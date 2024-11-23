الذهب يوصال الارتفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات في النزاع الروسي الأوكراني، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن توقعات أسعار الفائدة.



وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 2657.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 2659.90 دولار.



وأكد المحلل المالي كايل رودا من Capital أن تصعيد الحرب في أوكرانيا والخوف من توسع الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع، مع تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.



فيما أطلقت أوكرانيا مجموعة من صواريخ كروز البريطانية من طراز Storm Shadow على روسيا يوم الأربعاء، بعد يوم من استخدام صواريخ أميركية، مما ساهم في تعقيد المشهد الجيوسياسي. وفي الوقت ذاته، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الدوليين.



ويترقب المستثمرون اليوم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مطالبات البطالة الأميركية، التي ستصدر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.



في سياق متصل، أظهر مؤشر CME FedWatch أن هناك احتمالاً بنسبة 56% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما قد يشكل ضغطاً على الذهب على المدى القصير، لكن النظرة العامة للذهب تبقى إيجابية، وفقاً لرودا.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 31.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 964.53 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1027.86 دولار.- وكالات



