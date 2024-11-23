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أكثر من 44 ألف شهيد في اليوم الـ412 لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

11/23/2024 6:26:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها ارتقاء 71 شهيدا وإصابة 176 شخصا.


وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 412 على القطاع، إن "العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44056 شهيدًا و 104268 مصابا.

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