100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة

عبرت 100 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل وجبات غذائية جاهزة وطروداً صحية وخيماً وبطانيات، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وجرى تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من منظمة هيومن ابيل والسفارة البريطانية والإغاثة الإسلامية - بريطانيا وشركة الباطون الأردنية وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) والنداء الفلسطيني الموحد والأيادي المتحدة والأمة الخيرية البريطانية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الظرف الراهن ليس سهلاً خاصة فيما يتعلق بإدخال ومرور الشاحنات عبر المعابر، مبيناً أن استمرار العمل الإنساني الأردني للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة هو مدعاة للفخر ودافع لبذل المزيد من المجهود لزيادة عدد الشاحنات وحجم المساعدات.



وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 4138 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش و388 إنزالا جوي (122 إنزالا أردنيا و266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة) و8 طائرات هيلوكوبتر، ما مجموعه 57210 أطنان من المواد الإنسانية.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني: