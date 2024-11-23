100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبرت 100 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل وجبات غذائية جاهزة وطروداً صحية وخيماً وبطانيات، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وجرى تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من منظمة هيومن ابيل والسفارة البريطانية والإغاثة الإسلامية - بريطانيا وشركة الباطون الأردنية وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) والنداء الفلسطيني الموحد والأيادي المتحدة والأمة الخيرية البريطانية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الظرف الراهن ليس سهلاً خاصة فيما يتعلق بإدخال ومرور الشاحنات عبر المعابر، مبيناً أن استمرار العمل الإنساني الأردني للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة هو مدعاة للفخر ودافع لبذل المزيد من المجهود لزيادة عدد الشاحنات وحجم المساعدات.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 4138 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش و388 إنزالا جوي (122 إنزالا أردنيا و266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة) و8 طائرات هيلوكوبتر، ما مجموعه 57210 أطنان من المواد الإنسانية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني:
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