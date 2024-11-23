الملياردير الهندي جوتام أداني متهم في قضية رشوة بقيمة 265 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجّهت النيابة الأمريكية اتهامات جنائية للملياردير الهندي جوتام أداني بتورطه في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، مما ألقى بشركات مجموعته في أزمة جديدة تهدد استقرارها المالي. هذه الاتهامات، التي تشمل سبعة متهمين آخرين، جاءت بعد سلسلة من الفضائح التي طالت المجموعة في السنوات الأخيرة.
ومع إعلان الاتهامات، شهدت أسهم وسندات شركات أداني تراجعًا حادًا في الأسواق يوم الخميس. شركة "أداني جرين إنرجي"، التي تقف في صلب القضية، ألغت صفقة سندات بقيمة 600 مليون دولار، فيما هبطت أسعار أسهمها بنسبة 17%.
كما فقدت المجموعة مجتمعة حوالي 28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال التداولات، مما خفّض قيمتها إلى 141 مليار دولار، مقارنة بـ235 مليار دولار قبل تقرير هيندنبورغ العام الماضي.
تفاصيل التهم الموجهة
واتهمت النيابة الأمريكية أداني وآخرين بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في الهند للحصول على عقود مربحة لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد. تشير الوثائق القضائية إلى أن العقود كانت ستدر أرباحًا تصل إلى 2 مليار دولار على مدار 20 عامًا.
كما زعمت النيابة أن أداني وأحد التنفيذيين السابقين في "أداني جرين إنرجي" أخفوا أدلة فسادهم عن المستثمرين والمقرضين، مما سمح لهم بجمع أكثر من 3 مليارات دولار عبر قروض وسندات.
بالإضافة إلى التهم الجنائية، يواجه أداني قضية مدنية موازية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تتهمه بخرق قوانين الاحتيال الفيدرالية. تطالب الهيئة بفرض غرامات مدنية وإصدار أوامر دائمة بمنع أداني وآخرين من تولي مناصب قيادية في الشركات.
وأفادت النيابة أن هناك مذكرات اعتقال صدرت بحق أداني وابن أخيه ساجار أداني، وأنها ستتعاون مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتسليم المذكرات. يُعتقد أن جوتام أداني لا يزال في الهند.
وواجهت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انتقادات من المعارضة بسبب مزاعم التحيز لصالح أداني في قراراتها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يستمر فيه تحقيق داخلي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بشأن مجموعة أداني، بعد تقرير هيندنبورغ الذي زعم استخدام المجموعة لملاذات ضريبية خارجية.، والتي من شأنها أن تزيد من الضغط على مجموعة أداني التي كانت تواجه بالفعل شكوكًا في السوق بشأن شفافيتها المالية وأدائها. ومع استمرار التحقيقات المحلية والدولية، يبدو أن المجموعة في مواجهة تحديات غير مسبوقة قد تؤثر على سمعتها وأرباحها في المستقبل القريب.
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