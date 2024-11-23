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شباب الحسين يهزم عيرا في طائرة الممتاز

11/23/2024 6:26:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- فاز فريق شباب الحسين على عيرا في مباراة القمة "الماراثونية"، بنتيجة 3-2، بواقع 20-25، 21-25، 26-24، 25-15، و15-11، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

والحق شباب الحسين بعيرا الخسارة الأولى في المنافسات، إلا أن عيرا بقي بطلا لمرحلة الذهاب ومتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة، وجاء شباب الحسين بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

المباراة التي اتصفت بالقوة والندية، تفوق فيها عيرا في أول شوطين 25-20 و25-21"، بعد أن اعتمد مدربه يوسف أبو حميد على صانع الألعاب يعقوب القهوجي، وراشد العلوان، خالد هلال، عبادة فخري، الباكستاني جيهان، محمد دقماق، الفلسطيني يامن كتانة، والليبرو إياد محاسنة، وقدم الفريق أداء متناسقا وتميز في قوة حوائط صده وهجومه من الاطراف والخلف.

لكن شباب الحسين كان له رأي آخر، عندما عاد بقوة في الشوطين االثالث والرابع "26-24 و25-15"، فارضا شوطا فاصلا حسمه بتفوقه بنتيجة 15-11 والمباراة 3-2، حين نوع مدربه رائد العسود في خياراته، بين المعد ياسر عثمان، وخالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز، إيادي ماضي، صالح الطهراوي، مهند جروان، الكوبي سانتياغو والليبرو ايهم خنفر.

وشهدت نهاية المباراة خروجا عن النص، واعتراض من قبل لاعبي فريق عيرا على الحكم الأول محمد الزيودي، في ظل الاعتراض على عدم صحة النقطتين الحاسمتين في المباراة، لاسيما بالشوط الثالث والشوط الفاصل، بحجة عدم صحتهما للفريق المنافس.

وحقق فريق المحطة فوزا مهما على مستضيفه الكرمل بنتيجة 3-1، بواقع 26-24، 25-23، 22-25 و25-17، في المباراة التي جرت في صالة الحسن بإربد، ليتشارك الفريقان بالرصيد ذاته بـ 9 نقاط لكل منهما، فيما فاز فريق الوحدات على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-11، 25-16، و25-18، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ليرفع الوحدات رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي مليح بالمركز الأخير بلا نقاط.

وتختتم مباريات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب يوم غد الجمعة، بلقاء وحيد يجمع البقعة برصيد 9 نقاط، مع العودة برصيد 3 نقاط، في المباراة عند الساعة 6 في صالة الأمير محمد بالرزقاء.

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