سبايس سيل الصينية تنافس ستارلينك لإيلون ماسك في البرازيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة سبايس سيل الصينية، المدعومة من الحكومة، عن خطط لإطلاق خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية في البرازيل، مما يضعها في منافسة مباشرة مع خدمة ستارلينك التابعة لـ إيلون ماسك .
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البرازيل، حيث وقع اتفاقية شراكة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتعزيز التعاون بين البلدين، بحسب موقع فايننشال تايمز .
وتعمل سبايس سيل على تطوير خدمات إنترنت عالي السرعة باستخدام أقمار صناعية في مدار منخفض. وقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة تيليبراس المملوكة للدولة في البرازيل لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية للألياف الضوئية.
ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة بحلول عام 2026. وقال المدير التنفيذي للشركة جيه زينغ: "سبايس سيل ملتزمة بأن تكون شريكًا طويل الأمد للبرازيل".
وتسعى البرازيل إلى جذب منافسين جدد في سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تسيطر ستارلينك على نحو نصف السوق في البلاد. تعرضت ستارلينك لضغوط من السلطات البرازيلية في وقت سابق من العام عندما رفض إيلون ماسك الامتثال لأوامر المحكمة بإزالة حسابات على منصة X (تويتر سابقًا) بزعم نشرها محتوى متطرف، مما أدى إلى حظر المنصة مؤقتًا.
وقد اضطرت ستارلينك إلى دفع غرامات نيابة عن المنصة، وتعرضت لخطر فقدان ترخيصها في البرازيل. في النهاية، استجاب ماسك وأزال الحسابات المثيرة للجدل.
وخلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، تصاعدت التوترات مع إيلون ماسك عندما وجهت روزانجيلا لولا دا سيلفا ، زوجة الرئيس البرازيلي، انتقادًا حادًا لماسك في حدث حول تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
ورد ماسك بسخرية على الانتقاد في منشور على منصة X، مشيرًا إلى أنه يتوقع خسارة حزب العمال البرازيلي في الانتخابات المقبلة.
وتخطط سبايس سيل، المعروفة أيضًا باسم شركة شانغهاي لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، لتوسيع شبكتها بشكل كبير، حيث تستهدف إطلاق 15,000 قمر صناعي بحلول عام 2030. كانت الشركة قد أطلقت مجموعتين من الأقمار الصناعية في أغسطس وأكتوبر من هذا العام. وعلى الرغم من طموحاتها، واجهت الشركة تحديات قانونية في ألمانيا تتعلق بملكية تراخيص الطيف الفضائي.
ويتزامن إعلان سبايس سيل مع توسع دبلوماسي صيني في المنطقة. قام الرئيس **شي جين شي جين بينغ بزيارة عدد من دول أمريكا الجنوبية،
بما في ذلك افتتاح ميناء عملاق في بيرو وحضوره قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وخلال زيارته للبرازيل، اتفق مع الرئيس لولا دا سيلفا على تعزيز "مجتمع صيني-برازيلي بمستقبل مشترك"، مشيرين إلى التعاون من أجل عالم أكثر عدالة واستدامة.
ورغم التقارب الكبير بين الصين والبرازيل، لم تنضم البرازيل رسميًا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، وهي المشروع الدولي الرائد للرئيس الصيني. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في برازيليا أنهم قادرون على جذب الاستثمارات الصينية دون الحاجة للانضمام الرسمي.
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