عاصفة قوية تجتاح شمال كاليفورنيا بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة

شهدت شمال كاليفورنيا يوم الخميس عاصفة قوية جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا كثيفة، مهددة بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات صخرية، في أحدث موجة من الطقس العاصف التي تضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة.

مددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من الفيضانات حتى السبت للمناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، حيث اجتاحت "نهر جوي" – وهو تدفق كبير للرطوبة في الجو – المنطقة، مما تسبب في أضرار واسعة.

كما أسفرت الرياح القوية التي سبقت العاصفة عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في ولاية واشنطن.



وفي شمال كاليفورنيا، غمرت الأمطار الطرق بالمياه، في حين تراكمت الثلوج في المناطق الجبلية، مما تسبب في إغلاق الطرق وصعوبة التنقل. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار تصل إلى 16 بوصة (41 سم) في شمال كاليفورنيا وجنوب غرب أوريغون بحلول الجمعة.



كما شهدت مدينة سانتا روزا حوالي 5 بوصات (13 سم) من الأمطار خلال 24 ساعة، بينما وقعت عدة انهيارات أرضية صغيرة، أبرزها انهيار على الطريق السريع 281 تسبب في حادث سير.



ووصفت العاصفة بأنها "إعصار قنبلة"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأعاصير التي تشتد بسرعة. وأصدر تحذير من عاصفة شتوية في سلسلة جبال سييرا نيفادا الشمالية، مع توقع تساقط ثلوج تصل إلى 15 بوصة (38 سم) ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 ميلًا في الساعة (121 كم/ساعة).



وفي ولاية واشنطن، خلفت العاصفة دمارًا واسعًا، مع سقوط أشجار على المنازل والطرق، مما أدى إلى مقتل شخصين وإغلاق العديد من المدارس. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 330,000 عميل، في حين توقعت شركة "Puget Sound Energy" أن تستغرق استعادة التيار عدة أيام.



وفي كاليفورنيا، أدى الطقس القاسي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 16,000 عميل، وإغلاق أجزاء من الطريق السريع 5 بسبب تراكم الثلوج. كما تعطلت مئات الرحلات الجوية وألغيت عشرات الرحلات في مطار سان فرانسيسكو الدولي.



وتواصل السلطات تحذير السكان من خطر الانهيارات الطينية والفيضانات، مع احتمال استمرار العاصفة حتى نهاية الأسبوع.- وكالات