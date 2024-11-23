أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2793طنا، منها 1910 أطنان خضار، و643طن فواكه، و 239طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 35-70، والبندورة بين 10-35، والجزر بين 25-30، والخيار بين 15-35، والزهرة بين 15- 30، والليمون بين 25- 50، والموز البلدي بين 35- 65قرشا.-(بترا)