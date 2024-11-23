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عشرات الشهداء في لبنان.. وحزب الله يهاجم قواعد صهيونية

11/23/2024 6:26:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- ارتقى أكثر من 30 شهيدا وأصيب نحو 49 شخصا في عدة غارات صهيونية على لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف قاعدتين عسكريتين و6 تجمعات لقوات الاحتلال بصواريخ وطائرات مسيّرة، ومهاجمة قاعدة حيفا البحرية.
فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس، استشهاد 38 شخصا وإصابة 49 آخرين على عدة بلدات في صور والبقاع الشرقي في غارات صهيونية.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن سلسلة الغارات الصهيونية على بلدة معركة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 13 شهيدا وإصابة 44 آخرين.
وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن غارة الاحتلال على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 22 شهيدا بلدتي مقنة وفلاوي بالبقاع شرقي لبنان.
وكان الطيران الحربي الصهيوني كثف امس غاراته على مناطق عدة في لبنان، وتجددت الغارات الصهيوونية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت غارات عدة استهدفت الضاحية في وقت سابق امس عقب إصدار الجيش الإحتلالي إنذارات جديدة بقصف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهته، قال الجيش الصهيوني إنه استكمل ما وصفها بالهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.
من جهته قال حزب الله في سلسلة بيانات حول عملياته ضد الكيان الصهيوني خلال امس، إنه قصف لأول مرة قاعدة جوية عسكرية تقع في جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة، على بُعد قرابة 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان، في إطار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ قرابة شهرين.
وذكر الحزب، في بيانه، أنه لأول مرة قصف قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية)، شرقي مدينة أسدود، بصلية من الصواريخ النوعية.-(وكالات)

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