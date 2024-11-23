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الاحتلال يغير معالم جنين.. ويقتحم طولكرم وبلداتها

11/23/2024 6:26:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جنين- في شارع مدمر بالكامل، يحاول شابان بأدوات بسيطة فتح باب محلهما التجاري، بعد تخريبه من قبل جرافات الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي. بينما ينتشر الفلسطينيون على طول الشارع الذي تحول لأكوام من الحجارة والأتربة في المنطقة التي يطلق عليها المواطنون دوار النسيم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
"غيروا معالم الحي بالكامل"، يقول المواطن نسيم (44 عاما) الذي سمي الدوار، نسبة لمحله التجاري، المقام منذ سنوات في الحي.
ويضيف: "صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تدمير الحي بعد اقتحام الاحتلال، لكن حجم الدمار هذه المرة كبير جدا، كأنهم في كل مرة يحاولون إيصالنا لنتيجة أن لا مستقبل لكم هنا، وأن مصير حياتكم ستكون الدمار والخراب فقط، لا يمكن التعايش في هذه الظروف، ولم يبق محال، ولا منازل ولا شوارع، يريدون أن نرحل. هذا هدفهم".
وكانت جرافات الاحتلال قد جرفت الحي الشرقي في مدينة جنين خلال اقتحام استمر 48 ساعة متواصلة، وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى لتدمير البنية التحتية في الحي، إلا أن الدمار كان أوسع، وأكثر تأثيرا، إذ جرف الاحتلال الشوارع المجرفة أصلا في اقتحامات سابقة، وتوسعت عمليات التدمير لتطال مداخل المنازل وبعض المحال التجارية، كما "مسح" دوار النسيم بشكل كامل، وطال الدمار أجزاء كبيرة من ملعب البلدية وكامل شارع المدارس الذي يربط بين مدينة جنين وقرى شرق المدينة.
ويقول أهالي الحي إن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام المدينة وتخريب بنيتها التحتية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، ومع نزول الأمطار، لأن ذلك يعني استحالة المشي في الشوارع المدمرة.
وعلى جانب الشارع الواصل إلى الحي، أقام طفل يبلغ من العمر (12 عاما) بسطة للخضار، وبدأ بمحاولة البيع، يقول إن مشاهد الدمار أصبحت معتادة في الحي، لكن ذلك لن يمنع الأهالي من العودة لحياتهم، لأنهم أصحاب هذه المدينة ولن ينجح الاحتلال في تدميرها ما داموا موجودين فيها، ويعملون على إعمارها في كل مرة من جديد.
وفي حديثه لوكالة "وفا"، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الاحتلال دمر 4 - 5 كيلومترات من شوارع المدينة خلال هذا الاقتحام، وإن كل كيلومتر يكلف قرابة مليون دولار لإعادة تأهيله.
وأضاف: "نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية، مدينة جنين ومخيمها تعرضا لعشرات الاقتحامات، وفي كل اقتحام يكون التدمير أكبر، اليوم نحاول أن نقوم بتأهيل إسعافي لكل ما تم تدميره، خاصة أننا على موعد مع منخفض قريب يؤثر على البلاد".
وأكد أبو الرب أن الطواقم العاملة في جنين تعمل تحت ظروف استثنائية، خاصة مع قلة الإمكانيات واستمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، ما يعني نقصا في الأموال اللازمة لإعادة التأهيل والإعمار في المدينة والمخيم.
وقال: "أطلعنا رئيس الوزراء على حجم الدمار في المدينة والمخيم، وبتوجيه من القيادة، بدأت الطواقم في وزارة الأشغال وبلدية جنين إضافة إلى بعض البلديات المساندة لنا كبلديتي قباطية وطولكرم بإزالة الركام والترميم الإسعافي للشوارع، حتى يتمكن المواطنون على الأقل من السير فيها وقضاء حاجاتهم الشخصية والالتحاق بوظائفهم".
وأكد أبو الرب أن ما حدث خلال الاقتحام أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، وبداية التأثير كانت على جانب التعليم حيث تحول للدوام الإلكتروني بسبب صعوبة سير الطلبة في الشوارع المدمرة، إضافة لفيضان مياه الصرف الصحي في الطرقات.
كما تشهد الشوارع المؤدية لمستشفى جنين الحكومي صعوبة في سير المركبات بعد تجريفها، إضافة لتكرار الاعتداءات على مركبات الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال نقل الإصابات والمرضى خلال أيام الاقتحام.
وفي مخيم جنين، خرج الناس لتفقد ممتلكاتهم بعد ليلتين عاثت فيهما جرافات وآليات الاحتلال خرابا في معظم حارات المخيم.
وسط ساحة من الدمار الكبير، كان الناس يسألون عن أحوال بعضهم، وتحديدا أمام عيادة وكالة الغوث التي تمثل المركز الصحي الوحيد فيه، وتقدم خدمتها الطيبة لأكثر من 16 ألف مواطن.
يقول صاحب بقالة دمرها الاحتلال إن الجرافة دمرت مصدر دخله الوحيد، والذي يعيله وعائلته.
ويضيف: "الاحتلال يريد أن نترك المخيم، كل هذا الدمار الذي تحدثه الآليات العسكرية هدفه ترحيلنا من هنا، لكن نحن كلاجئين في هذا المخيم لا يوجد مكان نذهب إليه، في حال فكرت ترك المخيم فالمكان الذي أنتمي اليه هو حيفا، نحن لا نملك سوى منازلنا ومحالنا في هذه البقعة من الأرض بعد تهجيرنا من مدننا وقرانا في النكبة".
ويؤكد: "في كل مرة يتم تدمير ساحة المخيم، وتجريف شبكة الصرف الصحي فيها، اليوم امتد التدمير ليكون أكثر قربا من عيادة الوكالة، وهذا يؤكد قرار إسرائيل بإلغاء أعمال وكالة الغوث في فلسطين وفي مخيمات الضفة".
وتحدث مدير لجنة الخدمات في مخيم جنين محمد الصباغ عن تعمد الاحتلال تدمير وإحراق قرابة 18 منزلا في المخيم، ما يعني تشريد سكانها مع قرب حلول فصل الشتاء.
وقال: "المختلف في هذا الاقتحام أن الدمار كان أشد وأكبر وطال غالبية الأحياء والشوارع التي لم تمكن مدمرة في الاقتحامات السابقة".
وأكد العمل على الاستجابة السريعة لإغاثة المتضررين، خاصة من فقدوا منازلهم ومن تضررت أجزاء منها من خلال محاولة تأمين منازل بالإيجار لهم خارج المخيم، مبينا أن "هدف حكومة الاحتلال واضح جدا وهو جعل المخيم بيئة غير صالحة للعيش وبالتالي رحيل الناس عنه، لمحو المخيم وفكرة المخيم من الوجود".
الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال ظهر امس، عدة بلدات في محافظة طولكرم تزامنا مع اقتحامها للمدينة.
وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية صهيونية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد من جهة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية.
وأضافت، أن آليات أخرى اقتحمت بلدة فرعون جنوب طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكانت آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت صباحا مدينة طولكرم وضاحية ارتاح، من المحور الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا في الحيين الغربي والجنوبي.-(وكالات)

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