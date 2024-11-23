فون دير لاين تبدأ ولايتها الثانية للمفوضية الأوروبية الشهر المقبل

توصل قادة الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى اتفاق طال انتظاره لاستكمال تشكيل فريق أورسولا فون دير لاين، مما يمهد الطريق لبدء ولايتها الثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية في الأول من ديسمبر.



أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن نجاح المحادثات قائلاً: "الأمور تحت السيطرة!"، بعد أن أنهى أعضاء البرلمان الأوروبي اجتماعاتهم لتأكيد تعيين المفوضين الجدد.



ومنذ سبتمبر، عملت فون دير لاين على اختيار 26 مفوضًا يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة لتعزيز سيطرتها على المفوضية وصياغة سياسات الاتحاد. وتشمل التشكيلة الجديدة ستة نواب تنفيذيين، من بينهم كاجا كالاس (إستونيا)، ورافاييلي فيتو (إيطاليا)، وتيريزا ريبيرا (إسبانيا).



وشهدت التعيينات خلافات حادة، أبرزها اختيار الإيطالي رافاييلي فيتو، المعروف بانتمائه لليمين المتطرف، لشغل منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذا الاختيار استياء مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، التي تعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، بسبب منح هذا المنصب المرموق لشخصية يمينية متطرفة. ومع ذلك، تمكن حزب الشعب الأوروبي (EPP) من فرض إرادته، حيث تنازلت الكتلة الاشتراكية عن اعتراضاتها، مما سمح لتيريزا ريبيرا بتولي منصب نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة بالمنافسة والمناخ.



يعكس التشكيل الجديد للمفوضية تحولًا نحو اليمين في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات يونيو الماضية، حيث حققت الأحزاب اليمينية والمتطرفة مكاسب كبيرة في دول رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

ورغم الاعتراضات من بعض المجموعات البرلمانية، مثل حزب الخضر وبعض الاشتراكيين، تم اعتماد التشكيلة الجديدة دون إعادة جلسات الاستماع لأي من المرشحين، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 1999.

وأعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن خيبة أملهم من المصادقة على شخصيات من اليمين المتطرف. وقال كريستوف كليرجو، عضو البرلمان عن الاشتراكيين والديمقراطيين: "رغم تأكيدنا على أهمية تعيين نواب اشتراكيين مثل ريبيرا ومينزاتو، لا يمكنني قبول وجود نائب تنفيذي من اليمين المتطرف في المفوضية".