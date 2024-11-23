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جرش.. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم

11/23/2024 6:26:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- يواجه العديد من المزارعين في محافظة جرش، صعوبة كبيرة في الوصول إلى أراضيهم، لوقوعها في مناطق بعيدة خارج التنظيم وغياب الطرق الزراعية إليها أو وعورتها الشديدة، وهو ما أثقل كاهل بعضهم خلال موسم الزيتون الحالي، لا سيما فيما يتعلق بنقل المحصول.
وأكد مزارعون، أن شبكة الطرق الزراعية في الأراضي البعيدة عن المناطق الزراعية والقريبة من الأحراش غير مجهزة وغير مناسبة ولا يمكن الوصول إليها بالمركبات كونها غير معبدة وغير مهيأة، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد عمالة للقطاف أو تقديم الخدمات الأساسية للشجر لوعورة بعض القطع الزراعية وعدم وجود شبكة طرق مناسبة، فضلا عن تعرض محاصيلهم للسرقة والتحطيب والتخريب بين الحين والآخر لعجزهم عن حراستها.
لذلك، يضطر المزارعون إلى استخدام وسائل بدائية في نقل الثمار وبقية المستلزمات من الأراضي إلى المعاصر والأسواق، ومنها العربات اليدوية والحيوانات التي تعمل مقابل أجر لأصحابها.
المزارع أبو زهير بني علي، يؤكد صعوبة إيجاد عمالة للعمل في موسم قطاف الزيتون كون أرضه بعيدة عن الطرقات ولا يوجد أي طرق زراعية قريبة منها تنقل العمال إلى الثمار، مما يضطره إلى دفع أجور كبيرة مقارنة بباقي المزارعين، حيث وصلت أجرة العامل إلى أكثر من 25 دينارا في اليوم الواحد من القطاف، فيما أجرة العامل في المزارع المخدومة لا تزيد على 13 دينارا في اليوم.
وأضاف بني علي "أن قلة الطرق الزراعية تقلل من فرص بيع الأراضي أو استثمارها من الأساس، كونها تعد غير مخدومة، وأهم هذه الخدمات الطرق التي تسهل الوصول إليها وتقديم الخدمات الزراعية، لاسيما أن أغلبية هذه الأراضي الزراعية، هي أراض خصبة وفيها أشجار معمرة مثمرة بمختلف الأنواع وذات مردود مادي مناسب للمزارعين ولا يمكن بيعها أو استثمارها في مثل هذه المواصفات".
وتبلغ المساحة الكلية لأشجار الزيتون في محافظة جرش 130 ألف دونم، نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، تتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة، ويعول المزارعون والعديد من الأسر المعوزة والمتعطلون عن العمل على موسم الزيتون لتحقيق دخل، لا سيما أن جرش من المحافظات المعروفة بإنتاج كمية كبيرة من الزيت والزيتون بجودة عالية.
أما المزارع فايز الزبون، فيؤكد من جهته "أن قلة الطرق الزراعية تسهم كذلك في سهولة نشوب الحرائق فيها كونها من دون شبكة طرق ويصل المزارعون إليها مشيا على الأقدام، ويستخدمون الحيوانات في نقل الثمار إلى أقرب طريق، فضلا عن قلة الاهتمام والعناية فيها مقارنة بالأراضي الزراعية المخدومة بشبكة طرق".
وتطرق الزبون إلى أن مسؤولية فتح وتجهيز الطرق الزراعية كانت مسؤولية الأشغال العامة وكانت تقوم بفتح الطرق بشكل تدريجي في المواقع الزراعية، إلا أن تحويل مسؤولية فتح الطرق إلى البلديات أوقف فتح الطرق الزراعية بشكل نهائي، لا سيما أن البلديات تعاني من مديونية مرتفعة وموازنة متواضعة، وهي بالكاد تقوم بتعبيد وفتح الطرق في الأراضي والمناطق المخدومة وغير قادرة على فتح أي طرق زراعية، خصوصا أن الأراضي الزراعية جميعها خارج التنظيم ويحتاج فتحها وتعبيدها إلى تكاليف مالية باهظة.
بدورها، ووفق مصادر في عدد من بلديات جرش، فإن الأولوية هي لفتح الطرق وتعبيدها للمناطق التي تقع داخل التنظيم وداخل حدود البلدية وبين الأحياء السكنية والطرق التي تخدم المواطنين، لا سيما أن الموازنات محدودة ولا يتوفر أي موازنات لفتح الطرق الزراعية التي تحتاج إلى تكاليف باهظة، وفق مصدر مطلع في بلدية المعراض.
وأكدت المصادر "أن موازنات البلديات فيها مخصصات فتح وتعبيد وصيانة للطرق التي تقع داخل التنظيم، أما الطرق الزراعية فلها مخصصات متواضعة من موازنة مجلس محافظة جرش، لكن غير كافية نظرا للظروف المالية للموازنة وطبيعة الأولويات في المحافظة".
من جهته، ناشد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، مجلس الوزراء، بإعطاء محافظة جرش استثناء كونها من أكبر المناطق الزراعية في المملكة وبحاجة إلى شبكة طرق زراعية مجهزة وكاملة، ووضع الطرق الزراعية فيها غير مرضٍ وغير كافٍ وهناك مساحات زراعية واسعة من دون شبكة طرق، وتحويل مسؤولية فتح وتعبيد وتجهيز الطرق الزراعية للبلديات غير منطقي.
وأضاف، أن البلديات تعاني من عجز في موازنتها، وبالكاد تفتح وتعبد الطرق في المناطق السكنية التي تقع داخل حدودها، وهي عاجزة تماما عن فتح الطرق الزراعية ولو بمسافات صغيرة، ومن الأولى أن تعود مسؤولية الطرق الزراعية إلى وزارة الأشغال التي كانت تخصص موازنات خاصة للطرق الزراعية وتهتم فيها.
ويرى العتوم، أن فتح الطرق الزراعية بمساحات ومسافات أوسع يسهم في تطوير قطاع الزراعة وتشغيل أيدٍ عاملة أكثر ويطور الأنظمة الزراعية ويزيد من كمية الإنتاج والتنوع الزراعي فيها.
وفي تصريحات سابقة لـ"الغد"، أوضح الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة "أن نطاق اختصاص الوزارة في تنفيذ وصيانة الطرق حددته مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001 والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات".
وبين "أن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، في حين تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود البلدية في نطاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه".
ولفت المحارمة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران (يونيو) 2021 الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية، إضافة إلى الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا تقل سعتها عن 20 مترا.
وقال المحارمة "إن الطريق يعد نافذا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقا دوليا، ويحدد باعتماد من وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها".
وشدد على أن "عدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمستندة إلى الاستشارات القانونية اللازمة لا يعفي تلك البلديات من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها".
وفيما يتعلق بالطرق الزراعية التي تقع داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، قال المحارمة "إن تلك الطرق أصبحت من اختصاص البلديات وموازنتها من مجالس المحافظات، والبلديات لا تتكبد أي مبالغ إضافية إزاء فتح تلك الطرق".

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