تقرير.. روسيا قصفت نفسها بالخطأ 150 مرة في عام 2024

في حادثة تضاف إلى سلسلة أخطاء عسكرية، أسقطت قنبلة روسية من طراز FAB على مدرسة في قرية بيكوفكا بمنطقة ياكوفليف الحضرية، وهي المرة الـ150 التي تقصف فيها روسيا نفسها بالخطأ خلال هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أسترا" المستقلة الناطقة بالروسية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه روسيا خسائر عسكرية متزايدة بعد مرور 1000 يوم على الحرب. كما يتزامن مع تقارير عن مشاكل لوجستية وتقنية متكررة في الجيش الروس، بحسب موقع نيوز ويك الامريكي.





القنبلة، التي تزن 550 رطلاً، أُلقيت من طائرة حربية روسية واخترقت سقف المدرسة صباح أمس. لم تؤدِ الحادثة إلى أي إصابات أو عمليات إخلاء. وقد تواصلت "نيوزويك" مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق على الحادثة، دون تلقي رد حتى الآن.

ومنذ بدء الحرب في فبراير 2022، وقعت العديد من الحوادث التي قصفت فيها روسيا أراضيها أو مناطق شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها. من أبرز هذه الحوادث قصف مدينة بيلغورود في أبريل 2023، عندما أسقطت طائرة حربية روسية قنبلة بالخطأ، مما تسبب في حفرة كبيرة وانفجار ضخم في المدينة.



ووفقًا لتقرير "أسترا"، فإن القنابل التي تُستخدم غالبًا في هذه الحوادث هي FAB-250 وFAB-500، وهي نفس القنابل التي تُستخدم عادة في الهجمات الروسية على مناطق دونيتسك وخاركيف، ومدينة خاركيف تحديدًا.



أسباب الحوادث وفق الوثائق الروسية

وثائق داخلية روسية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" هذا الصيف أشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو أنظمة التوجيه المعيبة. وتبين أن القنابل السوفيتية القديمة المعدلة بأنظمة توجيه معيبة غالبًا لا تنفجر عند إسقاطها.



وفي الفترة بين أبريل 2023 وأبريل 2024، سجلت الوثائق 38 حادثة مشابهة في منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية. وأشار الخبير العسكري روسلان ليفييف، من فريق "كونفليكت إنتليجنس"، إلى أن نسبة من القنابل الروسية تُعتبر معيبة منذ بدء استخدامها، مشيرًا إلى أن "القوات الجوية الروسية لا تبدي اهتمامًا كافيًا بحل هذه المشكلة".



وأضاف ليفييف: "بالرغم من أن بعض القنابل تفشل في العمل، فإن هذا لا يؤثر بشكل كبير على فعالية هذه الأسلحة من الناحية العملية، على الرغم من مدى السخرية التي قد يبدو عليها الأمر".



وعلى الرغم من تكرار هذه الأخطاء، تحاول السلطات الروسية التعتيم عليها. في بعض الحالات، اعترفت السلطات بوجود "تفريغ غير طبيعي للذخيرة"، لكنها سعت للتقليل من شأن الحوادث أو تغطيتها إعلاميًا.





