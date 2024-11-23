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متى يكون الانسحاب قرارا صائبا يعزز مكانتك؟

11/23/2024 6:27:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان- لا يعد الانسحاب دائما هزيمة، أحيانا يكون خيارا لحفظ الود وإنهاء الجدالات العقيمة وتجاوزا لخلافات كبيرة قد تقود إلى القطيعة. أن تنسحب لا يعني أنك شخص ضعيف، بل قوتك تكمن في تقديرك للأمور ومعرفة الوقت المناسب لتتوقف عن أي حوار لا فائدة منه سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو في العلاقات الزوجية وحتى المهنية، قرارك الذكي بالانسحاب يبرهن على مدى الوعي لديك وتمسكك بالأشخاص من حولك.
تحترم رانيا (26 عاما) طريقة والدها في معالجة المواقف والمشادات الكلامية التي تحدث بينهم كعائلة، تقول "من الطبيعي أن نختلف وأن يكون لكل شخص منا وجهة نظر خاصة به قد تتعارض مع الآخر، لدرجة أننا أحيانا قد نحتد على بعضنا بعضا، لكن سرعان ما نهدأ ونعاود النقاش بشكل سلمي وحتى لو لم نصل إلى نقطة اتفاق، يظل الاحترام سيد الموقف ونختار الانسحاب بذكاء بدلا من التصعيد".
وتشير إلى أنها تعلمت من والدها منذ أن كانت صغيرة كيف تستمع لكل وجهات النظر وتتفهمها حتى وإن لم تأخذ بها، كما أنها بسبب قربها الشديد منه استطاعت أن تكون محاورة ذكية تقدر الأمور وتعرف جيدا متى تنسحب من أي حوار لا نهاية له ولا تتوقع منه أي تغيير؛ لأنه بحسب رأيها يدور في حلقة مغلقة لا تترتب عليه أي نتائج، وتبين أن سياسة الانسحاب الذكي أنقذتها من مشكلات كبيرة، تحديدا على صعيد العمل، ومكنتها من أن تحل خلافاتها بالود والاحترام، الأمر الذي أكسبها محبة الجميع.
أما أيمن صالح، فيؤكد أن الانسحاب في بعض الحالات يعد دليل قوة وانتصار وينم عن وعي حقيقي، وخاصة بين الأزواج، يقول إن علاقته بزوجته قوية وفيها من الصراحة والصدق ما يجعلها متزنة، لكن ذلك لا يمنع من وجود خلافات يومية نتيجة ضغوطات الحياة.
ويوضح أن الحفاظ على المودة أهم بكثير من تلك الردود الانفعالية والمحملة بالغضب واللوم وتراشق الاتهامات، وهذا تماما ما يحاول تفاديه مع زوجته حتى لا تأخذ المشاكل شكلا آخر ويصبح التراجع قرارا صعبا، لذلك يحرص أيمن دائما على استخدام الخيار السلمي والميل للتهدئة، وفي حال وجد أن الاستمرار في النقاش قد يزيد الأمر تعقيدا، يلجأ إلى الانسحاب فورا وتأجيل النقاش لوقت آخر يكونان فيه أكثر حكمة وهدوءا، لافتا إلى أن المنتصر في مثل هذه المواقف من يحكم عقله وضميره ويكون أكثر وعيا.
من جانبه، يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الإنسان الواعي القوي هو من يعرف كيف يكون محاورا ذكيا ولديه القدرة على إدارة النقاش ضمن حدود الحكمة والاحترام وعلى اختلاف نوع العلاقات.
ويضيف "أحيانا يحتدم النقاش ويتحول ليصبح أشبه بالمعركة الكلامية التي يحاول فيها كل طرف من الأطراف إثبات رأيه وأن كل ما يقوله هو عين الصواب متجاهلا آراء الآخرين، وبدلا من التصعيد وجر الأطراف إلى أماكن لا يريدون الوصول إليها، هنا يتوجب الانسحاب كحل سلمي ليس هزيمة أو ضعفا، بل انسحاب هادئ لا يستفز أحدا ويقلل من حدة التوتر، كأن ينتهي النقاش برسم ابتسامة عابرة لتلطيف الجو وإرسال رسالة مفادها بأن المحبة أقوى من أي خلاف، كما يسمح الانسحاب الذكي بمراجعة الأوراق، بالإضافة إلى أنه يدعم استمرار العلاقات مع الآخرين".
ووفق مطارنة، فمن الضروري أن نعي أن اتباعنا لسياسة الانسحاب الذكي في علاقتنا مع الدائرة المقربة وتجنب المواجهات الفورية هو شكل من أشكال القوة التي تتطلب الحكمة والذكاء، إضافة إلى قراءة المواقف بعمق واختيار الوقت المناسب للانسحاب.
ويبين أن فكرة الابتعاد المؤقت والانسحاب لأجل تجنب المشاكل والأضرار هي الفكرة التي يدور حولها الانسحاب الإيجابي الذي لا يمكن إدراجه تحت خانة الضعف، كما يعتقد البعض، ويؤكد أن انسحابك الإيجابي بكامل إرادتك والخروج بأقل الخسائر من دون تجريح أو إساءة للآخر هو قمة الوعي.
وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن الحوار أو النقاش هو طريقة التواصل الأساسية بين الأشخاص الذين تجمع بينهم أفكار معينة أو مواضيع مشتركة، ومفهوم فن الحوار والتحاور يقوم على إتقان مهارات الحوار وإدارة النقاش ليكون حوارا بناء ومفيدا، كما يرتبط فن الحوار بالعديد من المهارات الشخصية الأخرى، مثل مهارة الإقناع والتأثير ومهارة الاستماع والإنصات.
وأيضا مهارة الرد والمواجهة بدبلوماسية وغيرها من المهارات التي تعد أساسية لإتقان فن الحوار والتواصل، مثل اختيار الوقت المناسب للحوار حتى في الحوارات الشخصية العابرة لتصنع حوارا ناجحا، ويجب تحديد الموقف من الحوار، وذلك بناء على مدى معرفتك بالأشخاص ومعرفتهم بموضوع الحوار ومدى عمق العلاقة مع المتحاورين وأهداف الحوار الذي قد يكون للمتعة فقط. فهل موقفنا من الحوار هو مشارك رئيسي أم معلم أم مستمع؟
وتضيف إبراهيم، يجب التحلي بالصبر والمرونة وألا نستعجل نتائج الحوار أو نختصر أدوار الآخرين، ويجب أن نتعلم متى نتوقف عن المحاورة ومتى ننسحب وكيف ننسحب؟ فعندما نشعر أن وجهة نظرنا لا تحظى بالاحترام الكافي، علينا أن ننسحب من الحوار أو على الأقل أن ندافع عن وجهة نظرنا ونطلب من الآخرين احترامها أو إنهاء الحوار أيضا عندما يكون الحوار جدليا لا نهاية ولا نتائج له، وأيضا إذا احتد النقاش ودخل مرحلة الغضب، ومن الممكن أن يؤدي إلى جرح مشاعر الآخرين أو يؤدي إلى خلافات شخصية.
ومن آداب الحوار الناجح حفظ الأسرار إن لم يكن الموضوع عاما، وفق إبراهيم، فالحوار حول الأمور الخاصة يجب أن يبقى محفوظا ولا يتحول إلى سيرة عامة، وإذا شعرنا أن الطرف الآخر ينقل حواراتنا يجب أن نختصر ولا نفتح معه نقاشات طويلة، كذلك يجب أن ننسحب من النقاشات التي يحمل أصحابها طابع التباهي والتعالي والاستعراض على الطرف المحاور.

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