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سي أف أي والاتحاد الأردني لكرة السلة يجدّدان شراكتهما للسنة الرابعة على التوالي

11/23/2024 6:26:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان، الأردن – 20 نوفمبر 2024 – جدّدت مجموعة سي أف أي المالية، المزود الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، رسميًا اتفاقية الرعاية مع الاتحاد الأردني لكرة السلة (JBF) للعام الرابع على التوالي. ويعكس هذا التعاون طويل الأمد تفاني سي أف أي لدعم تطوير كرة السلة الأردنية وتعزيز نجاح المنتخب الوطني.

وتمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع رسمي أقيم بتاريخ 3 نوفمبر في المقر الرئيسي للاتحاد الأردني لكرة السلة في عمّان. وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك السيد لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي أف أي، والسيد محمد عليان، رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، والمهندس نبيل أبو عطا، أمين سر الاتحاد، إلى جانب أساطير المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، وممثلي الصحافة، والإعلام.

وصرّح السيد لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي أف أي، قائلاً: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة السلة للعام الرابع على التوالي. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بالتميّز والإنجاز والتأثير الإيجابي في المجتمع، وهذه هي الأسس التي تقوم عليها مهمّة سي أف أي لتمكين الأفراد ودعم المجتمعات من خلال شراكات مؤثرة. ونحن نفخر بدعمنا لقيادة الاتحاد الأردني في مسيرته لتطوير كرة السلة في الأردن وتعزيز الثقافة الرياضية في البلاد".

وبدوره، أعرب السيد محمد عليان، رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدّمه شركة سي أف أي: "يسعدني أن أعلن عن تجديد شراكتنا مع شركة سي أف أي للسنة الرابعة على التوالي، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التداول والاستثمار. ويُعتبر التجديد لهذه الشراكة دليلًا على النجاح المتواصل في تعزيز أنشطة وبطولات الاتحاد من خلال الاستثمار والتسويق الفعّال، مما يسهم في استدامة نجاح كرة السلة الأردنية وتطوّرها".

وكجزء من هذه الاتفاقية المجددة، ستقوم شركة سي أف أي برعاية أنشطة الاتحاد الأردني لكرة السلة للموسمين القادمين، مما يضمن استمرار دعمها لبرامج الاتحاد وبطولاته ومبادراته التطويرية. ويتطلّع الاتحاد الأردني لكرة السلة وسي أف أي بحماس إلى مستقبل هذه الرياضة في الأردن، مؤكّدين أن هذه الشراكة ستلعب دورًا حيويًا في دعم استمرارية النجاح وتطوّر كرة السلة ليس فقط في الأردن بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

حول سي أف أي: مجموعة سي أف أي المالية هي المزود الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمات التداول عبر الإنترنت، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتقود CFI المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت في مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتُظهر الشركة ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول وتطوير أدوات وتطبيقات متقدّمة. وتدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. كما أبرمت المجموعة شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مما يدل على التزامها بتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.


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