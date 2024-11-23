اليونيسف تفتتح معرض استمع إلى للمستقبل ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتحت اليونيسف اليوم في متحف الأطفال في عمان معرض فنون الأطفال تحت عنوان "استمع إلى المستقبل" ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل. يسلط المعرض الضوء على أصوات الأطفال وأحلامهم وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومستدام.
يقدم معرض "استمع إلى المستقبل" 36 رسمة من إنتاج أطفال من مختلف أنحاء الأردن. ووضحت هذه الأعمال الفنية رؤية الأطفال للمستقبل ودعوتهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق السلام وتحفيذ العمل المناخي وحماية حقوق كل طفل.
صرح ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل: "يدعو اليوم العالمي للطفل هذا العام القادة والمجتمعات إلى خلق مستقبل أفضل وأكثر شمولاً لجميع. ويعد هذا المعرض فرصة لنا للاستماع إلى الأطفال في الأردن ورؤية المستقبل من وجهة نظرهم؛ حيث يقع على عاتقنا مسؤولية أن نستمع إلى ندائهم، وأن نعمل على ضمان ازدهار كل طفل في بيئة آمنة وعادلة وشاملة".
استمتع الحضور أيضًا بعرض قدمته جوقة الأطفال "تجلّى"، حيث قدمت 25 فتاة وصبي من جميع أنحاء الأردن أغاني من التراث الثقافي الأردني الثري . تهدف جوقة "تجلّى" إلى مساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم من خلال الموسيقى، حيث تساعد الأطفال في مختلف المحافظات في الأردن على التعبير عن أنفسهم عبر الموسيقى مع تعزيز الهوية الثقافية عبر الأجيال.
شارك في فعالية اليوم حوالي 100 طفل من مختلف المحافظات، وقد شاركوا في أنشطة تفاعلية متعددة مثل "جدار المستقبل"، حيث تمكن الأطفال من رسم آمالهم وأحلامهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يجذب معرض فنون الأطفال "استمع إلى المستقبل"، المفتوح أمام الجمهور لمدة أسبوع في متحف الأطفال في عمان، مئات الزوار التأمل في تطلعات الأطفال لمستقبلهم ضمن فاعليات اليوم العالمي للطفل.
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