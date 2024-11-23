سبايس سيل الصينية تنافس ستارلينك لإيلون ماسك في البرازيل

أعلنت شركة سبايس سيل الصينية، المدعومة من الحكومة، عن خطط لإطلاق خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية في البرازيل، مما يضعها في منافسة مباشرة مع خدمة ستارلينك التابعة لـ إيلون ماسك .

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البرازيل، حيث وقع اتفاقية شراكة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتعزيز التعاون بين البلدين، بحسب موقع فايننشال تايمز .





وتعمل سبايس سيل على تطوير خدمات إنترنت عالي السرعة باستخدام أقمار صناعية في مدار منخفض. وقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة تيليبراس المملوكة للدولة في البرازيل لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية للألياف الضوئية.

ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة بحلول عام 2026. وقال المدير التنفيذي للشركة جيه زينغ: "سبايس سيل ملتزمة بأن تكون شريكًا طويل الأمد للبرازيل".



وتسعى البرازيل إلى جذب منافسين جدد في سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تسيطر ستارلينك على نحو نصف السوق في البلاد. تعرضت ستارلينك لضغوط من السلطات البرازيلية في وقت سابق من العام عندما رفض إيلون ماسك الامتثال لأوامر المحكمة بإزالة حسابات على منصة X (تويتر سابقًا) بزعم نشرها محتوى متطرف، مما أدى إلى حظر المنصة مؤقتًا.

وقد اضطرت ستارلينك إلى دفع غرامات نيابة عن المنصة، وتعرضت لخطر فقدان ترخيصها في البرازيل. في النهاية، استجاب ماسك وأزال الحسابات المثيرة للجدل.



وخلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، تصاعدت التوترات مع إيلون ماسك عندما وجهت روزانجيلا لولا دا سيلفا ، زوجة الرئيس البرازيلي، انتقادًا حادًا لماسك في حدث حول تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد ماسك بسخرية على الانتقاد في منشور على منصة X، مشيرًا إلى أنه يتوقع خسارة حزب العمال البرازيلي في الانتخابات المقبلة.



وتخطط سبايس سيل، المعروفة أيضًا باسم شركة شانغهاي لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، لتوسيع شبكتها بشكل كبير، حيث تستهدف إطلاق 15,000 قمر صناعي بحلول عام 2030. كانت الشركة قد أطلقت مجموعتين من الأقمار الصناعية في أغسطس وأكتوبر من هذا العام. وعلى الرغم من طموحاتها، واجهت الشركة تحديات قانونية في ألمانيا تتعلق بملكية تراخيص الطيف الفضائي.



ويتزامن إعلان سبايس سيل مع توسع دبلوماسي صيني في المنطقة. قام الرئيس **شي جين شي جين بينغ بزيارة عدد من دول أمريكا الجنوبية،

بما في ذلك افتتاح ميناء عملاق في بيرو وحضوره قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وخلال زيارته للبرازيل، اتفق مع الرئيس لولا دا سيلفا على تعزيز "مجتمع صيني-برازيلي بمستقبل مشترك"، مشيرين إلى التعاون من أجل عالم أكثر عدالة واستدامة.



ورغم التقارب الكبير بين الصين والبرازيل، لم تنضم البرازيل رسميًا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، وهي المشروع الدولي الرائد للرئيس الصيني. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في برازيليا أنهم قادرون على جذب الاستثمارات الصينية دون الحاجة للانضمام الرسمي.

