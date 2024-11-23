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المومني: موازنة 2025 لا تشمل رفعا للضرائب وإجراءات تحفيزية اقتصادية جديدة

11/23/2024 6:27:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _- أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن موازنة 2025 لا تشمل رفعا للضرائب، مشيرا لتوجه الحكومة بإجراءات تحفيزية اقتصادية جديدة.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة د.جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة ضمن المدة الدستورية.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل لفرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 % عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
وتضمنت الموازنة زيادة بمخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب 15 ألف أسرة جديدة، كما زادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 % لتصل لـ 30 مليون دينار، ما يرفع عدد المستفيدين من 44 ألفا إلى 53 ألف طالب وطالبة.

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