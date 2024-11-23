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دراسة تحذر من تأثيرات جانبية خطيرة لأدوية إنقاص الوزن

11/23/2024 6:27:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ألبرتا في كندا، عن تأثيرات جانبية تكون خطيرة لأدوية إنقاص الوزن.
على الرغم من أن هذه الأدوية تصدرت العناوين بسبب قدرتها على تقليص محيط الخصر، فإن الدراسة تشير إلى أنها تؤدي أيضا إلى انكماش عضلة القلب وعضلات أخرى في الجسم. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويقول جيسون دايك، المعد الرئيسي للدراسة الذي يشغل منصب رئيس أبحاث كندا في الطب الجزيئي ويرأس مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية: "إذا تم وصف هذه الأدوية للأشخاص، فمن المرجح أن تتجاوز الفوائد المخاطر. ولكن مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية دون أن يستوفوا معايير الأهلية أو أولئك الذين لا يعانون من مخاطر صحية، يجب أن يكون لديهم حساب دقيق للمخاطر والمكافآت".
وركزت الدراسة على عقار "أوزمبيك"، المعروف طبيا باسم "سيماغلوتايد"، الذي صمم في الأصل لمساعدة مرضى السكري، من النوع 2 في التحكم بمستوى السكر في الدم. لكن مع تزايد استخدامه كعلاج لمكافحة السمنة، بدأ الباحثون في دراسة الآثار الجانبية لهذا العقار، خاصة فقدان العضلات الهيكلية.
وباستخدام الفئران في تجربتهم، لاحظ الباحثون أن العقار لم يؤثر فقط على حجم العضلات الهيكلية، بل تسبب أيضا في انكماش عضلة القلب لدى الفئران، سواء أكانت بدينة أو نحيفة. وتم تأكيد هذا التأثير في خلايا قلب بشرية مزروعة في المختبر.
ورغم أن فريق البحث لم يلاحظ تأثيرات ضارة على وظيفة القلب لدى الفئران، إلا أنه أشار إلى أنه تظهر آثار أكبر على المدى الطويل أو في حالات تعرض القلب للإجهاد.
وفي ضوء تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن من قبل أشخاص لا يعانون من أمراض القلب أو السمنة، يوصي الباحثون بضرورة دراسة تأثير هذه الأدوية على بنية القلب ووظيفته في الدراسات السريرية الحالية والمستقبلية. وتتوافق هذه النتائج مع ما ذكره فريق من الباحثين في تعليق نشر في مجلة The Lancet في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أشاروا إلى أن ما يصل إلى 40 % من الوزن الذي يفقده الأشخاص الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن يمكن أن يكون من العضلات، وليس من الدهون فقط.
وتقول كارلا برادو، الباحثة في التغذية: "معدل تدهور العضلات هذا أعلى بكثير مما يلاحظ عادة في الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات أو مع التقدم في العمر".
وتضيف: "فقدان العضلات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل ضعف المناعة، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وصعوبة التئام الجروح".
وتشدد برادو على أن العضلات تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، فهي عضو قوي يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، ويعزز جهاز المناعة عبر الميوكينات، وهي جزيئات تطلقها العضلات للمساعدة في مكافحة العدوى.
وتوصي الأشخاص الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن بالتركيز في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. ولتحقيق ذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن، يشمل البروتين عالي الجودة والفيتامينات والمعادن الأساسية، إضافة إلى ممارسة تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال.

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