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الدبعي: 51647 طالبا وافدا يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

11/23/2024 6:27:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في الوزارة د.مأمون الدبعي، بأن عدد الطلبة العرب والأجانب الذين التحقوا حديثا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات بلغ 11814 ليرتفع العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 ليصل إلى 51647 حضروا للدراسة في المملكة من 113 دولة حول العالم =.
وقال الدبعي إن الطلبة الوافدين توزعوا ما بين 19706 طلاب وطالبات في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الرسمية، و31941 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الخاصة.
ولفت الى ان العدد الإجمالي للعام الماضي 2023-2024، كان 46362 طالبا وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع (5285) طالبا وطالبة.
وأكدت الوزارة، بأن الزيادة بأعداد الطلبة الوافدين، جاءت نتيجة لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها بهذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة لعدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافة للجهود الجبارة التي بذلتها كلا من الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وهيئة تنشيط السياحة ممثلة بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة.
يشار أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدين، أطلقت مؤخراً حزمة من النشاطات والترتيبات الموجهة للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، والتي تخدم هؤلاء الطلبة وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أقرها مجلس الوزراء حيث تضمنت هذه النشاطات إقامة حفل سنوي لتكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإطلاق دوري كرة قدم خماسي لفرق الطلبة الوافدين، وإقامة مسابقة سنوية في شهر رمضان المبارك لمقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو ترويجي للدراسة في الأردن للطلبة الوافدين، وعقد لقاءات دورية مع الملحقين الثقافيين والمستشارين العرب المعنيين بمتابعة شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وحوسبة نظام إلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين تم إطلاقه لأول مرة بداية العام الجامعي 2024-2025.
كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية على الاقتصاد الوطني، إضافةً للفوائد المتحققة للجامعات حيث أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين، يساهم بتحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، ويعمل على تعزيز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة من الطلبة الوافدين كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها.
إضافة للأثر الإقتصادي الكبير على مختلف القطاعات بالمملكة، كما أنها تعتبر دافعا لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على استقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب، عبر استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم، والترويج للجامعات عبر كافة الوسائل المتاحة، مع ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي وتقديم كل المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة وصولا لعودتهم لبلدانهم بعد تخرجهم وحصولهم على المؤهلات العلمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كانت قد شاركت خلال الأعوام 2023، و2024 في عدد من المعارض الترويجية للجامعات في كل من مصر، والبحرين، عُمان، الإمارات، وإقليم كردستان العراق كما زارت وفود من الوزارة والهيئة عددا من الدول مثل البحرين، ماليزيا، تركيا، السعودية، وإقليم كردستان العراق، والتقت بالمعنيين بابتعاث الطلبة في تلك الدول.

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