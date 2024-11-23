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شركة أردنية تنجز مشروعا استراتيجيا للمضخات الغاطسة بالعراق

11/23/2024 6:26:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الشركة العربية لتقنية المياه الأردنية عن إنجاز مشروع استراتيجي في تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل المضخات الغاطسة والعائمة على بحيرة الثرثار العراقية، وتسليمها إلى وزارة الموارد المائية العراقية.


وقال مدير المشروع المهندس طاهر العتوم، إن الشركة قامت بتصميم وتنفيذ ونصب وتشغيل النظام للمشروع الذي هو فريد من نوعه وينجز لأول مرة في العراق، مبينا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيفتتحه خلال أيام قريبة.


وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان المضخات الغاطسة ستضخ ما قدرته 12 مليون متر مكعب من المياه يوميا، علاوة على رفع 8 أمتار بشكل عمودي لمسافة 30 كيلومترا من البحيرة إلى نقطة الالتقاء مع نهر الفرات للمساعده في تجاوز شح المياه المتوقعة خلال فصل الصيف.


وتابع أن اللجوء إلى هذه الألية الفريدة التي تضمنها المشروع وتطبيقاته وتصميمه نظرا للطبيعة الجغرافية المنخفضة لبحيرة الثرثار والتغير في مستوى المياه فيها موسميا وتوقع الفيضانات ما يصعب عملية نصب مضخات ثابته.


ولفت إلى أن المشروع استغرق ستة أشهر من التصاميم والتجارب بمصانع الشركة في إسبانيا وألمانيا والهند لغاية نجاح النموذج الذي جرب في بحيرة الثرثار العام الماضي ونجح بشكل كبير بشهادة كل المختصين في العراق.


وأشار المهندس العتوم إلى ان المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية للشركة التي استفادت من الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق، وبخاصة في قطاع البنى التحتية، مبينا إن الشركات الأردنية لديها فرص كبيرة وواعدة بالسوق العراقية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.


يذكر أن الشركة العربية لتقنية وتوفير المياه تأسست بالمملكة عام 1993 بهدف تصميم وتصنيع مضخات توربينية عمودية عالية الجودة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تنتج مجموعة شاملة من معدات الحفر والأنابيب والملحقات والمولدات ومجموعات الضخ السطحية وأنظمة الري المتطورة.


وتقوم الشركة وبالشراكة مع شركات أوروبية رائدة، بتصنيع مضخات مياه أفقية بأحجام مختلفة لأغراض الري او اي احتياجات أخرى.-(بترا)

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