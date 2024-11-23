التربية تؤكد التزامها بتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة في الأردن

أكد والتعليم الدكتور عزمي محافظة، سعي الوزارة الدائم لتوفير بيئة تعليمية شاملة وملائمة للطلبة، وخاصة من ذوي الإعاقة.



وبين الدكتور محافظة خلال زيارته اليوم الخميس مدرسة الأمل للصم في محافظة العقبة، يرافقه أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر شخاترة، أن الوزارة تولي الدامج أهمية كبيرة لتعزيز فرصهم في التعليم

والتفاعل الاجتماعي، وتحقيق المساواة.



وأشار إلى أن التعليم الدامج بات نهجًا تربويًا حيويًا يسهم في توفير بيئة تعليمية متساوية للطلبة، وركيزة أساسية في النظام التعليمي الحديث مؤكدًا أن التعليم الدامج لا يقتصر على تحسين فرص التعليم فحسب، بل يعزز من مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلبة بمختلف إمكانياتهم وقدراتهم.



وأكد حرص الوزارة على تنفيذ خطة التعليم الدامج التي تركِّز على زيادة نسبة الالتحاق بين الطلبة وذوي الإعاقة في المدارس وتوفير الأدوات والوسائل التشخيصية والاختبارات النفسية والتربوية الموحدة المتقنة، وكل ما يلزم من متطلبات لخدمة الطلبة من ذوي الإعاقة على أساس من المساواة مع نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءة مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين المساندين والإداريين في مجال التعليم الدامج.



ولفت الدكتور محافظة إلى أهمية تدريب المعلمين على التقنيات والأساليب التعليمية الحديثة بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، مشيرًا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير عملية التعلم وتسهيل تفاعل الطلبة مع المناهج الدراسية.



وكان الوزير المحافظة قد استهل زيارته الميدانية في محافظة العقبة بمشاركة طالبات مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة في فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم، ومتابعة سير العملية التعليمية فيها. -(بترا)