نتنياهو يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، بـ "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب" على حد قوله.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط."
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
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