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الكرك.. اتساع رقعة الرمي العشوائي للنفايات يثقل كاهل البلديات

11/23/2024 6:26:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- رغم النداءات السابقة والمستمرة من قبل بلديات الكرك للمواطنين، بمنع الرمي والإلقاء العشوائي للنفايات المختلفة في مواقع قريبة من سكنهم، إلا أن تلك النداءات تذهب أدراج الرياح مع اتساع مواقع تراكم النفايات في مناطق ومواقع مختلفة بمحافظة الكرك.
وتضطر البلديات، خصوصا بلدية الكرك، إلى تخصيص قسم وكوادر محددة لإزالة ما يتراكم من نفايات في مواقع مختلفة، لا سيما بين الأحياء السكنية التي تصبح مكاره صحية وتعيق حركة السير والمشاة في بعض الأحيان، ناهيك عن كونها أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة.
ويرتب هذا الأمر على البلديات، وتحديدا بلدية الكرك الكبرى؛ أكبر بلديات المحافظة، أعباء مالية كبيرة بسبب اضطرارها إلى توفير مصادر مالية خاصة لإزالة تلك النفايات في غير مواقعها، ما يربك عمليات رفع وإزالة النفايات من بين الأحياء السكنية بواسطة كابسات النفايات.
ويشكو تجار وسكان في العديد من بلدات محافظة الكرك، من تراكم تلك النفايات لفترات طويلة من دون أن تقوم الأجهزة المعنية برفعها من مناطق تواجدها، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وانتشار النفايات في محيط مواقع تجميعها.
ويؤكد سكان وتجار في بلدات الكرك ومؤتة والقصر والمنشية والمزار الجنوبي، أن هناك تراكما للنفايات لفترات طويلة من مناطق تجميعها حول حاويات جمع النفايات قبل أن تقوم آليات نقل النفايات برفعها من الأحياء والشوارع، إضافة إلى تراكم نفايات في غير مواقعها في مناطق أطراف الأحياء السكنية، وهي من مخلفات مزارع الدواجن وعمليات بناء المنازل أو صيانتها، التي يتم رميها بعد وضعها في أكياس بلاستيكية هي الأخرى تشكل مصدر ضرر للبيئة المحلية والزراعية في المنطقة.
وبينوا أن تراكم تلك النفايات بأشكالها المختلفة بات يشكل مكبات نفايات دائمة رغم قيام البلدية بإزالتها طوال الوقت، إلا أن من يقوم برمي النفايات اعتاد رميها هناك بسبب غياب الردع المناسب للمخالفين.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية تمنع إلقاء النفايات المختلفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى منع إلقاء متبقيات عمليات بناء المنازل، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بمخالفة كل من يثبت إلقاؤه أي نفايات أو مخلفات بناء في مناطق ممنوعة.
ولفت إلى أن البلدية تقوم بشكل دائم بإزالة هذه النفايات، حرصا على نظافة مناطق البلدية والسلامة والصحة العامة، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية بحاجة إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة للوصول إلى حل للمشكلة.
وأشار إلى أن هذه العملية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلدية، خصوصا وسط الأحياء السكنية داخل مدينة الكرك وخارجها، مؤكدا أن ما يجري يدفع البلدية إلى الخروج عن برنامج النظافة العامة ويرتب توفير كوادر بلدية من عمال ومراقبين وآليات وغيرها لإزالة تلك الكميات الكبيرة في بعض الأحيان من النفايات.
وبين المعايطة، أن البلدية قامت بتخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من المدينة الحرفية الجديدة ومدينة الكرك الصناعية ليتمكن المواطنون من رمي النفايات والطمم والردم فيها، فيما تقوم البلدية بالتعامل معها وفقا لقواعد خاصة، مشيرا إلى أن بقية تلك المواد، وخاصة النفايات العضوية، يجب رميها في مكب النفايات الرسمي بمنطقة اللجون، التي تقوم آليات البلديات بنقلها إليها بعد جمعها من البلدات والقرى.
وأضاف، أن البلدية توجه نداءات بشكل دائم للمواطنين بعدم رمي النفايات، خصوصا الناتجة عن أعمال بناء أو غيرها من المزارع والمعامل في أي منطقة وبشكل عشوائي، حرصا على نظافة المناطق التابعة للبلدية.
وقال بلال أبو طربوش، من سكان مدينة الكرك "إن تراكم النفايات التي يتم رميها عشوائيا وخلافا للقانون في مدينة الكرك يظهر بشكل رئيسي في ضواحي المدينة، إضافة إلى وسط الأحياء القديمة بالمدينة، ناهيك عن تراكمها بالقرب من جسر الكرك الجديد شرقي ضاحية المرج"، مشيرا إلى أن "المواطنين يلقون النفايات التي أصبحت تتراكم يوما بعد آخر، وسط غياب الرقابة على المنطقة، خصوصا في ساعات المساء، حيث يستغل أشخاص انتهاء الدوام الرسمي لإلقاء نفاياتهم متعددة الأنواع، وهي في أغلبها مصدر تلوث وتصدر منها روائح كريهة".
ولفت إلى معاناة السكان في مناطق عديدة خارج التنظيم أحيانا من انتشار الروائح بسبب وجود كميات كبيرة من الدجاج النافق المعبأ في أكياس تم رميها من قبل مربي دواجن بالمحافظة، في هذه المنطقة، تجنبا لإرسالها إلى مكب النفايات شرقي المحافظة.
وبين أبو طربوش، أن ظاهرة إلقاء النفايات بشكل عشوائي باتت تتسع لتشمل مساحات كانت نظيفة، فبدلا من أن تصبح المناطق المحاذية للمناطق السكنية مناطق مزروعة بالحدائق والأشجار، أصبحت مكبا للنفايات المختلفة الملوثة للبيئة والمنظر الجمالي في مدخل مدينة الكرك.
وشدد على دور بلدية الكرك والقيام بواجبها، والعمل على منع إلقاء النفايات في المنطقة وبقية المناطق، لا سيما على جوانب الطرق الخارجية التي تحولت هي الأخرى إلى مكبات للنفايات.
من جهته، أكد مدير مديرية البيئة بالكرك المهندس هيثم العضايلة، أن المديرية تمنع منعا باتا رمي وإلقاء النفايات بكل أشكالها خارج المناطق التي خصصتها البلديات بالمحافظة، مشددا على أن المديرية تعمل مع الجهات ذات العلاقة على مراقبة ومنع عمليات رمي النفايات والطمم العشوائي وتنظم مخالفات لكل من يقوم بهذا العمل المخالف.
وبين أن كوادر المديرية تقوم بجولات دائمة، وفي حال تم ضبط شخص يقوم برمي النفايات يتم مخالفته وتحويله رسميا للمحكمة وفقا للقانون، موضحا أن عمليات إلقاء النفايات والطمم تغلق مجاري الأودية والسيول والعبارات وتحلق ضررا بالبيئة المحلية.
وأكد العضايلة، أن المديرية تقوم بالتعاون مع بلدية الكرك لأجل توفير أفضل شروط العمل داخل مكبات النفايات، خصوصا مكب الطمم والردم الذي خصصته البلدية شرقي المحافظة للمواطنين.

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