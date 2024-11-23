اليونيسف تفتتح معرض استمع إلى للمستقبل ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

افتتحت اليونيسف اليوم في متحف الأطفال في عمان فنون الأطفال تحت عنوان "استمع إلى المستقبل" ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل. يسلط المعرض الضوء على أصوات الأطفال وأحلامهم وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومستدام.



يقدم معرض "استمع إلى المستقبل" 36 رسمة من إنتاج أطفال من مختلف أنحاء الأردن. ووضحت هذه الأعمال الفنية رؤية الأطفال للمستقبل ودعوتهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق السلام وتحفيذ العمل المناخي وحماية حقوق كل طفل.

صرح اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل: "يدعو اليوم العالمي للطفل هذا العام القادة والمجتمعات إلى خلق مستقبل أفضل وأكثر شمولاً لجميع. ويعد هذا المعرض فرصة لنا للاستماع إلى الأطفال في الأردن ورؤية المستقبل من وجهة نظرهم؛ حيث يقع على عاتقنا مسؤولية أن نستمع إلى ندائهم، وأن نعمل على ضمان ازدهار كل طفل في بيئة آمنة وعادلة وشاملة".

استمتع الحضور أيضًا بعرض قدمته جوقة الأطفال "تجلّى"، حيث قدمت 25 فتاة وصبي من جميع أنحاء الأردن أغاني من التراث الثقافي الأردني الثري . تهدف جوقة "تجلّى" إلى مساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم من خلال الموسيقى، حيث تساعد الأطفال في مختلف المحافظات في الأردن على التعبير عن أنفسهم عبر الموسيقى مع تعزيز الهوية الثقافية عبر الأجيال.

شارك في فعالية اليوم حوالي 100 طفل من مختلف المحافظات، وقد شاركوا في أنشطة تفاعلية متعددة مثل "جدار المستقبل"، حيث تمكن الأطفال من رسم آمالهم وأحلامهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يجذب معرض فنون الأطفال "استمع إلى المستقبل"، المفتوح أمام الجمهور لمدة أسبوع في متحف الأطفال في عمان، مئات الزوار التأمل في تطلعات الأطفال لمستقبلهم ضمن فاعليات اليوم العالمي للطفل.