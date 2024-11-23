الذهب يوصال الارتفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات في النزاع الروسي الأوكراني، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 2657.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 2659.90 دولار.
وأكد المحلل المالي كايل رودا من Capital أن تصعيد الحرب في أوكرانيا والخوف من توسع الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع، مع تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
فيما أطلقت أوكرانيا مجموعة من صواريخ كروز البريطانية من طراز Storm Shadow على روسيا يوم الأربعاء، بعد يوم من استخدام صواريخ أميركية، مما ساهم في تعقيد المشهد الجيوسياسي. وفي الوقت ذاته، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الدوليين.
ويترقب المستثمرون اليوم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مطالبات البطالة الأميركية، التي ستصدر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
في سياق متصل، أظهر مؤشر CME FedWatch أن هناك احتمالاً بنسبة 56% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما قد يشكل ضغطاً على الذهب على المدى القصير، لكن النظرة العامة للذهب تبقى إيجابية، وفقاً لرودا.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 31.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 964.53 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1027.86 دولار.- وكالات
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