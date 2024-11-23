الدبعي: 51647 طالبا وافدا يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن أمين عام وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في الوزارة د.مأمون الدبعي، بأن عدد الطلبة العرب والأجانب الذين التحقوا حديثا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات بلغ 11814 ليرتفع العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 ليصل إلى 51647 حضروا للدراسة في المملكة من 113 دولة حول العالم =.
وقال الدبعي إن الطلبة الوافدين توزعوا ما بين 19706 طلاب وطالبات في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الرسمية، و31941 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الخاصة.
ولفت الى ان العدد الإجمالي للعام الماضي 2023-2024، كان 46362 طالبا وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع (5285) طالبا وطالبة.
وأكدت الوزارة، بأن الزيادة بأعداد الطلبة الوافدين، جاءت نتيجة لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها بهذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة لعدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافة للجهود الجبارة التي بذلتها كلا من الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وهيئة تنشيط السياحة ممثلة بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة.
يشار أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدين، أطلقت مؤخراً حزمة من النشاطات والترتيبات الموجهة للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، والتي تخدم هؤلاء الطلبة وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أقرها مجلس الوزراء حيث تضمنت هذه النشاطات إقامة حفل سنوي لتكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإطلاق دوري كرة قدم خماسي لفرق الطلبة الوافدين، وإقامة مسابقة سنوية في شهر رمضان المبارك لمقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو ترويجي للدراسة في الأردن للطلبة الوافدين، وعقد لقاءات دورية مع الملحقين الثقافيين والمستشارين العرب المعنيين بمتابعة شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وحوسبة نظام إلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين تم إطلاقه لأول مرة بداية العام الجامعي 2024-2025.
كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية على الاقتصاد الوطني، إضافةً للفوائد المتحققة للجامعات حيث أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين، يساهم بتحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، ويعمل على تعزيز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة من الطلبة الوافدين كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها.
إضافة للأثر الإقتصادي الكبير على مختلف القطاعات بالمملكة، كما أنها تعتبر دافعا لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على استقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب، عبر استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم، والترويج للجامعات عبر كافة الوسائل المتاحة، مع ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي وتقديم كل المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة وصولا لعودتهم لبلدانهم بعد تخرجهم وحصولهم على المؤهلات العلمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كانت قد شاركت خلال الأعوام 2023، و2024 في عدد من المعارض الترويجية للجامعات في كل من مصر، والبحرين، عُمان، الإمارات، وإقليم كردستان العراق كما زارت وفود من الوزارة والهيئة عددا من الدول مثل البحرين، ماليزيا، تركيا، السعودية، وإقليم كردستان العراق، والتقت بالمعنيين بابتعاث الطلبة في تلك الدول.
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