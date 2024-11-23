المياه تفتتح المشروع الأول من نوعه في الأردن.. نظام تجفيف الحمأة في البيوت الزجاجية الشمسية

افتتح امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ونائب سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الاردن غيدو كيمرلينغ نظام تجفيف الحمأة في البيوت الزجاجية الشمسية الأول من نوعه في الأردن بمحطة معالجة مياه صرف صحي مؤتة والمزار بمحافظة الكرك.

واكد الدويري على دورالمشروع في تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والحفاظ على البيئة مبينا ان النظام المبتكر يستخدم طاقة الشمس لتحويل الحمأة إلى مورد قيم بما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والمساهمة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري داعيا الى الاستمرار في الابتكار والتعاون والالتزام بمستقبل مستدام .















وأشاد الدويري بمساهمة التعاون الألماني ممثلة بمشروع GIZ "الإدارة المستدامة للحمأة " والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وسلطة مياه الأردن وشركة مياه العقبة وأصحاب العلاقة من المجتمع المحلي في تنفيذ هذا المشروع الذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 التي تهدف إلى التوقف عن عملية التخلص من الحمأة في مكبات النفايات بحلول عام 2030.مستعرضا التحديات التي تواجه قطاع المياه مثل ندرة المياه والحاجة إلى معالجة فعالة لمياه الصرف الصحي والحمأة.

من جهته اعرب ممثل السفارة الألمانية السيد غيدو كيمرلينغ عن سعادته بحضور حفل إطلاق نظام التجفيف للحمأة باستخدام في البيوت الزجاجية الشمسية الأول من نوعه في الأردن مشددا على أهمية المشروع لإدارة الحمأة المستدامة في الأردن في ظل ما يواجهه من تحديات مختلفة .

وقال ممثل السفارة الالمانية ان تنفيذ النظام سيشكل نقلة نوعية في عمليات تجفيف الحمأة ومعالجتها بطريقة مبتكرة وذات جدوى بيئية واقتصادية تحقق مفاهيم الاستدامة في قطاع المياه في الأردن

وأكد كيمرلينغ على أهمية تغيير الصورة النمطية للحمأة والنمط السائد في التعامل معها كمخلفات إلى مصدر قيم وذو أهمية بيئية وإقتصادية فمن المتوقع أن يقلل هذا النظام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن سنويًا كما سيسمح بإعادة استخدام حبيبات الحمأة المجففة كمصدر طاقة بديل مما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي و الصناعات عن طريق استبدال الوقود الأحفوري المستخدم في القطاع الصناعي. وسيقلل من التكاليف التشغيلية للصناعات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تقليل كلف النقل والتخلص من الحمأة مما يعزز الأداء البيئي والاقتصادي لمحطات المعالجة والقطاع الصناعي. ..

واستعرض كيمرلينغ الشراكة التاريخية بين ألمانيا والأردن لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه ومؤكدا التزام ألمانيا بالاستمرار بدعم الأردن بكافة الامكانيات لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع وتحسين الواقع المائي