وزارة العدل الأمريكية تطالب بتفكيك احتكار جوجل في سوق البحث الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالبت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، قاضياً فيدرالياً بإجبار شركة غوغل على بيع متصفح "كروم" الشهير، وتقييد استخدامها للذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل "أندرويد"، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار الشركة لسوق محركات البحث. ووصف خبراء مكافحة الاحتكار هذه الخطوة بأنها تاريخية، مشيرين إلى أن مثل هذه المحاولات نادرًا ما تنجح.
وفي اقتراح قدمته وزارة العدل، أُعلن أن ملكية غوغل لـ"كروم" ونظام "أندرويد" تعزز هيمنتها على السوق، مما يجعل بيع هذه المنصات ضروريًا لمعالجة احتكارها.
وأشارت الوزارة إلى أن التحكم في "أندرويد" يتيح لغوغل استخدام طرق متعددة لتفضيل منتجاتها البحثية، لكنها أوصت بتطبيق قيود سلوكية بدلًا من البيع الفوري، محذرةً من أن المحكمة قد تلجأ إلى إجبار الشركة على بيع "أندرويد" إذا فشلت القيود المقترحة في تحقيق التوازن المطلوب.
وتأتي هذه المطالب ضمن قضية وزارة العدل الأميركية ضد غوغل بشأن ممارساتها الاحتكارية، والتي تشمل:
-بيع متصفح كروم
أحد أبرز المطالب هو إلزام غوغل بالتخلي الكامل والسريع عن ملكية متصفح "كروم"، على أن يتم بيعه إلى جهة معتمدة من الحكومة الأميركية.
ويرى المدعون أن ملكية غوغل لمتصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد" تشكل عقبة أمام دخول المنافسين إلى السوق، حيث يعتبران قنوات رئيسية لتوزيع محركات البحث على المستهلكين.
-نظام التشغيل أندرويد
طالبت وزارة العدل غوغل إما ببيع نظام التشغيل "أندرويد" أو الامتثال لتدابير لضمان المنافسة. وفي حال فشل غوغل في تحقيق ذلك، قد تطالب الحكومة القضاء بإجبار الشركة على التخلي عن أندرويد.
-حظر ملكية المتصفحات
يقترح المدعون منع غوغل من امتلاك أو الاستثمار في أي متصفح، أو منتج منافس لمحركات البحث، أو تقنيات الإعلانات لمدة خمس سنوات بعد بيع كروم.
-اتفاقيات البحث الافتراضي
منع غوغل من إبرام اتفاقيات مع جهات ثالثة لجعل محركها البحثي هو الخيار الافتراضي في منتجاتهم. يشمل ذلك وقف الاتفاقيات الحصرية التي تدفع فيها غوغل مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل آبل.
-التعامل مع الناشرين
يحظر على غوغل توقيع عقود مع الناشرين تمنحها حقوقاً حصرية لمحتواهم، مما يحد من وصول المنافسين إلى هذا المحتوى.
-الأولوية في نتائج البحث
منع غوغل من استخدام أصولها لإعطاء الأولوية لمنتجاتها في نتائج البحث أو الإعلانات النصية أو الذكاء الاصطناعي.
-مشاركة البيانات
تلتزم غوغل، وفقًا للمقترحات، بمشاركة بيانات البحث التي تجمعها مع المنافسين مجاناً، ومنح تراخيص لنتائج البحث بتكاليف رمزية. كما يمنع عليها جمع أي بيانات مستخدم لا يمكن مشاركتها مع الآخرين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
الذكاء الاصطناعي محور الجدل
ركزت الوزارة أيضًا على ممارسات غوغل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق الحالية والمستقبلية. وطالبت بفرض تدابير تمنع غوغل من التلاعب في تطوير أو نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمحركات البحث.
ويشير خبراء إلى أن بيع "كروم" وتغييرات خطط غوغل المتعلقة بـ"أندرويد" والذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد التكنولوجي.
بينما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تعزز المنافسة والابتكار، يحذر آخرون من تأثير سلبي على مطوري التطبيقات والشركات الصغيرة التي تعتمد على بنية غوغل التحتية.
ردود فعل متباينة
قالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس غوغل للشؤون التنظيمية، إن وزارة العدل "تتبنى أجندة متطرفة تتجاوز القضايا القانونية في هذه القضية." وأضافت أن "التدخل الحكومي بهذه الطريقة سيضر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية."
من جهة أخرى، انتقدت مجموعات الضغط التقنية الخطة المقترحة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة. وصرح كريس موهر، رئيس رابطة صناعة البرمجيات والمعلومات، بأن "التدابير الموصى بها من قبل وزارة العدل لا تفيد أحدًا سوى منافسي غوغل بينما تضر بالمستهلكين والمطورين."
في المقابل، أشادت مجموعات مدافعة عن المنافسة بخطوات وزارة العدل. وقالت كورتني رادش، مديرة مركز الصحافة والحرية بمعهد الأسواق المفتوحة: "هيمنة غوغل على البحث واستغلالها لهذه القوة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة يشكلان خطرًا واضحًا على المنافسة والابتكار وسلامة نظام المعلومات."
ومن المقرر أن تقدم غوغل ردها الرسمي على مقترحات وزارة العدل بحلول 20 ديسمبر. وسيُعقد جلسة استماع بشأن التدابير في أبريل 2025، مع توقع إصدار الحكم النهائي في أغسطس. وأعلنت غوغل أنها ستستأنف القرار، مما يشير إلى احتمال استمرار القضية لسنوات إضافية.- وكالات
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