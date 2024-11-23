فون دير لاين تبدأ ولايتها الثانية للمفوضية الأوروبية الشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توصل قادة البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره لاستكمال تشكيل فريق أورسولا فون دير لاين، مما يمهد الطريق لبدء ولايتها الثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية في الأول من ديسمبر.
أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن نجاح المحادثات قائلاً: "الأمور تحت السيطرة!"، بعد أن أنهى أعضاء البرلمان الأوروبي اجتماعاتهم لتأكيد تعيين المفوضين الجدد.
ومنذ سبتمبر، عملت فون دير لاين على اختيار 26 مفوضًا يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة لتعزيز سيطرتها على المفوضية وصياغة سياسات الاتحاد. وتشمل التشكيلة الجديدة ستة نواب تنفيذيين، من بينهم كاجا كالاس (إستونيا)، ورافاييلي فيتو (إيطاليا)، وتيريزا ريبيرا (إسبانيا).
وشهدت التعيينات خلافات حادة، أبرزها اختيار الإيطالي رافاييلي فيتو، المعروف بانتمائه لليمين المتطرف، لشغل منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي.
وأثار هذا الاختيار استياء مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، التي تعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، بسبب منح هذا المنصب المرموق لشخصية يمينية متطرفة. ومع ذلك، تمكن حزب الشعب الأوروبي (EPP) من فرض إرادته، حيث تنازلت الكتلة الاشتراكية عن اعتراضاتها، مما سمح لتيريزا ريبيرا بتولي منصب نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة بالمنافسة والمناخ.
يعكس التشكيل الجديد للمفوضية تحولًا نحو اليمين في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات يونيو الماضية، حيث حققت الأحزاب اليمينية والمتطرفة مكاسب كبيرة في دول رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
ورغم الاعتراضات من بعض المجموعات البرلمانية، مثل حزب الخضر وبعض الاشتراكيين، تم اعتماد التشكيلة الجديدة دون إعادة جلسات الاستماع لأي من المرشحين، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 1999.
وأعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن خيبة أملهم من المصادقة على شخصيات من اليمين المتطرف. وقال كريستوف كليرجو، عضو البرلمان عن الاشتراكيين والديمقراطيين: "رغم تأكيدنا على أهمية تعيين نواب اشتراكيين مثل ريبيرا ومينزاتو، لا يمكنني قبول وجود نائب تنفيذي من اليمين المتطرف في المفوضية".
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