شركة أردنية تنجز مشروعا استراتيجيا للمضخات الغاطسة بالعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الشركة العربية لتقنية المياه الأردنية عن إنجاز مشروع استراتيجي في تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل المضخات الغاطسة والعائمة على بحيرة الثرثار العراقية، وتسليمها إلى وزارة الموارد المائية العراقية.
وقال مدير المشروع المهندس طاهر العتوم، إن الشركة قامت بتصميم وتنفيذ ونصب وتشغيل النظام للمشروع الذي هو فريد من نوعه وينجز لأول مرة في العراق، مبينا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيفتتحه خلال أيام قريبة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان المضخات الغاطسة ستضخ ما قدرته 12 مليون متر مكعب من المياه يوميا، علاوة على رفع 8 أمتار بشكل عمودي لمسافة 30 كيلومترا من البحيرة إلى نقطة الالتقاء مع نهر الفرات للمساعده في تجاوز شح المياه المتوقعة خلال فصل الصيف.
وتابع أن اللجوء إلى هذه الألية الفريدة التي تضمنها المشروع وتطبيقاته وتصميمه نظرا للطبيعة الجغرافية المنخفضة لبحيرة الثرثار والتغير في مستوى المياه فيها موسميا وتوقع الفيضانات ما يصعب عملية نصب مضخات ثابته.
ولفت إلى أن المشروع استغرق ستة أشهر من التصاميم والتجارب بمصانع الشركة في إسبانيا وألمانيا والهند لغاية نجاح النموذج الذي جرب في بحيرة الثرثار العام الماضي ونجح بشكل كبير بشهادة كل المختصين في العراق.
وأشار المهندس العتوم إلى ان المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية للشركة التي استفادت من الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق، وبخاصة في قطاع البنى التحتية، مبينا إن الشركات الأردنية لديها فرص كبيرة وواعدة بالسوق العراقية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن الشركة العربية لتقنية وتوفير المياه تأسست بالمملكة عام 1993 بهدف تصميم وتصنيع مضخات توربينية عمودية عالية الجودة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تنتج مجموعة شاملة من معدات الحفر والأنابيب والملحقات والمولدات ومجموعات الضخ السطحية وأنظمة الري المتطورة.
وتقوم الشركة وبالشراكة مع شركات أوروبية رائدة، بتصنيع مضخات مياه أفقية بأحجام مختلفة لأغراض الري او اي احتياجات أخرى.-(بترا)
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