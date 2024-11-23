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البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا

11/23/2024 6:26:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكون" اليوم الخميس عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.
وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارا من الساعة 06.30 بتوقيت موسكو ، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.95% خلال يوم ليصل إلى 95400.06 دولارا.

هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.

وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب. RT

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