اليابان تنفق 90 مليار دولار في حزمة تحفيز اقتصادي جديدة

تعتزم اليابان تخصيص 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من ميزانيتها العامة لتمويل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على الأسر، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الخميس.



وتتجاوز قيمة الإنفاق المقترح الحزمة السابقة التي بلغت 13.2 تريليون ين العام الماضي، مما يزيد من الضغط على المالية العامة لليابان، التي تعاني من ديون تعادل ضعف حجم اقتصادها.



وتشمل الحزمة أيضًا حوالي 8 تريليونات ين للاستثمار والإقراض الحكومي، بالإضافة إلى إنفاق الحكومات المحلية، ليصل إجمالي الحزمة إلى 39 تريليون ين عند تضمين التمويل الخاص، بحسب الوثيقة. وأكد ثلاثة مصادر حكومية وحزبية هذه الأرقام، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كون التفاصيل لم تُعلن رسميًا بعد.



الحزمة تتضمن توزيع 30,000 ين (193 دولارًا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية، و20,000 ين لكل طفل للأسر التي لديها أطفال، حسب مصادر مطلعة على الخطة.

تم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة اليابانية وائتلافها الحاكم إلى اتفاق مع حزب معارض رئيسي حول المسودة.



ومع ذلك، أثار بعض الاقتصاديين شكوكًا حول الحاجة لحزمة تحفيز بهذا الحجم، حيث أشار تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث، إلى أن "هناك إشارات على انتعاش استهلاك القطاع الخاص ونمو إيجابي في الأجور الحقيقية".



وأضاف سويوشي أن تحقيق اليابان لهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية للعام المالي المقبل بات أكثر صعوبة. وكانت الحكومة قد قدرت في يوليو أن اليابان ستسجل فائضًا أوليًا بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025.



وفي السنوات الأخيرة، لجأت اليابان إلى ميزانيات إضافية لمواجهة الإنفاق الطارئ، مثل الإغاثة من الكوارث. لكن منذ عام 2020، زاد حجم تلك الميزانيات بشكل كبير، حيث بلغت 73 تريليون ين خلال جائحة كوفيد-19. العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليونات ين من أصل 13 تريليون ين من خلال إصدار سندات دين جديدة.



ولا يزال حجم السندات الجديدة التي ستصدرها اليابان لتمويل الحزمة غير واضح. في العام الماضي، أصدرت الحكومة ما يقرب من 9 تريليونات ين من السندات للميزانية الإضافية.



وحذر صندوق النقد الدولي اليابان من ضرورة تمويل أي خطط إنفاق إضافية من خلال ميزانيتها الحالية، محذرًا من الاعتماد المفرط على الدين، خصوصًا مع تحول بنك اليابان عن سياسة التحفيز النقدي طويلة الأمد.



هذا التحول يعني أن الحكومة لن تستطيع الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين. وزارة المالية اليابانية رفعت سعر الفائدة المفترض للعام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل إلى 2.1% مقارنة بـ1.9% حاليًا، مما سيزيد من تكاليف خدمة الدين إلى 28.9 تريليون ين، مقارنة بـ27 تريليون ين للعام الحالي. - وكالات