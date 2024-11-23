وزارة العدل الأمريكية تطالب بتفكيك احتكار جوجل في سوق البحث الإلكتروني

طالبت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، قاضياً فيدرالياً بإجبار شركة غوغل على بيع متصفح "كروم" الشهير، وتقييد استخدامها للذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل "أندرويد"، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار الشركة لسوق محركات البحث. ووصف خبراء مكافحة الاحتكار هذه الخطوة بأنها تاريخية، مشيرين إلى أن مثل هذه المحاولات نادرًا ما تنجح.



وفي اقتراح قدمته وزارة العدل، أُعلن أن ملكية غوغل لـ"كروم" ونظام "أندرويد" تعزز هيمنتها على السوق، مما يجعل بيع هذه المنصات ضروريًا لمعالجة احتكارها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحكم في "أندرويد" يتيح لغوغل استخدام طرق متعددة لتفضيل منتجاتها البحثية، لكنها أوصت بتطبيق قيود سلوكية بدلًا من البيع الفوري، محذرةً من أن المحكمة قد تلجأ إلى إجبار الشركة على بيع "أندرويد" إذا فشلت القيود المقترحة في تحقيق التوازن المطلوب.

وتأتي هذه المطالب ضمن قضية وزارة العدل الأميركية ضد غوغل بشأن ممارساتها الاحتكارية، والتي تشمل:



-بيع متصفح كروم

أحد أبرز المطالب هو إلزام غوغل بالتخلي الكامل والسريع عن ملكية متصفح "كروم"، على أن يتم بيعه إلى جهة معتمدة من الحكومة الأميركية.

ويرى المدعون أن ملكية غوغل لمتصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد" تشكل عقبة أمام دخول المنافسين إلى السوق، حيث يعتبران قنوات رئيسية لتوزيع محركات البحث على المستهلكين.



-نظام التشغيل أندرويد

طالبت وزارة العدل غوغل إما ببيع نظام التشغيل "أندرويد" أو الامتثال لتدابير لضمان المنافسة. وفي حال فشل غوغل في تحقيق ذلك، قد تطالب الحكومة القضاء بإجبار الشركة على التخلي عن أندرويد.



-حظر ملكية المتصفحات

يقترح المدعون منع غوغل من امتلاك أو الاستثمار في أي متصفح، أو منتج منافس لمحركات البحث، أو تقنيات الإعلانات لمدة خمس سنوات بعد بيع كروم.



-اتفاقيات البحث الافتراضي

منع غوغل من إبرام اتفاقيات مع جهات ثالثة لجعل محركها البحثي هو الخيار الافتراضي في منتجاتهم. يشمل ذلك وقف الاتفاقيات الحصرية التي تدفع فيها غوغل مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل آبل.

-التعامل مع الناشرين

يحظر على غوغل توقيع عقود مع الناشرين تمنحها حقوقاً حصرية لمحتواهم، مما يحد من وصول المنافسين إلى هذا المحتوى.





-الأولوية في نتائج البحث

منع غوغل من استخدام أصولها لإعطاء الأولوية لمنتجاتها في نتائج البحث أو الإعلانات النصية أو الذكاء الاصطناعي.



-مشاركة البيانات

تلتزم غوغل، وفقًا للمقترحات، بمشاركة بيانات البحث التي تجمعها مع المنافسين مجاناً، ومنح تراخيص لنتائج البحث بتكاليف رمزية. كما يمنع عليها جمع أي بيانات مستخدم لا يمكن مشاركتها مع الآخرين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

الذكاء الاصطناعي محور الجدل

ركزت الوزارة أيضًا على ممارسات غوغل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق الحالية والمستقبلية. وطالبت بفرض تدابير تمنع غوغل من التلاعب في تطوير أو نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمحركات البحث.

ويشير خبراء إلى أن بيع "كروم" وتغييرات خطط غوغل المتعلقة بـ"أندرويد" والذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد التكنولوجي.

بينما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تعزز المنافسة والابتكار، يحذر آخرون من تأثير سلبي على مطوري التطبيقات والشركات الصغيرة التي تعتمد على بنية غوغل التحتية.



ردود فعل متباينة

قالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس غوغل للشؤون التنظيمية، إن وزارة العدل "تتبنى أجندة متطرفة تتجاوز القضايا القانونية في هذه القضية." وأضافت أن "التدخل الحكومي بهذه الطريقة سيضر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية."



من جهة أخرى، انتقدت مجموعات الضغط التقنية الخطة المقترحة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة. وصرح كريس موهر، رئيس رابطة صناعة البرمجيات والمعلومات، بأن "التدابير الموصى بها من قبل وزارة العدل لا تفيد أحدًا سوى منافسي غوغل بينما تضر بالمستهلكين والمطورين."



في المقابل، أشادت مجموعات مدافعة عن المنافسة بخطوات وزارة العدل. وقالت كورتني رادش، مديرة مركز الصحافة والحرية بمعهد الأسواق المفتوحة: "هيمنة غوغل على البحث واستغلالها لهذه القوة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة يشكلان خطرًا واضحًا على المنافسة والابتكار وسلامة نظام المعلومات."



ومن المقرر أن تقدم غوغل ردها الرسمي على مقترحات وزارة العدل بحلول 20 ديسمبر. وسيُعقد جلسة استماع بشأن التدابير في أبريل 2025، مع توقع إصدار الحكم النهائي في أغسطس. وأعلنت غوغل أنها ستستأنف القرار، مما يشير إلى احتمال استمرار القضية لسنوات إضافية.- وكالات



