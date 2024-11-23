نموذجية اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة في اللغة الإنجليزية

حصدت النموذجية لجامعة اليرموك المركز الأول في مسابقة "القصة القصيرة باللغة الإنجليزية" على مستوى المملكة، من خلال الطالب أحمد عزام عنانزة، من الصف العاشر.



وفاز عنانزة في هذه المسابقة من خلال قصته المعنونة بـ "لمدرستي أنتمي To my school I belong" تحت إشراف المعلمة عائشة الحيفاوي وبالتعاون مع منسق المبحث المعلم خالد ملكاوي.

وأكد المدير العام للمدرسة الدكتور أسامة عمري، حرص المدرسة وهيئتيها التدريسية والإدارية على الاهتمام بطلبتها وتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، مما يمكن الطلبة من تحقيق الإنجازات المتميزة والمحافظة على سمعة المدرسة النموذجية بين نظيراتها في المملكة.