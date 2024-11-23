اليابان تنفق 90 مليار دولار في حزمة تحفيز اقتصادي جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعتزم اليابان تخصيص 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من ميزانيتها العامة لتمويل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على الأسر، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الخميس.
وتتجاوز قيمة الإنفاق المقترح الحزمة السابقة التي بلغت 13.2 تريليون ين العام الماضي، مما يزيد من الضغط على المالية العامة لليابان، التي تعاني من ديون تعادل ضعف حجم اقتصادها.
وتشمل الحزمة أيضًا حوالي 8 تريليونات ين للاستثمار والإقراض الحكومي، بالإضافة إلى إنفاق الحكومات المحلية، ليصل إجمالي الحزمة إلى 39 تريليون ين عند تضمين التمويل الخاص، بحسب الوثيقة. وأكد ثلاثة مصادر حكومية وحزبية هذه الأرقام، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كون التفاصيل لم تُعلن رسميًا بعد.
الحزمة تتضمن توزيع 30,000 ين (193 دولارًا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية، و20,000 ين لكل طفل للأسر التي لديها أطفال، حسب مصادر مطلعة على الخطة.
تم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة اليابانية وائتلافها الحاكم إلى اتفاق مع حزب معارض رئيسي حول المسودة.
ومع ذلك، أثار بعض الاقتصاديين شكوكًا حول الحاجة لحزمة تحفيز بهذا الحجم، حيث أشار تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث، إلى أن "هناك إشارات على انتعاش استهلاك القطاع الخاص ونمو إيجابي في الأجور الحقيقية".
وأضاف سويوشي أن تحقيق اليابان لهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية للعام المالي المقبل بات أكثر صعوبة. وكانت الحكومة قد قدرت في يوليو أن اليابان ستسجل فائضًا أوليًا بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025.
وفي السنوات الأخيرة، لجأت اليابان إلى ميزانيات إضافية لمواجهة الإنفاق الطارئ، مثل الإغاثة من الكوارث. لكن منذ عام 2020، زاد حجم تلك الميزانيات بشكل كبير، حيث بلغت 73 تريليون ين خلال جائحة كوفيد-19. العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليونات ين من أصل 13 تريليون ين من خلال إصدار سندات دين جديدة.
ولا يزال حجم السندات الجديدة التي ستصدرها اليابان لتمويل الحزمة غير واضح. في العام الماضي، أصدرت الحكومة ما يقرب من 9 تريليونات ين من السندات للميزانية الإضافية.
وحذر صندوق النقد الدولي اليابان من ضرورة تمويل أي خطط إنفاق إضافية من خلال ميزانيتها الحالية، محذرًا من الاعتماد المفرط على الدين، خصوصًا مع تحول بنك اليابان عن سياسة التحفيز النقدي طويلة الأمد.
هذا التحول يعني أن الحكومة لن تستطيع الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين. وزارة المالية اليابانية رفعت سعر الفائدة المفترض للعام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل إلى 2.1% مقارنة بـ1.9% حاليًا، مما سيزيد من تكاليف خدمة الدين إلى 28.9 تريليون ين، مقارنة بـ27 تريليون ين للعام الحالي. - وكالات
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