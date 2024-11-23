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الصفدي يعلق على مذكرة اعتقال نتنياهو: رسالة

11/23/2024 6:27:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، ولوقف المجازر التي ترتكب في حق القانون الدولي، ولوقف استخدام التجويع سلاحا، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع.


وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن تأخذ العدالة مجراها ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية.


وأوضح أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم وأن تنفذ، مبينا أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة.

وأشار إلى أن المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة، وبالتالي لابد من التعامل مع القرار باحترام.

وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى، موضحا أن ثمة سوابق للمحكمة إذ قامت بإصدار مذكرات اعتقال وكان هناك موقف دولي بضرورة احترام هذا القرار.

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