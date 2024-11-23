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حنتش بنتش لمحمود موسى.. جمالية السرد في الفصحى والمحكية الفلسطينية

11/23/2024 6:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- يقول الروائي محمود عيسى موسى "تكريما لروح الأديب العربي الفلسطيني الكبير الراحل جبرا إبراهيم جبرا، أصدر روايتي برسالته التي كتبها لي بعدما انتهى من قراءة مخطوطها، وكلي فخر واعتزاز بموقفه منها، وبمفرداته وروحه العالية الفياضة بالمشاعر الصادقة، وبمحبته للإبداع والمبدعين"، هذا ما جاء في روايته "حنتش بنتش" التي أعادت دار العائدون للنشر والتوزيع طباعتها مؤخرا.
وكان الراحل جبرا إبراهيم جبرا قال في رسالته إلى محمود عيسى موسى "عزيزي محمود، حنتش بنتش، الآن فرغت من قراءتها التي جاء في 521 صفحة بكاملها. عمل هائل، غني والغني صفته المميزة، فهو غني بخياله، غني بأشخاصه، غني بتفاصيله وإلى ذلك فإنه غني جدا بلغته. هذه الغزارة اللفظية المدهشة، من أين جئت بها؟ هذا الدفق اللفظي المذهل بتراكمه وتنويعه وتطشره، لم أجد مثله إلا عند الكاتب الفرنسي رابليه "القرن السادس عشر"، في كتاب "غارغانتوا"، والكاتب الإنجليزي ستيرن "القرن الثامن عشر"، في كتابه "ترسترام شاندي". سرياليتك ظاهرة منذ البداية -وهي التي اعترفت بها في "نصك" الأخير- غير أنك تحكمت بها، فجعلتها تخدم غرضك التعبير: مليئا بالذاكرة - المتطايرة بكل اتجاه، وأنت في الوقت نفسه قابض عليها بفنك لئلا تنفلت - مليئا بالحب، والحزن، والغضب، والسخرية جميعا.. مليئا بل فائضا، بـ"إجزم وعين غزال والطيرة وبيت راس وحيفا"، بقدر ما تفيض أسطرك أيضا بإربد ودمشق، بالنساء.. وهذه الأسماء، الأسماء: أسماء الناس، أسماء الأماكن، أسماء النبات، أسماء الأشياء. أي عشق عجيب يحتويها ينثرها ويفرغها ذات اليمين وذات الشمال، ولا تنتهي الأسماء ولا ينتهي العشق".
وأضاف "لقد شحنت جزءا كبيرا، جزءا جميلا، فاجعا، من فلسطين في روايتك هذه، على نحو لن يقاربك فيه كاتب فلسطيني أو غير فلسطيني لوقت طويل، وجعلت من الطفولة الفلسطينية نبعا من الحلاوة ونبعا من الدموع، وفجرت في، أنا، كوامن قديمة كانت بانتظار من يحركها بهذا الأغاني و"القصائد"، التي حسبت يوما أنها ضاعت مع ما ضاع من وديان فلسطين وجبالها. لقد كثفت وقطرت في نصوصك التجربة الفلسطينية المتزايدة دوما، من السفر برلك إلى الـ"1948"، إلى المآسي اللاحقة كلها - ضاحكا باستمرار، باكيا باستمرار".
وتابع "وباستخدامك المحكية الفلسطينية بهذا الثراء السخي العارف، استطعت أن تأسر حكي القرى والمدن في شبكتك، بكل إيقاعاته ونبراته، بكل أمثاله وشاعريته".
وأضاف جبرا "أترى بأي متعة قرأت روايتك؟ قرأتها على مهل، لأستطعم كل سطر وكل كلمة فيها. أحداثك ترشقها رشقا، وكزخارف لا عقلانية تتشكل على دفعات على حائط سحري في الذهن. كل "نص"، عندك يأتي من حيث لا ندري، لتتشابك النصوص في النهاية معا في خلق زمن معذب، جائش، زمن يقاس بانتشاره حضورا في النفس والذاكرة، وليس بتوالي الأيام والسنين. وإذا اتهمتني في هذا الكلام بانحياز فلسطيني، فأنا منحاز. أنا منحاز دائما لما يمتعني، ويثير مخيلتي، ويعبث بعواطفي بهذا المكر الذكي. وأؤكد لك أن الكتابات التي تفعل ذلك بي قليلة جدا، بالعربية كانت أو بأي لغة أخرى. بعد هذا الحماس، أود أن أتحدث عن عملك كمشروع رواية يجب أن تنشر، فأستبق اعتراضات الناشر المحتملة".
وأوضح جبرا، أن الخلط بين الفصحى والمحكية عند موسى بارع وموفق، ولكنه لا يخلو من عشوائية في خطة الكتاب الأساسية. فالسرد بالفصحى يتناقص بتقدم الرواية، إلى أن يكاد ينعدم، وتصبح المحكية هي السائدة، وهي محكية لم أقرأ مثلها صدقا وواقعية، وأمدتني بلذة عميقة خاصة محركة نوازع طفولتي بعد عشرات السنين من الفراق.. غير أن الكتاب لغير القارئ الفلسطيني، يصبح صعب القراءة، ويكاد يستحيل فهمه في كثير من الأماكن، مما سيعيق فعله المطلوب في نفس القارئ العربي، في حين أن المهم جدا هو أن تصل روايتك هذه إلى العربي، بكامل قوتها ونفاذها.
وتابع جبرا "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا بقيت محمولا على موجتك المأساوية وهي في ذروتها، فإن عملك، وبخاصة في الثلث الأخير من الكتاب، راح يعاني من تكرار أرجو أن تنتبه إليه وتتداركه، والثلث الأخير هو الجزء الذي ألحت فيه عليك اللهجو المحكية"، ويرى جبرا أنه قبل أن يتفلسف أي ناشر بحجج ضرورة توزيع الكتاب في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، أن تختصر الرواية قليلا، ربما إلى ثلثيها، أو ثلاثة أرباعها، وأن تزيد من تحكمك بطريقة مزج الفصحى بالمحكية، على أن تبقي لنا من هذه المحكية معظمها. فأنت هنا في الواقع تكرس اللهجة الفلسطينية تكريسا فنيا رائعا، مؤكدا طاقاتها التعبيرية والإيحائية.
ومن أجواء الرواية، يقول موسى في النص الأول من الرواية "حنتش بنتش واللي يلحق ينتش، (يتفرعط أولاد الحارات، الفوقا والتحتا والمطامير وشنا ونسوة المخيم. يتفرعط أهل القرى القرويون وأهل المدن المدنيون.
سنجق طق..
يمتطي الليل غرابه ويزعق خرابا في خراب.
هدير الطائرات الزاحفة بتثاقل يغطي سقوف البيوت، العملاق يزحف نحو المدينة. إيجة الجبار يمد يده ليرمي القرية الساكنة على السفح الذي لجبل الكرمل، قرية إجزم. الزمن يجز كل دوابه المتعبة، والموت يركب البغال على جسد القرية التي أصاب الدم جناحها، ووقعت مكسورة تئن بين العكوب والخبيزة المغرعنة وأشواك الخرفيش، على جسدها البكر التقى الطوفان والزلزلة وحمم من كل حدب وصوب وسكن الجدب بعد طول تشرد وانتظار.
العملاق يدب وظلاله تزحف فوق جسد الصبية المتمطية فوق تراب الحنو بعد أن خلت ضفيرتها وغسلت شعرها وبدنها الغض كما لو أن الماء يلامس بشرتها البضة لأول مرة في التاريخ".

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