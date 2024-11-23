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صنع في قطر.. برنامج يهدف إلى دعم المواهب الشابة في العالم السينمائي

11/23/2024 6:27:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- ليلة استثنائية عاشها جمهور مهرجان أجيال السينمائي 2024 في نسخته الثانية عشرة، بعرض أحد أبرز برامج المهرجان "صنع في قطر" الذي ينتظره محبو السينما والإبداع.
يعرض البرنامج مجموعة من الأفلام القصيرة لمواهب قطرية وأخرى مقيمة في قطر، الأمر الذي يعكس الإمكانيات الكبيرة للمجتمعات الإبداعية في قطر.
واستمر مهرجان أجيال السينمائي في إمتاع جمهوره ببرنامج "صنع في قطر" وسط حضور كبير في مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا، إذ يضم البرنامج خمسة أفلام متنوعة تظهر التقدم الإبداعي لصناعة السينما القطرية، من بينها فيلمان تم إنتاجهما بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية.
لحظات من التوتر عاشها مخرجو الأفلام مع اقتراب عرض أفلامهم للمرة الأولى، وبدأ العرض بفيلم "قلوي" للمخرجين الهندي بول أبراهام وعبد الله الهور، وتناول الفيلم العلاقة المعقدة بين الاختيارات الشخصية وتوقعات الأسرة، وكيف يمكن لفرض الأمور والتوقعات أن يشكل الخوف في العلاقات؛ حيث يروي الفيلم مدى تأثير مخاوف صحية لدى الأب على حياته وكيف يسعى الابن إلى إدراك سر الفجوة بينه وبين أبيه، إذ يسلط الضوء على محاولات الابن لمد جسر تلك العلاقة بينهما، وقد تم إنتاج الفيلم باللغتين المالايالامية والإنجليزية، وحظي بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية. ويعد هذا الفيلم القصير الأول للمخرج الهندي بول أبراهام، ووصلت مدته لـ18 دقيقة.
واستكمل البرنامج بعرض فيلم "برشنا" للمخرج الأردني عبادة جربي يروي في 13 دقيقة قصة مؤثرة لناجية من هجوم إرهابي في كابول وتجد ملاذا في قطر، مشاعر من الأمل والصمود والشوق للسلام عبرت عنها برشنا في الفيلم، كما قدم رؤية شخصية عميقة حول الاغتراب عن الوطن والقوة اللازمة لبداية جديدة وسط ذكريات مؤلمة، إذ عبرت عن ذلك بقولها "لقد نجوت على الأمل.. ولن تكون حيا إن لم يكن لديك أمل".
ليعرض من بعده فيلم "القوقعة" للمخرج المصري كريم عمارة الذي جسد مشاعر عميقة في 8 دقائق فقط، يحكي الفيلم قصة الأم رقية؛ المطلقة التي تبلغ من العمر 50 عاما عندما تلتقي بابنها يوسف البالغ من العمر 20 عاما، بعد غياب ستة أشهر.
وخلال لقائهما، تصر رقية على غسله، وهي طقوس كانت تفرضها عليه في السابق، وعلى الرغم من مقاومته لها، يبدأ يوسف في فهم أسلوب والدته في التعبير عن الحب والرعاية الذي يحمل معنى أعمق، الأمر الذي يضعه في مواجهة مع أسلوبها الخاص في التعبير عن الحب بحوار بسيط تمثل بقولها "مبسوطة إنك أجيت البيت فاضي"، ليجيبها "وأنا كمان اشتقتلك ماما".
واستكمل البرنامج بعرض فيلم "هل تراني" للمخرجة ضحى عبد الستار، الذي جسد مشاعر الوحدة العميقة التي تصارعها سيدة، وأسلوب حياتها الهادئ، هذا الصراع الداخلي الذي دفعها في نهاية المطاف لمواجهة اضطراباتها الداخلية واحتمالات التغير، وتصل مدة الفيلم لـ6 دقائق.
واختتم البرنامج بعرض فيلم "ارحل لتبقى الذكرى" للمخرج القطري علي الهاجري، وهو سرد تأملي تجريبي يستكشف أعماق الفقدان والتجديد من خلال صور شعرية. ويجسد تجول أحد الرجال في عالم ذكرياته، ويتابع الفيلم رحلة علي عبر الذكريات والتأملات، ليواجه أسرار الحياة والموت والانبعاث.
ورافق نهاية كل فيلم منها وصلة تصفيق حارة لمجهود مخرجين مبدعين وطموحين في عالم السينما، إذ حاول كل منهم أن يحقق رسالة مليئة بالمشاعر الإنسانية التي يعيشها الإنسان في حياته بمواقف مختلفة.
ويرأس لجنة تحكيم برنامج "صنع في قطر" في العام الحالي الممثل الفلسطيني صالح بكري، وصانعة الأفلام الكينية ديبرا أروكو والمخرجة القطرية أمل المفتاح.
هذا وسيتم الإعلان عن جوائز برنامج "صنع في قطر" في الليلة الختامية للمهرجان التي تتضمن جائزة أفضل فيلم، جائزة أفضل إخراج، وجائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي.
ويشمل برنامج العام الحالي لمهرجان أجيال السينمائي أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.

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