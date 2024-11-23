عشرات الشهداء في لبنان.. وحزب الله يهاجم قواعد صهيونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- ارتقى أكثر من 30 شهيدا وأصيب نحو 49 شخصا في عدة غارات صهيونية على لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف قاعدتين عسكريتين و6 تجمعات لقوات الاحتلال بصواريخ وطائرات مسيّرة، ومهاجمة قاعدة حيفا البحرية.
فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس، استشهاد 38 شخصا وإصابة 49 آخرين على عدة بلدات في صور والبقاع الشرقي في غارات صهيونية.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن سلسلة الغارات الصهيونية على بلدة معركة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 13 شهيدا وإصابة 44 آخرين.
وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن غارة الاحتلال على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 22 شهيدا بلدتي مقنة وفلاوي بالبقاع شرقي لبنان.
وكان الطيران الحربي الصهيوني كثف امس غاراته على مناطق عدة في لبنان، وتجددت الغارات الصهيوونية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت غارات عدة استهدفت الضاحية في وقت سابق امس عقب إصدار الجيش الإحتلالي إنذارات جديدة بقصف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهته، قال الجيش الصهيوني إنه استكمل ما وصفها بالهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.
من جهته قال حزب الله في سلسلة بيانات حول عملياته ضد الكيان الصهيوني خلال امس، إنه قصف لأول مرة قاعدة جوية عسكرية تقع في جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة، على بُعد قرابة 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان، في إطار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ قرابة شهرين.
وذكر الحزب، في بيانه، أنه لأول مرة قصف قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية)، شرقي مدينة أسدود، بصلية من الصواريخ النوعية.-(وكالات)
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