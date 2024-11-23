تقرير.. روسيا قصفت نفسها بالخطأ 150 مرة في عام 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حادثة تضاف إلى سلسلة أخطاء عسكرية، أسقطت قنبلة روسية من طراز FAB على مدرسة في قرية بيكوفكا بمنطقة ياكوفليف الحضرية، وهي المرة الـ150 التي تقصف فيها روسيا نفسها بالخطأ خلال هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أسترا" المستقلة الناطقة بالروسية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه روسيا خسائر عسكرية متزايدة بعد مرور 1000 يوم على الحرب. كما يتزامن مع تقارير عن مشاكل لوجستية وتقنية متكررة في الجيش الروس، بحسب موقع نيوز ويك الامريكي.
القنبلة، التي تزن 550 رطلاً، أُلقيت من طائرة حربية روسية واخترقت سقف المدرسة صباح أمس. لم تؤدِ الحادثة إلى أي إصابات أو عمليات إخلاء. وقد تواصلت "نيوزويك" مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق على الحادثة، دون تلقي رد حتى الآن.
ومنذ بدء الحرب في فبراير 2022، وقعت العديد من الحوادث التي قصفت فيها روسيا أراضيها أو مناطق شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها. من أبرز هذه الحوادث قصف مدينة بيلغورود في أبريل 2023، عندما أسقطت طائرة حربية روسية قنبلة بالخطأ، مما تسبب في حفرة كبيرة وانفجار ضخم في المدينة.
ووفقًا لتقرير "أسترا"، فإن القنابل التي تُستخدم غالبًا في هذه الحوادث هي FAB-250 وFAB-500، وهي نفس القنابل التي تُستخدم عادة في الهجمات الروسية على مناطق دونيتسك وخاركيف، ومدينة خاركيف تحديدًا.
أسباب الحوادث وفق الوثائق الروسية
وثائق داخلية روسية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" هذا الصيف أشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو أنظمة التوجيه المعيبة. وتبين أن القنابل السوفيتية القديمة المعدلة بأنظمة توجيه معيبة غالبًا لا تنفجر عند إسقاطها.
وفي الفترة بين أبريل 2023 وأبريل 2024، سجلت الوثائق 38 حادثة مشابهة في منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية. وأشار الخبير العسكري روسلان ليفييف، من فريق "كونفليكت إنتليجنس"، إلى أن نسبة من القنابل الروسية تُعتبر معيبة منذ بدء استخدامها، مشيرًا إلى أن "القوات الجوية الروسية لا تبدي اهتمامًا كافيًا بحل هذه المشكلة".
وأضاف ليفييف: "بالرغم من أن بعض القنابل تفشل في العمل، فإن هذا لا يؤثر بشكل كبير على فعالية هذه الأسلحة من الناحية العملية، على الرغم من مدى السخرية التي قد يبدو عليها الأمر".
وعلى الرغم من تكرار هذه الأخطاء، تحاول السلطات الروسية التعتيم عليها. في بعض الحالات، اعترفت السلطات بوجود "تفريغ غير طبيعي للذخيرة"، لكنها سعت للتقليل من شأن الحوادث أو تغطيتها إعلاميًا.
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