاستعارات السياسية الكبرى، لا يعد الإصرار على تحجيم المبحث البلاغي -عبر اقتصاره على المضمون الأدبي وما يستتبعه من إجراءات وتدريبات مدرسية ساذجة- مجرد كسل علمي مفضوح فقط، بل هو خيانة سافرة للسياق والمعنى والدلالة، وتواطؤ مكشوف على ترسيخ ضروب من الشكلانية الميكانيكية الجوفاء، على حساب الجدوى المعرفية الواقعية العملية المنشودة، والتي يصعب امتلاكها دون استيفاء السياقات التالية -في كل مبحث بلاغي- وهي: السياق التاريخي، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي، والسياق السياسي، والسياق الثقافي/ الفكري، والسياق الأدبي، والسياق التطبيقي؛ لأن البلاغة عندنا هي (الغابة) التي لا يجوز التهرب من رؤيتها، عبر الانشغال بإحدى أشجارها!".
والجدير بالذكر أن الكاتب والناقد والأكاديمي الأردني الدكتور غسان عبد الخالق، يعمل الآن عميدا لكلية الآداب والعلوم التربوية وأستاذا للأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا التي التحق بها العام 1996 مدرسا، ثم تدرج بعد ذلك فأصبح مساعدا لعميد الآداب، ثم مساعدا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ثم عميدا لشؤون الطلبة، ثم عميدا لكلية الآداب والفنون. كما ترأس اللجنة المنظمة لمهرجان فيلادلفيا للمسرح الجامعي العربي (2003-2009) واللجنة المنظمة لمؤتمر فيلادلفيا الدولي وهيئة تحرير مجلة فيلادلفيا الثقافية (2012-2019).
وسبق لعبد الخالق أن شغل منصب أمين الشؤون الخارجية في رابطة الكتاب الأردنيين ورئيس جمعية النقاد الأردنيين لدورتين متتاليتين، كما عمل مستشاراً ثقافياً لمؤسسة عبد الحميد شومان. وقد صدر له حتى الآن خمسة وثلاثون كتابا في الفكر العربي والنقد الأدبي والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية.

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