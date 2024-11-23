شباب الحسين يهزم عيرا في طائرة الممتاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- فاز فريق شباب الحسين على عيرا في مباراة القمة "الماراثونية"، بنتيجة 3-2، بواقع 20-25، 21-25، 26-24، 25-15، و15-11، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
والحق شباب الحسين بعيرا الخسارة الأولى في المنافسات، إلا أن عيرا بقي بطلا لمرحلة الذهاب ومتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة، وجاء شباب الحسين بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة.
المباراة التي اتصفت بالقوة والندية، تفوق فيها عيرا في أول شوطين 25-20 و25-21"، بعد أن اعتمد مدربه يوسف أبو حميد على صانع الألعاب يعقوب القهوجي، وراشد العلوان، خالد هلال، عبادة فخري، الباكستاني جيهان، محمد دقماق، الفلسطيني يامن كتانة، والليبرو إياد محاسنة، وقدم الفريق أداء متناسقا وتميز في قوة حوائط صده وهجومه من الاطراف والخلف.
لكن شباب الحسين كان له رأي آخر، عندما عاد بقوة في الشوطين االثالث والرابع "26-24 و25-15"، فارضا شوطا فاصلا حسمه بتفوقه بنتيجة 15-11 والمباراة 3-2، حين نوع مدربه رائد العسود في خياراته، بين المعد ياسر عثمان، وخالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز، إيادي ماضي، صالح الطهراوي، مهند جروان، الكوبي سانتياغو والليبرو ايهم خنفر.
وشهدت نهاية المباراة خروجا عن النص، واعتراض من قبل لاعبي فريق عيرا على الحكم الأول محمد الزيودي، في ظل الاعتراض على عدم صحة النقطتين الحاسمتين في المباراة، لاسيما بالشوط الثالث والشوط الفاصل، بحجة عدم صحتهما للفريق المنافس.
وحقق فريق المحطة فوزا مهما على مستضيفه الكرمل بنتيجة 3-1، بواقع 26-24، 25-23، 22-25 و25-17، في المباراة التي جرت في صالة الحسن بإربد، ليتشارك الفريقان بالرصيد ذاته بـ 9 نقاط لكل منهما، فيما فاز فريق الوحدات على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-11، 25-16، و25-18، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ليرفع الوحدات رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي مليح بالمركز الأخير بلا نقاط.
وتختتم مباريات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب يوم غد الجمعة، بلقاء وحيد يجمع البقعة برصيد 9 نقاط، مع العودة برصيد 3 نقاط، في المباراة عند الساعة 6 في صالة الأمير محمد بالرزقاء.
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