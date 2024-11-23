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الأردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف إسرائيل حيا سكنيا في بيت لاهيا

11/23/2024 6:27:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات جريمة قصف إسرائيل حيا سكنيا في بيت لاهيا، ومنزلا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 80 شخصا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال؛ خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع.


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.


‏وجدد السفير القضاة مطالبته المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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