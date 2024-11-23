عاصفة قوية تجتاح شمال كاليفورنيا بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت شمال كاليفورنيا يوم الخميس عاصفة قوية جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا كثيفة، مهددة بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات صخرية، في أحدث موجة من الطقس العاصف التي تضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة.
مددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من الفيضانات حتى السبت للمناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، حيث اجتاحت "نهر جوي" – وهو تدفق كبير للرطوبة في الجو – المنطقة، مما تسبب في أضرار واسعة.
كما أسفرت الرياح القوية التي سبقت العاصفة عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في ولاية واشنطن.
وفي شمال كاليفورنيا، غمرت الأمطار الطرق بالمياه، في حين تراكمت الثلوج في المناطق الجبلية، مما تسبب في إغلاق الطرق وصعوبة التنقل. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار تصل إلى 16 بوصة (41 سم) في شمال كاليفورنيا وجنوب غرب أوريغون بحلول الجمعة.
كما شهدت مدينة سانتا روزا حوالي 5 بوصات (13 سم) من الأمطار خلال 24 ساعة، بينما وقعت عدة انهيارات أرضية صغيرة، أبرزها انهيار على الطريق السريع 281 تسبب في حادث سير.
ووصفت العاصفة بأنها "إعصار قنبلة"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأعاصير التي تشتد بسرعة. وأصدر تحذير من عاصفة شتوية في سلسلة جبال سييرا نيفادا الشمالية، مع توقع تساقط ثلوج تصل إلى 15 بوصة (38 سم) ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 ميلًا في الساعة (121 كم/ساعة).
وفي ولاية واشنطن، خلفت العاصفة دمارًا واسعًا، مع سقوط أشجار على المنازل والطرق، مما أدى إلى مقتل شخصين وإغلاق العديد من المدارس. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 330,000 عميل، في حين توقعت شركة "Puget Sound Energy" أن تستغرق استعادة التيار عدة أيام.
وفي كاليفورنيا، أدى الطقس القاسي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 16,000 عميل، وإغلاق أجزاء من الطريق السريع 5 بسبب تراكم الثلوج. كما تعطلت مئات الرحلات الجوية وألغيت عشرات الرحلات في مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وتواصل السلطات تحذير السكان من خطر الانهيارات الطينية والفيضانات، مع احتمال استمرار العاصفة حتى نهاية الأسبوع.- وكالات
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