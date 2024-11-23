أكثر من 44 ألف شهيد في اليوم الـ412 لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها ارتقاء 71 شهيدا وإصابة 176 شخصا.
وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 412 على القطاع، إن "العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44056 شهيدًا و 104268 مصابا.
MENAFN23112024000072011014ID1108917718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.