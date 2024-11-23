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نتنياهو يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله

11/23/2024 6:26:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، بـ "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب" على حد قوله.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط."

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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