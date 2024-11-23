الملياردير الهندي جوتام أداني متهم في قضية رشوة بقيمة 265 مليون دولار

وجّهت النيابة الأمريكية اتهامات جنائية للملياردير الهندي جوتام أداني بتورطه في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، مما ألقى بشركات مجموعته في أزمة جديدة تهدد استقرارها المالي. هذه الاتهامات، التي تشمل سبعة متهمين آخرين، جاءت بعد سلسلة من الفضائح التي طالت المجموعة في السنوات الأخيرة.





ومع إعلان الاتهامات، شهدت أسهم وسندات شركات أداني تراجعًا حادًا في الأسواق يوم الخميس. شركة "أداني جرين إنرجي"، التي تقف في صلب القضية، ألغت سندات بقيمة 600 مليون دولار، فيما هبطت أسعار أسهمها بنسبة 17%.

كما فقدت المجموعة مجتمعة حوالي 28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال التداولات، مما خفّض قيمتها إلى 141 مليار دولار، مقارنة بـ235 مليار دولار قبل تقرير هيندنبورغ العام الماضي.



تفاصيل التهم الموجهة

واتهمت النيابة الأمريكية أداني وآخرين بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في الهند للحصول على عقود مربحة لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد. تشير الوثائق القضائية إلى أن العقود كانت ستدر أرباحًا تصل إلى 2 مليار دولار على مدار 20 عامًا.

كما زعمت النيابة أن أداني وأحد التنفيذيين السابقين في "أداني جرين إنرجي" أخفوا أدلة فسادهم عن المستثمرين والمقرضين، مما سمح لهم بجمع أكثر من 3 مليارات دولار عبر قروض وسندات.



بالإضافة إلى التهم الجنائية، يواجه أداني قضية مدنية موازية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تتهمه بخرق قوانين الاحتيال الفيدرالية. تطالب الهيئة بفرض غرامات مدنية وإصدار أوامر دائمة بمنع أداني وآخرين من تولي مناصب قيادية في الشركات.



وأفادت النيابة أن هناك مذكرات اعتقال صدرت بحق أداني وابن أخيه ساجار أداني، وأنها ستتعاون مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتسليم المذكرات. يُعتقد أن جوتام أداني لا يزال في الهند.





وواجهت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انتقادات من المعارضة بسبب مزاعم التحيز لصالح أداني في قراراتها.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يستمر فيه تحقيق داخلي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بشأن مجموعة أداني، بعد تقرير هيندنبورغ الذي زعم استخدام المجموعة لملاذات ضريبية خارجية.، والتي من شأنها أن تزيد من الضغط على مجموعة أداني التي كانت تواجه بالفعل شكوكًا في السوق بشأن شفافيتها المالية وأدائها. ومع استمرار التحقيقات المحلية والدولية، يبدو أن المجموعة في مواجهة تحديات غير مسبوقة قد تؤثر على سمعتها وأرباحها في المستقبل القريب.



